Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с Украиной в Крым вернется жизнь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью крымским журналистам перед запуском Крымской платформы, которое публикует НВ.
Отвечая на вопрос "Как отвоевать мозги людей?" , президен сказал, что в Крыму "это вопрос территории".
"Что касается именно Крыма, то я считаю, что это именно вопрос территории. Да, информационно с крымчанами давно работала Российская Федерация: и паспортизация, и телевизор; и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане. Тогда как российские звезды всегда говорили: "Очень приятно у вас быть в Крыму"", - сказал Зеленский.
Поэтому, по словам главы государства, ситуация с ментальным возвращением такова: "Мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить".
"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", - добавил Зеленский.
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https://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title
Кто-то этому верит (что квартал - Украинские?) Может, малоросские, хохляцкие, но никак не Украинские.
А вот это уже явная оговорка по Фрейду...
На линии огня
Какая-то муйня
скільки разів воно ще має доводити, що визначальним для нього, для його світосприйняття, для його діяльності є ковбаса, а не ідея?
воно проектує на весь навколишній світ своє світосприйняття - світосприйняття шлунку.
воно - шлунок, воно спирається на шлунки й воно виховує шлунки, які мають за нього голосувати.
Только высоким качеством жизни можно привлечь крымчан, а не лозунгами и обiсцянками.
нужно прочесть то что ты написал, мля и то первые две строчки
Чем хуже украинцам, тем лучше этим лжепатриотам
только военизированная помойка в Крыму
В жопе застрял пионерский значок.