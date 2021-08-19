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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с

Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с Украиной в Крым вернется жизнь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью крымским журналистам перед запуском Крымской платформы, которое публикует НВ.

Отвечая на вопрос "Как отвоевать мозги людей?" , президен сказал, что в Крыму "это вопрос территории".

"Что касается именно Крыма, то я считаю, что это именно вопрос территории. Да, информационно с крымчанами давно работала Российская Федерация: и паспортизация, и телевизор; и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане. Тогда как российские звезды всегда говорили: "Очень приятно у вас быть в Крыму"", - сказал Зеленский.

Поэтому, по словам главы государства, ситуация с ментальным возвращением такова: "Мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ милитаризирует Крым. Он выглядит, как авианосец, а не жемчужина украинской земли у моря. Нужно ежедневно бить в колокола, - Зеленский

"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", - добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+48
уже с утра дозу закинул ?
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19.08.2021 10:23
+33
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3371
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19.08.2021 10:27
+33
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 678
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19.08.2021 10:32
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уже с утра дозу закинул ?
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19.08.2021 10:23 Ответить
цього не знаю..але у ватанів підгорає знатно Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9342
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19.08.2021 10:42 Ответить
Видно кокс качественный конфисковали)))))
https://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title
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19.08.2021 14:05 Ответить
Я помню еще с "Квартала" - из звезд мы были единственные украинские.Источник: https://censor.net/ru/n3283554

Кто-то этому верит (что квартал - Украинские?) Может, малоросские, хохляцкие, но никак не Украинские.
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19.08.2021 10:24 Ответить
Да и не звёзды
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19.08.2021 10:43 Ответить
Классно троллит балалаечников😀
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19.08.2021 10:25 Ответить
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4760
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19.08.2021 10:26 Ответить
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 678
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19.08.2021 10:32 Ответить
рапан с октябирьским значком хочет газировки с газ автомата
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19.08.2021 12:29 Ответить
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3371
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19.08.2021 10:27 Ответить
Украінську владу - так , сприйматиме, тільки ти , так званий презЕдент , не маєш жодного відношення до українців😡
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19.08.2021 10:28 Ответить
Господи,да за что ж Украине это непотребство в виде зекретина и идиотов,за это голосивших...
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19.08.2021 10:29 Ответить
Это за олигарха в один. )
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19.08.2021 10:37 Ответить
тур.)
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19.08.2021 10:37 Ответить
Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал...

А вот это уже явная оговорка по Фрейду...
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19.08.2021 10:30 Ответить
косточки косточки звездочки в ряд трамвай переехал отряд октябрят
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19.08.2021 11:37 Ответить
Неее это по Менделю ( генетик)
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19.08.2021 14:06 Ответить
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму.-Продолжает верещать на публику четыреждыуклонист-главнокомандующий. Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти, - Зеленский / Зеленский: Крым - это моя земля. Он никогда не будет российской территорией. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Но как это сделает кодлан Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны (!) ". -При том что Ермак-Козырь в ФСБ уважаемый человек.
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19.08.2021 10:31 Ответить
"Люди с октябрьским значком в душе" это новый подвид "лишнехромосомных"?
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19.08.2021 10:32 Ответить
ні, це старий вид совкопітеків
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19.08.2021 10:33 Ответить
Нееее, просто бубочка опять ширнулся и его понесло. Щас еще вспомнит о миллиарде деревьев, которые он уже посадил.
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19.08.2021 11:31 Ответить
🤫https://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title😂
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19.08.2021 14:07 Ответить
зв'язати душ та жовтенятський значок - це геніально!
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19.08.2021 10:32 Ответить
Да ты вообще очень популярный вовик ...если выйдешь на линию огня ,то тебе с обеих сторон расстреляют...
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19.08.2021 10:33 Ответить
а пісня Бі-2 буде звучати так:
На линии огня
Какая-то муйня
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19.08.2021 10:38 Ответить
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1832
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19.08.2021 10:34 Ответить
Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму даже те, кто с "октябрятским значком" в душе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3491
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19.08.2021 10:38 Ответить
Ось це його 🤣🤣🤣
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19.08.2021 10:49 Ответить
60 кгhttps://www.youtube.com/watch?v=gi8YFppc63A&feature=emb_title
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19.08.2021 14:07 Ответить
"Загалом люди хочуть бачити щось хороше в майбутньому. Тому жодних ментальних змін, я впевнений, не треба буде проводити". Джерело: https://censor.net/ua/n3283554
скільки разів воно ще має доводити, що визначальним для нього, для його світосприйняття, для його діяльності є ковбаса, а не ідея?
воно проектує на весь навколишній світ своє світосприйняття - світосприйняття шлунку.

