Это позор на весь мир, когда Зеленский щеголяет кораблями, производители которых сидят за решеткой, - нардеп "ЕС" Ионова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власть намеренно затягивает рассмотрение апелляции на меру пресечения в так называемом деле "Кузни на Рыбальском". В результате люди, которые построили военные корабли для ВМС ВСУ, будут встречать годовщину Независимости в СИЗО, а власть будет щеголять плодами их работы на параде.
Об этом под стенами Печерского суда сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"К сожалению, Зеленский и его 100-процентная прокуратура не может даже организовать судебный процесс. Судья так же обратила внимание прокуроров, что надо должным образом этот процесс организовать. Мало того, что они не смогли доставить человека на судебное заседание, они даже не смогли установить видео связь. Это издевательство, на самом деле, над человеком, над человеческим достоинством", - возмутилась Ионова.
"В то время, как Зеленский будет кичиться боевыми кораблями, руководитель этого производства и боевой генерал Павловский находятся за решеткой. И они 30-летие независимости будут встречать в заключении. Хотя я очень надеюсь, что на заседании, которое перенесли на 20 августа, будет изменена мера пресечения. Потому что стыдно за нашу страну, когда на весь мир будут показывать, а боевой генерал и человек, который отвечал и сделала эти корабли, будут сидеть за решеткой", - говорит Мария Ионова.
Она убеждена, что это месть Зеленского оппозиционному лидеру Петру Порошенко.
"Государственность, созидание государства не получается у Зеленского. То есть не может он простить, что он не может сделать, а восстановил и построил армию, Вооруженные Силы, сектор безопасности и обороны президент Порошенко после Революции Достоинства", - напомнила народный депутат.
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Их, между прочим, строили люди, трудяги, квалифицированные специалисты .
Дай Бог, чтоб у нас таких заводов было как можно больше.
Заводов! А клоунов нам много не надо
До речі, ті специ хоча би на толкучках збереглися - а не роз'їхалися по заробіткам в і за інші моря-окіяни
А он их скотина рыгам продал. Повесить негодяя на первом суку.😀
Теперь Зеля отдувается за хотелки народа как может. Только может он немного, поскольку что? Правильно - квнщик и клоун.
п.с. Между тем тот же самый народ теперь посматривает в сторону Бойко )) Вот, за что переживать надо. А Зеля, посидит два срока, да и свалит.
Президент Владимир Зеленский анонсировал грандиозный парад как на суше, так и на воде на День Независимости.
При этом в МО подчеркнули, что парад будет проходить без советских стандартов. По мнению журналиста, власти Украины занимаются показухой и скрывают реалии украинской армии.
Он напомнил о ситуации на фронте и подчеркнул, что новым военным парадом руководство просто пытается прикрыть серьезные проблемы в Украине, а шествие делается лишь для того, чтобы угодить Зеленскому и ещё раз устроить для него праздник.
«Масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают», - подчеркнул Бутусов.
Кроме того, он указал, что на этом шествии можно будет увидеть новую технику, однако этого вооружения нет на Донбассе. Помимо того, Бутусов уточнил, что никто не увидит на параде техники, которая действительно нужна украинской армии на Донбассе.
Журналист отметил, что в первую очередь, речь идет об антиснайперских комплексах и беспилотных летательных аппаратах.
У 1999 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула базову вищу освіту та отримала диплом бакалавра з фінансів та кредиту, викладач економіки.
У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, здобула повну вищу освіту, магістр з страхового менеджменту.
У 2000 році закінчила Міжнародний науково-технічний університет (магістр міжнародної економіки).
У період 2001 року по 2005 рік - навчання в аспірантурі, здобувач за спеціальністю «світове господарство та міжнародна економіка», Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
У 2008 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України (магістр державного управління).
Куда уж ей до найвеличнышого...
Так в эти 30 років и Зюзя вкладывается. Что ж ты так про найвеличнішого?
Нет бы перечислил достижения найвеличнішого за 2 года его эпохального правления