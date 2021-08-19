На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На учредительном саммите Крымской платформы будут присутствовать 14 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций.
Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"23 августа основателями Крымской платформы станут 44 государства и международных организаций. Это 14 глав государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия", - сказал Кулеба.
По словам Кулебы, на уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.
Два государства будут представлены на уровне глав парламентов: Швейцария, Чехия.
Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.
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Дерзкий ход, ****. Представляю, как сейчас кацапский Вова заметался.
В саммите Крымской платформы примут участие уже 44 страны. На лицо антипутинская коалиция. Цивилизованный мир вместе с Украиной.
Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
19.08.2021
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
на пару месяцев для запода аж никак не критичен а вот параше всё это гавно девать
некуда прийдётся за шыворот своему ордынству сбрасывать поскольку добычу останав
ливать нииикак низзззя и за пару-тройку раз кремлядская мишпуха уже стояла на вытяжку
значит цели на самом деле у запода другие вот в чём дело
Оочень интересует вопрос: Кто отказался? А еще больше интересует: Почему?
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;