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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Зеленский (16565) США (23203) Кулеба Дмитрий (2643)

Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал Кулеба.

Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.

Министр указал, что о переносе даты встречи договорились в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате с глазу на глаз.

По его словам, глава украинского государства начнет визит в США по приглашению президента США 30 августа и посетит не только столицу государства Вашингтон, но и штат Калифорния.

"Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены самые большие IТ-компании, высокотехнологическая космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри", - отметил он.

Кулеба добавил, что президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время встречи Байден и Зеленский обсудят вопросы политики, безопасности и экономики, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2869
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19.08.2021 10:46
+13



Dagon

@Dagon04790320

·3 ч

Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
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19.08.2021 11:15
+8
А пианино в Белый дом уже привезли? Или то государственная тайна?
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19.08.2021 10:54
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Тет-а-зад... )
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19.08.2021 10:38 Ответить
А чого доброго нам чекати від дєда? Норд 2 і Афган нічого не навчили? Крім ненависного Зє, є ще і Україна. Чомусь про це забувають.
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19.08.2021 10:56 Ответить
Американці роблять свою справу. А нам треба свою. І бог допомагає лише тим кто сам собі допомогає...
А там буде ... ну дай те, ну дай оте, "вы же нам обесЧали" ...
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19.08.2021 11:07 Ответить
кацапию?нет,афган ничему не научил...
все то же со времен сына богдана хмельницкого.
и да,Украина выше зеленского.и пусть лучше встречается с байденом,чем каким то ******.
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19.08.2021 11:09 Ответить
Ви уявляєте , що воно буде нести ? Байден вже не молодий , не втече від , як Макрон . А з ху..ом воно й так на зв'язку .
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19.08.2021 12:03 Ответить
Може йому рота зашити?
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19.08.2021 12:58 Ответить
Воно смсками буде мочити .
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20.08.2021 01:16 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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19.08.2021 11:10 Ответить
Репетиция парада ко дню Независимости Украины 2021 (полное видео)
https://www.youtube.com/watch?v=060LtzidJ7U&t=101s
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19.08.2021 10:38 Ответить
Главное что бы зелня не спросил Байдена: "Пачиму мы еще не в НАТА и пачиму ваш сын Хантер побирался в Украине в Бурисме?" Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8820
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19.08.2021 10:39 Ответить
Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2869
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19.08.2021 10:46 Ответить
Встреча тет на тет , а как же без Ермака , он же будит не в Курсе , - не.
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19.08.2021 10:40 Ответить
можно ограничиться этим заглавным фото, встреча уже была, зеленский красавчик, байден на все согласен. "многие верят" (тм)
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19.08.2021 10:42 Ответить
Стоит просто посмотреть на фото президентов.Байден- сильный политик, взгляд простой но уверенный. ЗЕля- политик?,взгляд вызывающий,вроде на сцене с 95 НЕкварталом."А Шоо, я ж презедент, не лох какой то "🤐
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19.08.2021 10:46 Ответить
И сдаётся мне что Вовочка таких звездюлей получит от Байдена что ремень бати в детстве то так просто нитка. Интересно будет посматреть на зели гласки когда он вернётся в Украину.
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19.08.2021 10:52 Ответить
Байден сильний політик? Дєд що, тебе спонсірує?
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19.08.2021 10:58 Ответить
да уж посильнее *****....хотя бы потому,что не боится принимать непопулярные решения.
а уж о зелебобика вообще речи быть не может Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7490
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19.08.2021 11:11 Ответить
Да,кожен ранок чашка кави🤗
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19.08.2021 12:41 Ответить
Погляд альфа-гуся, а що я такий молодець...
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19.08.2021 10:55 Ответить
))))))))
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19.08.2021 11:11 Ответить
"В связи с расширением элементов программы визита" - всё ж таки, рояль будет?
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19.08.2021 10:51 Ответить
А Калифорния каким боком?отдохнуть за гос счёт и по бутикам в L.A. с Ленкой пробежаться?
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19.08.2021 10:51 Ответить
от этой встречи ждать чего-то, не позитивного или негативного, а вообще просто чего-то, не стоит. встреча пустоты с вакуумом.
зы дед совсем плох, туса с ****** наглядно это продемонстрировала.
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19.08.2021 10:53 Ответить
ну почему пустым?встреча давления с зеленым вакуумом Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7085.и зелебобик выйдет оттуда принудительно воодушевленным
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19.08.2021 11:14 Ответить
А пианино в Белый дом уже привезли? Или то государственная тайна?
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19.08.2021 10:54 Ответить
Хроника одного президента