воно - шлунок, воно спирається на шлунки й воно виховує шлунки, які мають за нього голосувати.
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19.08.2021 10:56 Ответить
идиот...
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19.08.2021 11:03 Ответить
...заявив піонер, у коротких штанцях та сандаліках...
Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4710
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19.08.2021 11:14 Ответить
з жовтеняцькою зіркою в дупі ... і залишками борошна на носі
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19.08.2021 11:20 Ответить
Колумбійського борошна.
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19.08.2021 11:54 Ответить
Найсвіжішого конфікованого 3 доби тому
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19.08.2021 14:08 Ответить
Пионер, не будь говном, собирай металолом. Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5061 Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5061
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19.08.2021 11:33 Ответить
пианерважатый зебаранов
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19.08.2021 13:38 Ответить
Какая жизнь вернется ? Дороженная коммуналка ? Нищенские пенсии ? Отсталая медицина ?
Только высоким качеством жизни можно привлечь крымчан, а не лозунгами и обiсцянками.
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19.08.2021 11:24 Ответить
по серьезному-нет. это цивилизованных людей можно, а там переселенцы из засРашки в 70х-2000х, они в дерьме всю жизнь сидели, там для них итак рай.
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19.08.2021 11:40 Ответить
К сожалению именно украинская власть сделала очень многое для того, чтобы крымчане с радостью побежали на референдум. Дикая коррупция и нищета, незаконная застройка, захват пляжей, завоз татарвы, безнаказанность чиновников и еще много чего, все это у крымчан ассоциируется с Украиной. И переубедить их будет очень сложно, да и нас тоже.
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19.08.2021 13:39 Ответить
а тебе откуда это известно. например у меня дом в АРК, я все видел своими глазами. а ты каким местом, телевизором?
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19.08.2021 14:04 Ответить
Для того, чтобы знать что происходило в Крыму надо иметь там дом ? А для того чтобы узнать что земля круглая надо в космос слетать ? Логика ребенка.
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19.08.2021 14:13 Ответить
для того, чтобы знать, "нужно видеть своими глазами", а ты повторяешь телевизор. 1.тебе завтра начешут противоположное, и будешь повторять другое фуфло, типа как "знаешь". 2.кто такие крымчане? кто выбирал тех жутких коррупционеров, если у них была полная автономия? там где "татарва", там чистота и порядок, все работает, приятно и культурно. где рюзьке быдло, срач, грязь, вонь, и скулёж -как все плохо. на пляже, после туристов из засРатова, всегда гора бутылок, окурки, пакеты, банки, блевотина, хотя контейнер 20м.
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19.08.2021 14:35 Ответить
Ну вот крымчане и "увидели своими глазами". После чего аж бегом на референдум, так что в ушах свистело. Или вы будете утверждать что и они ничего не видели ? "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". (с)
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19.08.2021 14:51 Ответить
ты слепой? был вопрос- кто такие крымчане? рюзьке быдло, заселенное в 70х, свинота грязная. оно конечно и побежало, хочется жить на скотном дворе. Крым-земля татар, Украина-земля украинцев. крымчане-сброд.
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19.08.2021 17:28 Ответить
для того чтобы узнать, чем ты дышишь и что ты не "паша мироненко" - а , окацапленный гнидёныш-
нужно прочесть то что ты написал, мля и то первые две строчки
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19.08.2021 14:43 Ответить
это он о себе сейчас? Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2414
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19.08.2021 11:35 Ответить
Строить крупные корабли - преступление. Нужен москитный флот.
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19.08.2021 11:39 Ответить
Слава Украине!
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19.08.2021 12:23 Ответить
Ага, с октябрятскім значьком ф душе, і ватой в ґалавє
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19.08.2021 12:41 Ответить
Що це було?
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19.08.2021 13:00 Ответить
примитивная бредятина
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19.08.2021 13:30 Ответить
крымвернётсясам!!! помним и такую мантру.......
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19.08.2021 13:32 Ответить
Да, так оно и будет, но только после отдания Россией Крыма Талибану, вот будет потеха....
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19.08.2021 13:42 Ответить
Что сказать? - Если человек глуп и не образован - то это очень надолго!
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19.08.2021 14:25 Ответить
пика гундосноi шмарклi - це живе блювотне...
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19.08.2021 14:50 Ответить
А порохоботы и медведчуковцы, как всегда, против! Деоккупация им, как серпом...

Чем хуже украинцам, тем лучше этим лжепатриотам
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19.08.2021 14:51 Ответить
Таки да, такую мерзкую и брехливую зевласть даже ростов не примет.
только военизированная помойка в Крыму
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19.08.2021 15:04 Ответить
Тупое сравнение. А вот скаЗать .что МИ РОСИЧI (видео) ума не хватает . В долине реки Рось.что под Киевом. жил могучий народ РОС. Рассея украла наше название. а мы запроданцы.что приняли на себя слово украинец. этимология -у страна. А страна наша Рос!!!
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19.08.2021 15:15 Ответить
это наш придурок - о себе так прошелся.....
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19.08.2021 15:26 Ответить
Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1606Українську владу з радістю прийматимуть у Криму навіть ті, хто з "октябрятским значком" у душі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5701
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19.08.2021 17:55 Ответить
Долго кряхтел крокодил-старичок:
В жопе застрял пионерский значок.
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19.08.2021 19:37 Ответить
Как раз именно эти держатели значков октябрятских будут падлика морозова на плакатах нести и петь песню *...взвейтесь кострами---дети рабочих*! Тут я категорически настаиваю. Железная 5 колона навеки.
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19.08.2021 19:50 Ответить
всё верно сказал.
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20.08.2021 02:32 Ответить
 
 