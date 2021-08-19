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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) корабль (1927) суд (24703) Павловский_Игорь (115) Ионова (31)

Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп "ЕС" Ионова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп

Власть намеренно затягивает рассмотрение апелляции на меру пресечения в так называемом деле "Кузни на Рыбальском". В результате люди, которые построили военные корабли для ВМС ВСУ, будут встречать годовщину Независимости в СИЗО, а власть будет щеголять плодами их работы на параде.

Об этом под стенами Печерского суда сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"К сожалению, Зеленский и его 100-процентная прокуратура не может даже организовать судебный процесс. Судья так же обратила внимание прокуроров, что надо должным образом этот процесс организовать. Мало того, что они не смогли доставить человека на судебное заседание, они даже не смогли установить видео связь. Это издевательство, на самом деле, над человеком, над человеческим достоинством", - возмутилась Ионова.

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"В то время, как Зеленский будет кичиться боевыми кораблями, руководитель этого производства и боевой генерал Павловский находятся за решеткой. И они 30-летие независимости будут встречать в заключении. Хотя я очень надеюсь, что на заседании, которое перенесли на 20 августа, будет изменена мера пресечения. Потому что стыдно за нашу страну, когда на весь мир будут показывать, а боевой генерал и человек, который отвечал и сделала эти корабли, будут сидеть за решеткой", - говорит Мария Ионова.

Она убеждена, что это месть Зеленского оппозиционному лидеру Петру Порошенко.

"Государственность, созидание государства не получается у Зеленского. То есть не может он простить, что он не может сделать, а восстановил и построил армию, Вооруженные Силы, сектор безопасности и обороны президент Порошенко после Революции Достоинства", - напомнила народный депутат.
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Топ комментарии
+37
Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 5718
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19.08.2021 10:47
+34
Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 1307
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19.08.2021 10:51
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Страница 2 из 2
"из построенным Пецей на "Кузне" корыт "

Их, между прочим, строили люди, трудяги, квалифицированные специалисты .
Дай Бог, чтоб у нас таких заводов было как можно больше.
Заводов! А клоунов нам много не надо
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19.08.2021 15:07 Ответить
Дык я о том же. Какого хрена строить речные корыта на "Кузне" , когда в Николаеве местные верфи пустуют? В Николаеве там действительно спецы и вся инфраструктура для строительства настоящих морских военных кораблей ,а не речных барж и лоханок.
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19.08.2021 15:12 Ответить
а вони, ті специ, що за останній час побудували?* Хоч одну лоханку?
До речі, ті специ хоча би на толкучках збереглися - а не роз'їхалися по заробіткам в і за інші моря-окіяни
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19.08.2021 16:22 Ответить
И разьехались все спецы у город Киев , к Пятру на его "Кузню".😀
А он их скотина рыгам продал. Повесить негодяя на первом суку.😀
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19.08.2021 16:54 Ответить
Сиди на бутылке молча - за умного сойдешь Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 2783
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19.08.2021 16:55 Ответить
Как ты? Давно сидишь???😀😁😂
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19.08.2021 16:59 Ответить
Ииии????😀
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19.08.2021 14:34 Ответить
Зе - не має, ні честі, ні гідності, ні розуму.
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19.08.2021 11:12 Ответить
если не на чем кататься на параде - можно ж было конфисковать яхты у Медвечука, Ахметова и т.п. или они не захотят?
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19.08.2021 11:25 Ответить
Какие деньги нужны для конфискации? совсем умом поехал, квартальный юморист?
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19.08.2021 11:28 Ответить
По сравнению с тем, как ты далек от разума...Ты б, пожалуй, не отсвечивал собюственной тупостью
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19.08.2021 11:58 Ответить
Всё еще проще... Народу 5 лет внушали всеми способами, что Порошенко - обитель зла, ситх, кровосос, барыга и хуже гитлера, сталина, путина вместе взятых. Народ поверил, выбрал квнщика клоуна президентом, поскольку тот в числе прочего обещал посадить "злодея".
Теперь Зеля отдувается за хотелки народа как может. Только может он немного, поскольку что? Правильно - квнщик и клоун.
п.с. Между тем тот же самый народ теперь посматривает в сторону Бойко )) Вот, за что переживать надо. А Зеля, посидит два срока, да и свалит.
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19.08.2021 11:27 Ответить
«Масштабы оторванности от реалий поражают»: Бутусов прокомментировал подготовку к параду на День Независимости
Президент Владимир Зеленский анонсировал грандиозный парад как на суше, так и на воде на День Независимости.