‎19.‎08.‎2021

Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎
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19.08.2021 10:55 Ответить
переговоры тет-а-тет.-Учителям, выучившим Буратину английскому слава и 4000 долларов зарплаты.
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19.08.2021 10:58 Ответить
Байдену мабуть затулять очі і вуха, щоб не бачити і не чути це стидобище.
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19.08.2021 10:58 Ответить
Та Байдена там і не буде.Клоун посидить,почекає і поїде в Дісней Ленд на каруселі кататись.Не вийде до нього старий,не вийде!
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19.08.2021 11:08 Ответить
Тет-а-тет:
Байден з батогом, а бубочка з голою дупою...
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19.08.2021 11:09 Ответить



Dagon

@Dagon04790320

·3 ч

Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
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19.08.2021 11:15 Ответить
Мне кажется, абсолютно не до того сейчас Байдену… Афгана выше крыши сейчас дедушке Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7263
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19.08.2021 11:23 Ответить
а по моему то на рахе и в пекине засуетились Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1637.у одних уйгуры,у других кавказ гремучий
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19.08.2021 11:42 Ответить
Тет-а-тет в расширенном формате, это как? Один клоун неделю перед встречей будет пробку доставать только когда посрать захочет?
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19.08.2021 11:23 Ответить
Вован, ти ж там не сильно кричи на дідуся Джо, вік як не як...
Краще розкажи як конкурси на САП, Нафтогаз, Укрзалізницю проводиш. Про зірване ДОЗ. Про конверти з кешом твоїм депутатам від олігархів. Є ж чим похвалитись....
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19.08.2021 11:30 Ответить
@tZEinform
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021.
Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США.
За счет бюджета
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19.08.2021 11:51 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·48 мин

Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021. Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США. За счет бюджета
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19.08.2021 12:23 Ответить
конферансьє у вигляді цілого "міністра" ...звучить !
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19.08.2021 12:25 Ответить
зустріч перенесено на 32 серпня!
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19.08.2021 13:05 Ответить
Що там у них, обмін досвідом як лайкать у Хy@la?
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19.08.2021 13:31 Ответить
Зелебобе надо ещё новые анекдоты выучить?
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19.08.2021 13:34 Ответить
Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах Источник:https://censor.net/ru/n3283557 і до чого це? Хай зразу вже летить в ліси Амазонії. Як остогид цей їх блуд... все вперше..., ніхто до нас.
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19.08.2021 14:14 Ответить
Гундосый уже добубнелся с трампом про меркель. В рез- оскорблений и шуточек главзебила про канцлера- ускорение реализации ************ сп-2. Чем закончится беседа куклы коломы/ерьмака с Байденом - уже стрёмно представить.
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19.08.2021 14:22 Ответить
---Байден. / який так .щиро. переймався Майданом ГІДНОСТІ. що навіть приїздив. щоб безпосередньо--- переконатись у затятості українців. до СВОБОДИ.../ неодмінно став би учасником святкувань 30-- річчя Незалежності України ! Очевидно /від розвідки /достеменно знає : хто ж насправді є наш ЗЕ-- чудотворець ...А тому .щоб переконатися остаточно--- скористався відомою з часів Сократа та Діогена мудрістю :--- Заговори зі мною . щоб я тебе іще й побачив ... / Що ти за гусь ... / Уявляєте . як без оточення шептунів--науходоносерів.---тепер доводиться ЗЕ-- комедіанту--- зубрити. цитати на всі випадки . на всі запитання Байдена ??? Щиро співчуваймо нашому поводирю--- керманичу !!!
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19.08.2021 15:25 Ответить
Стыдно,что такое избрали президентом.
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19.08.2021 15:55 Ответить
Віч-на-віч:
- Дядінька, ні нада, мінє больна!"
- Shut up, russian monkey!
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19.08.2021 16:21 Ответить
31? А год, год какой!?
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19.08.2021 17:15 Ответить
С Байденом все понятно. С Зеленским тоже все понятно.
Лично я не ожидаю ничего хорошего в реале для Украины от этой встречи.
На словах, может быть будет что то, т.к так принято преподносить СМИ, когда встречаются два балабола-говоруна на высшем уровне. Типа они такие важные шишки в мире и не могут попросту потерять свое драгоценное время.
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19.08.2021 18:28 Ответить
Не дарма там єрмак потусовався, піарних хотєлок нахопати, а там(в штатах) інші уявлення про візити.
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19.08.2021 20:48 Ответить
 
 