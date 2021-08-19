Некоторые педагоги во время педсоветов и родительских собраний все еще общаются не на госязыке, - Креминь
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что в некоторых учебных заведениях на востоке и юге Украины образовательный процесс, в частности, во внеурочное время все еще осуществляется на негосударственном языке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.
"Для ликвидации последних "пароксизмов" русскоязычного обучения прошло не так много времени. И сегодня в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения, особенно на востоке и юге Украины, образовательный процесс, в частности во внеурочное время, все еще может осуществляться на негосударственном языке", - говорится в сообщении.
По словам Креминя, об этом свидетельствуют те жалобы и обращения, поступающие в адрес Секретариата уполномоченного.
В частности, за последние полгода в Секретариат поступило 2 тыс. 126 сообщений о нарушениях языкового закона, из них 80 обращений, а это 3,8%, касались сферы образования и науки. Среди прочего, поступили обращения по применению негосударственного языка в образовательном процессе в Одессе, Черкассах, Киеве, Харькове, Херсоне.
"Мы продолжаем фиксировать достаточно резонансные факты нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами различных национальных университетов, которые в своих публичных выступлениях игнорируют государственный язык", - добавил он.
Кроме того, имеют место факты, когда во время учебно-воспитательного процесса учителя, педагогические работники общаются с учениками на государственном языке, а в перерывах, во внешкольное время, во время заседаний педагогических советов, проведения родительских собраний пользуются негосударственным языком.
"Надеюсь, что эта тенденция будет уменьшаться, и учителя почувствуют свою ответственность за утверждение украинского языка как государственного", - заявил Креминь.
Пожалуйста, подождите...
Кроме того, Вам стоит изучить законодательство, прежде чем делать такие смелые заявления.
Вы ведь Законом прикрываетесь, когда требуете от чужого Вам человека говорить в магазине на Вашем языке? Так отчего же Вы не пользуетесь им сейчас?
Русскоязычие - как Вы выразились - всего лишь язык родителей, дедов... предков в общем. На каком языке говорили они - на таком говорят их дети. Уточнение: дети, которые не готовы предать память родителей и Рода во имя желаний кучки чиновников.
(Меня опять забанят за отличное от "правильного" мнение. Демократия и свобода слова в деле...)
А на каком языке говорили твои родители?
Федорович - русское отчество. Так, что...
Просто историю знаю лучше, изучаю не один источник, который мне "большой брат" скажет, а из разных.
И главное - в каждом случае САМ принимаю решения и по любому вопросу прежде всего САМ составляю СВОЁ мнение.
А не тупо говорю то что сказал Креминь например.
Это называется "критическое мышление". Попробуй, гарантирую - тебе понравится.
Ну да. Его последствия мы наблюдаем сейчас. Спутниковая связь например. МКС еще есть - слыхал о таком.
А что, есть сомневающиеся? Удивительно. Даже на уровне США в этом не было сомнений.
А анализировали полет Гагарина и в США и в других странах Запада. У них сомнений нет. Приглашали его даже...
Это все равно если б у тебя были украиноязычные предки и ты такой "а не побыть ли мне русскоязычным"?
Хотя... ФЕДОРОВИЧ, они у тебя были русскоязычными скорее всего. Учитывая то, что папу звали Фёдор, типично русское имя.
Ты пойми правильно. Если завтра к власти придет допустим Кива и допустим сделает русский единственным государственным - мое мнение относительно вмешательства в частную жизнь не изменится.
Удачи Вам в этом начинании.
Знаешь... ты даже не оригинален. Все, кому нечего возразить по существу - пытаются оскорбить. Это - забавляет.
В законе привязка не к месту (например в школе в буфете за стаканом чая два преподавателя могут говорить хоть на ханьском) а к функции. К процессу, если угодно.
На уроке - то есть во время образовательного процесса он обязан вести его на украинском языке, как государственном. Тут ты прав.
Но вот родительские собрания частью образовательного процесса не являются. И педсоветы тоже. Это формы самоорганизации / самоуправления - но не формы учебного процесса.
В статье же ясно написано - вне учебно-воспитательного (автор путает с образовательным) процесса было на негосударственном языке общение. А г-н Креминь и ты - предъявляете как раз к этому претензии. К частному общению. На что - не имеете права)