При этом в МО подчеркнули, что парад будет проходить без советских стандартов. По мнению журналиста, власти Украины занимаются показухой и скрывают реалии украинской армии.
Он напомнил о ситуации на фронте и подчеркнул, что новым военным парадом руководство просто пытается прикрыть серьезные проблемы в Украине, а шествие делается лишь для того, чтобы угодить Зеленскому и ещё раз устроить для него праздник.

«Масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают», - подчеркнул Бутусов.
Кроме того, он указал, что на этом шествии можно будет увидеть новую технику, однако этого вооружения нет на Донбассе. Помимо того, Бутусов уточнил, что никто не увидит на параде техники, которая действительно нужна украинской армии на Донбассе.
Журналист отметил, что в первую очередь, речь идет об антиснайперских комплексах и беспилотных летательных аппаратах.
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19.08.2021 11:34 Ответить
Це ганьба на весь світ, коли Зеленський хизується кораблями, виробники яких сидять за ґратами, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 2670
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19.08.2021 11:34 Ответить
Суда еще не было, а она его уже посадила.
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19.08.2021 11:37 Ответить
Дунька , «позор на весь мир» це те що країна за 30 років (!) не провела курва жодної значущої реформи, 30 років країну тупо розкрадають , крадуть все і на всіх рівнях (!!) - від голови сільради (або як він зараз називаеться) до міністерства оборони, рейдерські захоплення як були 30 років назад так і до сих пір. Ось це і є реальний «позор на весь мир» а то що там промимрив Зеля то «весь мир« і не помітить цього
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19.08.2021 11:38 Ответить
"Дунька" Марія Іонова

У 1999 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула базову вищу освіту та отримала диплом бакалавра з фінансів та кредиту, викладач економіки.
У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула повну вищу освіту, магістр з страхового менеджменту.
У 2000 році закінчила Міжнародний науково-технічний університет (магістр міжнародної економіки).
У період 2001 року по 2005 рік - навчання в аспірантурі, здобувач за спеціальністю «світове господарство та міжнародна економіка», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
У 2008 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України (магістр державного управління).

Куда уж ей до найвеличнышого...
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19.08.2021 11:54 Ответить
"те що країна за 30 років (!)..."

Так в эти 30 років и Зюзя вкладывается. Что ж ты так про найвеличнішого?
Нет бы перечислил достижения найвеличнішого за 2 года его эпохального правления
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19.08.2021 11:50 Ответить
Зелябеня закрив тих, хто хоч щось робив для армії, для оборони. Бо сам Зеля показував свої "квартальні" ООО збитковими і дуже мало платив податків у бюджет. А чому Зеля і його регокомунокоманда не закрили братів Чуркіних і дружбана Новінського, які реально знищили три судобудівні заводи в Миколаїві. Де ті заводи, що будували авіаносці? Чи то свої, вони все роблять на користь росії, а ці бачиш, не дають своїми катерами захопити сто відсотків Азовського і Чорного морів?
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19.08.2021 13:07 Ответить
Пустой треп от "ЕС".
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19.08.2021 13:26 Ответить
ніякий це не позор на весь світ, це трагедія України, що вона має такого президента.
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19.08.2021 13:51 Ответить
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