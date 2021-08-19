Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сказал Кулеба.
Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.
Министр указал, что о переносе даты встречи договорились в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате с глазу на глаз.
По его словам, глава украинского государства начнет визит в США по приглашению президента США 30 августа и посетит не только столицу государства Вашингтон, но и штат Калифорния.
"Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены самые большие IТ-компании, высокотехнологическая космическая индустрия и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри", - отметил он.
Кулеба добавил, что президент посетит штат Калифорния, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику.
Пожалуйста, подождите...
А там буде ... ну дай те, ну дай оте, "вы же нам обесЧали" ...
все то же со времен сына богдана хмельницкого.
и да,Украина выше зеленского.и пусть лучше встречается с байденом,чем каким то ******.
https://www.youtube.com/watch?v=060LtzidJ7U&t=101s
а уж о зелебобика вообще речи быть не может
зы дед совсем плох, туса с ****** наглядно это продемонстрировала.
19.08.2021
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
Байден з батогом, а бубочка з голою дупою...
Dagon
@Dagon04790320
·3 ч
Прекрасно сказала Оксана Забужко о нашем Зюзе Он не живёт в Украине нашей жизнью !!! Он тут на гастролях !!!!!!!
Краще розкажи як конкурси на САП, Нафтогаз, Укрзалізницю проводиш. Про зірване ДОЗ. Про конверти з кешом твоїм депутатам від олігархів. Є ж чим похвалитись....
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021.
Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США.
За счет бюджета
tZE inform
@tZEinform
·48 мин
Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31.08.2021. Сильно планы Вовы это не нарушит, все равно он собирается неделю шляться по США. За счет бюджета
- Дядінька, ні нада, мінє больна!"
- Shut up, russian monkey!
Лично я не ожидаю ничего хорошего в реале для Украины от этой встречи.
На словах, может быть будет что то, т.к так принято преподносить СМИ, когда встречаются два балабола-говоруна на высшем уровне. Типа они такие важные шишки в мире и не могут попросту потерять свое драгоценное время.