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Ситуация в аэропорту Кабула напряженная, но стабильная, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Ситуация в аэропорту Кабула напряженная, но стабильная, - Пентагон

Ситуация в аэропорту Кабула "напряженная, но стабильная". США готовы реагировать на потенциальные угрозы.

Об этом на брифинге заявил начальник штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, существуют угрозы, за которыми пристально следят. Он добавил, что в любой момент появления угрозы, США моментально и без каких-либо колебаний будут принимать военные меры.

"Вокруг аэропорта еще есть опасная ситуация. Однако Штаты работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт", - сказал он.

Как сообщалось, 18 августа талибы предупредительными выстрелами отгоняли людей от аэропорта Кабула.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Для нас, каким боком? США вложились за 20 лет не слабо финансово, людей потеряли, а теперь еще и несут репутационные потери. Это как влезть в драку между двумя алкашами, и получить нож в спину от одного из них. Но все это бесследно не пройдет, можем наблюдать очередной "выворот" событийной ветки истории. И тот кто сегодня празднует победу, завтра будет валяться в пыли...
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19.08.2021 10:27
+2
Да ладно Вам, больше думайте о себе, своей семье, своей Стране. А Афганцы там как то сами разберутся, трудно им помочь, особенно советами.
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19.08.2021 10:15
+2
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 11:11
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А что не так, думаю талибам чем больше мудрого афганского нариду свалит на хрен тем лучше? или нет? Мужиков так ваще должны помогать садить в самолет. А бабы должны остаться, что бы варить ЩИ и рожать маленьки талибанцев Ситуация в аэропорту Кабула напряженная, но стабильная, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4904
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19.08.2021 10:13 Ответить
Дадуть таліби можливсть чкурнути з країни 6 мільйонам лише кабульців ?
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19.08.2021 10:23 Ответить
Да ладно Вам, больше думайте о себе, своей семье, своей Стране. А Афганцы там как то сами разберутся, трудно им помочь, особенно советами.
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19.08.2021 10:15 Ответить
Очень поучительно для нас.
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19.08.2021 10:19 Ответить
Для нас, каким боком? США вложились за 20 лет не слабо финансово, людей потеряли, а теперь еще и несут репутационные потери. Это как влезть в драку между двумя алкашами, и получить нож в спину от одного из них. Но все это бесследно не пройдет, можем наблюдать очередной "выворот" событийной ветки истории. И тот кто сегодня празднует победу, завтра будет валяться в пыли...
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19.08.2021 10:27 Ответить
Не, то что думать о них не надо, я согласен. Другое дело, что никак они не разберутся. Сейчас их талибанские вожди начнут между собой бодаться и всё вернётся на круги своя. Или они чем-то умнее цыган, которые в Ливии или в Ираке друг с другом воюют? Вот, если бы их каким-то забором обнести... И не их одних. Ситуація в аеропорту Кабула напружена, але стабільна, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1474
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19.08.2021 10:21 Ответить
Вот именно, и у нас нет с ними общей границы, забором нужно от РФ отгородиться.
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19.08.2021 10:28 Ответить
А выборы будут?
А если не будут, то кто законный Глава государства? Президент в ОАЭ, вице- Президент в Афганистане, который объявил себя Президентом в виду сбежавшего Президента, или глава моджахедов? Кого офтциально признает мировая общественность? Вопрос интересный.
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19.08.2021 10:16 Ответить
Кому помощь оказывать?
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19.08.2021 10:18 Ответить
никого. будет аятолла как в Иране
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19.08.2021 10:19 Ответить
У них там сейчас сваливает партия регионов. вслед за афганским Януковичем. Плохо шо с народными деньгами сваливает. Талибам бы надо договориться с амерами, чтобы продавать пропуска на самолет...
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19.08.2021 10:17 Ответить
Плохо ты понимаешь грабителя. Грабителю надо убить человека, забрать его деньги, жену, детей( чтобы продать), дом , скот. А потом купить билет в США,чтобы отдохнуть. Или дальше грабить.
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19.08.2021 10:23 Ответить
Они прекрасно договорились с Трампом, но дедушка байден в деменции, устроил хаос с передачей власти..
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19.08.2021 10:44 Ответить
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану"
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19.08.2021 11:11 Ответить
Стабильно напряженная.
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19.08.2021 11:38 Ответить
І хто думкою багатіє?
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31.08.2021 21:42 Ответить
 
 