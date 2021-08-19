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Некоторые педагоги во время педсоветов и родительских собраний все еще общаются не на госязыке, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Некоторые педагоги во время педсоветов и родительских собраний все еще общаются не на госязыке, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявляет, что в некоторых учебных заведениях на востоке и юге Украины образовательный процесс, в частности, во внеурочное время все еще осуществляется на негосударственном языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

"Для ликвидации последних "пароксизмов" русскоязычного обучения прошло не так много времени. И сегодня в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения, особенно на востоке и юге Украины, образовательный процесс, в частности во внеурочное время, все еще может осуществляться на негосударственном языке", - говорится в сообщении.

По словам Креминя, об этом свидетельствуют те жалобы и обращения, поступающие в адрес Секретариата уполномоченного.

В частности, за последние полгода в Секретариат поступило 2 тыс. 126 сообщений о нарушениях языкового закона, из них 80 обращений, а это 3,8%, касались сферы образования и науки. Среди прочего, поступили обращения по применению негосударственного языка в образовательном процессе в Одессе, Черкассах, Киеве, Харькове, Херсоне.

"Мы продолжаем фиксировать достаточно резонансные факты нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами различных национальных университетов, которые в своих публичных выступлениях игнорируют государственный язык", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц действия новых норм "языкового закона" их нарушили 7 телеканалов, - Креминь

Кроме того, имеют место факты, когда во время учебно-воспитательного процесса учителя, педагогические работники общаются с учениками на государственном языке, а в перерывах, во внешкольное время, во время заседаний педагогических советов, проведения родительских собраний пользуются негосударственным языком.

"Надеюсь, что эта тенденция будет уменьшаться, и учителя почувствуют свою ответственность за утверждение украинского языка как государственного", - заявил Креминь.
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Топ комментарии
+5
Креминь сам не помнит Закон и свои собственные слова (см. ниже). Если родители (по Закону) просят преподавателя говорить на русском или венгерском не понимая украинского и Кремень это осуждает, получается что Кремень препятствует контакту родителей и преподавателя. Что потом вырастет из детей которые вырастут в условиях искусственного конфликта, неизвестно.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/esli-klient-zahochet-obshchatsya-na-russkom-to-nikto-etogo-ne-zapreshchaet-intervyu-s-kulturno-ombudsmenom-1501050.html

"Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском - никто этого не запрещает."
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19.08.2021 10:49
+5
Русский язык в Украине -инвазивный,как амброзия.Как турки обходятся без русской терминологии в науке литературе и тд?Диву даюсь Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь - Цензор.НЕТ 5009
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19.08.2021 11:11
+4
Креминь честно выполняет свою роботу. В отличие от Дробовича.Которого юморист Коломойский назначил директором Украинского института национальной памяти потому что Дробович-еврей. И Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины-Одесскую киностудию . За что юмористом Коломойским назначен министром культуры.
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19.08.2021 10:49
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Ну... тогда Вам придется осудить примерно 40% населения, то есть порядка 16млн. чел.
Кроме того, Вам стоит изучить законодательство, прежде чем делать такие смелые заявления.
Вы ведь Законом прикрываетесь, когда требуете от чужого Вам человека говорить в магазине на Вашем языке? Так отчего же Вы не пользуетесь им сейчас?
Русскоязычие - как Вы выразились - всего лишь язык родителей, дедов... предков в общем. На каком языке говорили они - на таком говорят их дети. Уточнение: дети, которые не готовы предать память родителей и Рода во имя желаний кучки чиновников.
(Меня опять забанят за отличное от "правильного" мнение. Демократия и свобода слова в деле...)
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19.08.2021 12:05 Ответить
Ти русскій?
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19.08.2021 12:20 Ответить
Я - украинец.
А на каком языке говорили твои родители?
Федорович - русское отчество. Так, что...
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19.08.2021 12:30 Ответить
Украінєц та українець є словами близькими за звучанням і протилежні за значенням. Ще років 100 назад вашого п.дерастичного русскава язика майже ніхто в Україні не знав.
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19.08.2021 12:45 Ответить
Серьезно? В 1921 году? Ну-ну))
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19.08.2021 13:53 Ответить
...схоже, що ти взагалі не з України...
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19.08.2021 14:02 Ответить
Конкретно - из Запорожья. А что тебе там кажется, то не мои проблемы.
Просто историю знаю лучше, изучаю не один источник, который мне "большой брат" скажет, а из разных.
И главное - в каждом случае САМ принимаю решения и по любому вопросу прежде всего САМ составляю СВОЁ мнение.
А не тупо говорю то что сказал Креминь например.
Это называется "критическое мышление". Попробуй, гарантирую - тебе понравится.
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19.08.2021 14:05 Ответить
Російськомовність є свідченням деградації головного мозку. В когось цей процес зворотній, в когось незворотній. Достатньо одного лише такого недолугого російського технічного терміну, як "электрическая цепь"...у політ Гагаріна віриш?
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19.08.2021 14:18 Ответить
Опять штампованные оскорбления. Ты неоригинален.
Ну да. Его последствия мы наблюдаем сейчас. Спутниковая связь например. МКС еще есть - слыхал о таком.
А что, есть сомневающиеся? Удивительно. Даже на уровне США в этом не было сомнений.
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19.08.2021 14:30 Ответить
В тебе релігійна свідомість. Як і у всіх російськомовних. Відрізнити електричне коло від елєктрічєскай цепі ти не в змозі...проаналізувати "політ" Гагаріна також...
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19.08.2021 14:53 Ответить
Я вообще не религиозен.
А анализировали полет Гагарина и в США и в других странах Запада. У них сомнений нет. Приглашали его даже...
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19.08.2021 16:48 Ответить
...тоєсьть ти самастаятєльна прінял рєшеніє бить русскаязичьним...долга думал?
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19.08.2021 14:24 Ответить
Недолго. Предки русскоязычные. Разве может быть выбор? О чем тут думать?
Это все равно если б у тебя были украиноязычные предки и ты такой "а не побыть ли мне русскоязычным"?
Хотя... ФЕДОРОВИЧ, они у тебя были русскоязычными скорее всего. Учитывая то, что папу звали Фёдор, типично русское имя.
Ты пойми правильно. Если завтра к власти придет допустим Кива и допустим сделает русский единственным государственным - мое мнение относительно вмешательства в частную жизнь не изменится.
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19.08.2021 14:32 Ответить
...Майдан підтримував?
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19.08.2021 14:54 Ответить
Нет. Но бывал там. Потому и не поддерживал... потому что слишком много видел.
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19.08.2021 16:48 Ответить
Ах да. И тогда Вам нужно будет осудить по этой статье ВСЕХ президентов Украины, потому как Конституция гарантирует... в плане языков. А они - гарантируют исполнение Конституции.
Удачи Вам в этом начинании.
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19.08.2021 12:07 Ответить
Точно русскій...
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19.08.2021 12:23 Ответить
Нет. Просто умный и знаю законы. В отличие от...
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19.08.2021 12:30 Ответить
Російськомовні українських законів знати не можуть. Знаєш, що таке звичаєве право?
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19.08.2021 12:41 Ответить
Серьезно, "не могут"? Очевидно, преподаватели университета имели другое мнение. Ну те, которые мне диплом выдали соответствующий. В Украине).
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19.08.2021 13:35 Ответить
ааа...ти закінчив університет дружби народів імені патріса лулумби...раша лайв мете...
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19.08.2021 13:41 Ответить
Ты невнимателен. Диплом, выданный в Украине. В одном из национальных университетов Украины.
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19.08.2021 14:03 Ответить
...є такий, імені Ківи...твій рускаязичьний друг, таваріщь і брат. Можливо, що ти й є Ківа.
