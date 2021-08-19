Ситуация в аэропорту Кабула напряженная, но стабильная, - Пентагон
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Ситуация в аэропорту Кабула "напряженная, но стабильная". США готовы реагировать на потенциальные угрозы.
Об этом на брифинге заявил начальник штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, существуют угрозы, за которыми пристально следят. Он добавил, что в любой момент появления угрозы, США моментально и без каких-либо колебаний будут принимать военные меры.
"Вокруг аэропорта еще есть опасная ситуация. Однако Штаты работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт", - сказал он.
Как сообщалось, 18 августа талибы предупредительными выстрелами отгоняли людей от аэропорта Кабула.
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А если не будут, то кто законный Глава государства? Президент в ОАЭ, вице- Президент в Афганистане, который объявил себя Президентом в виду сбежавшего Президента, или глава моджахедов? Кого офтциально признает мировая общественность? Вопрос интересный.