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19.08.2021 14:21 Ответить
Нет. Не угадал. Если бы ты был внимателен, ты бы вспомнил, что я писал тебе что сам из Запорожья. Нетрудно догадаться, какой национальный универ я заканчивал. Там их всего-то три.
Знаешь... ты даже не оригинален. Все, кому нечего возразить по существу - пытаются оскорбить. Это - забавляет.
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19.08.2021 14:23 Ответить
большева аскарблєнія чєм бить названим русскаязичьним нє сущєствуєт...паетаму аскарбіть тібя діствітільна нівазможна.
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19.08.2021 14:56 Ответить
неоригинально... обнови методичку-то))
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19.08.2021 16:47 Ответить
як би ти розумів закон, то ти б тут не воняв.
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19.08.2021 13:16 Ответить
Если бы ты его знал...
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19.08.2021 13:35 Ответить
так конституція як раз за держмову. а пункт про вільний ровиток узької зовсім не означає, що скрізь на узьком говорити! вчи у школі як факультатив, вчи з репетитором, вчи на мовних курсах, говори у приватномку житті, як то роблять узькомовні у Європі, а на роботі будь добр державною, як у Європі говорите і не воняєте про своє прітіснєніє.
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19.08.2021 13:15 Ответить
Не "везде". А ВНЕ образовательного процесса. Учи терминологию и законодательство. Просто рекомендация.
В законе привязка не к месту (например в школе в буфете за стаканом чая два преподавателя могут говорить хоть на ханьском) а к функции. К процессу, если угодно.
На уроке - то есть во время образовательного процесса он обязан вести его на украинском языке, как государственном. Тут ты прав.
Но вот родительские собрания частью образовательного процесса не являются. И педсоветы тоже. Это формы самоорганизации / самоуправления - но не формы учебного процесса.
В статье же ясно написано - вне учебно-воспитательного (автор путает с образовательным) процесса было на негосударственном языке общение. А г-н Креминь и ты - предъявляете как раз к этому претензии. К частному общению. На что - не имеете права)
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19.08.2021 13:39 Ответить
А якщо тобі заборонять гаваріть па русскі будь де - що ти будеш робити?
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19.08.2021 14:57 Ответить
Я найду выход. Поверь.
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19.08.2021 16:47 Ответить
По зубах потрібно давати. І боляче давати. Україномовні колеги могли би стьобом ставити на місце тих,хто з неправильною щелепою.
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19.08.2021 12:18 Ответить
це не так просто. там панти і воплі про "не погрожуйте мені" ховайся в жито.
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19.08.2021 13:20 Ответить
але глузування працює. Одна літня пані,що так пишається своїм походженням (між іншим, дочьАфицера) випросила у мене запрошення пройти тест IQ при свідках. Але гордо вийшла з учительської. Чомусь мовчки Деякі педагоги під час педради і батьківських зборів все ще спілкуються недержавною мовою, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7972.
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19.08.2021 21:51 Ответить
Ну родители и учителя вне рабочего времени могут разговаривать на любом языке
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19.08.2021 12:31 Ответить
как в Бєларуссіі?
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19.08.2021 12:35 Ответить
справа в тому, що у головах педкоронованих немає різниці між роботою і приватним життям. тому вони лізуть своїм колгоспним рилом у життя сімей навіть у неробочий час, розказуючи кому що робити і що хто правильно зробив за педкоронованими стандартами.
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19.08.2021 13:22 Ответить
Россії абсолютно не важливо, що говорять та пишуть в Україні. Россії важливо, щоб це говорилося та писалось державною мовою Російської Федерації. І тоді Російська Федерація зможе на весь світ заявити, що Україна це ніяка не Україна, бо нічого українського в неї не має, а є все російське, і що Україна це лише частина Російської Федерації. Що вже успішно втілюється у Криму та на Донбасі саме через російськомовність цих регіонів. І всі ж це чудово розуміють...
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19.08.2021 12:32 Ответить
Кто-то может подсказать в какой еще стране есть такая должность как языковой омбудсмен ?
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19.08.2021 12:51 Ответить
в інших країнах просто вивчення і застосування держмови вирішено вже давно. в Україні просто такий варіант вирішення існуючої проблеми узькомозглості населення.
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19.08.2021 13:24 Ответить
в країнах Балтії були схожi посадовцi...в Українi зкацаплення та перетворення українцiв-русинiв на хАхлiв-малоросiв зайшло надто далеко, тому необхiднi рiшучi хiрургiчнi методи...
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19.08.2021 22:04 Ответить
Був недавно у Варшаві...всі говорять російською...злотий рублем називають...я їх питаю - а чого це у вас так??...а вони сміються і відповідають - а какая разніца?!...сколька язиков знаєш, столька раз ти чєлавєк! у Римі та Токіо та ж сама картина...
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19.08.2021 13:07 Ответить
ага, какая разніца, але чогось у центрі лише узькій язик.
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19.08.2021 13:25 Ответить
...але позитивний вектор таки спостерігається...вже мало хто в Україні називає себе русскім. Влада має знайти у собі сили вимовити слово "дерусифікація".
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19.08.2021 13:38 Ответить
декацапiзацiя, повернення до свого...а що Ви хотiли пiсля 350 рокiв знищення кацапо-ордою всього українського?
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19.08.2021 22:06 Ответить
Штандартеномбудчлен, не забывай, учи Русский! А то скоро власть поменяется, снова переобуться придется!))) Speak Russian or die!!!
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20.08.2021 17:36 Ответить
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