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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На открытие

На учредительном саммите Крымской платформы будут присутствовать 14 глав государств, всего на нем будут присутствовать делегации 44 государств и международных организаций.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"23 августа основателями Крымской платформы станут 44 государства и международных организаций. Это 14 глав государств, правительств и ЕС. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия", - сказал Кулеба.

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По словам Кулебы, на уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов: Швейцария, Чехия.

Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
В 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один единственный иностранный лидер - глава Таджикистана.
В саммите Крымской платформы примут участие уже 44 страны. На лицо антипутинская коалиция. Цивилизованный мир вместе с Украиной.
Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
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19.08.2021 11:05
+13
не смотря на многих скептиков,я считаю такую платформу очень важной,ясно что собрание всех этих людей не приведет к деоккупации нашего полуострова,но это покажет фашистской россии,Украине и всему миру,сколько друзей есть у нашей страны...нужно постоянно напоминать что Крым это Украина и мы не перестанем за него бороться.
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19.08.2021 11:11
+10
кацапы заметаются 100%. потому что это не обсе, не оон и не какие-то левые организации с кучей кацапских - официальных - кротов. а что-то новое и вообще инициатор Украина, а это удар под дых дедушке.
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19.08.2021 11:29
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Сколько можно хвастаться... Пока толку от этой платформы 0 целых хрен десятых. Если будет толк, тогда и рот раскрывайте. Пока, кроме галимого пестежа - ничего от слова совсем.
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19.08.2021 10:56 Ответить
Тут КПД будет - как от зажигания свечек, запускания самолётиков или подержаться за руки. Но дело в том, что все эти работники во всём мире одинаковые: они активно исполняют, трещат по телевизору, собираются на саммиты, выступают с заявлениями и стараются придать какую-то о..тельную важность вот этому всему совершенно бесполезному. И получают за этот "ноль на выходе" неслабые деньги. Они с этого живут.
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19.08.2021 11:06 Ответить
На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба

Дерзкий ход, ****. Представляю, как сейчас кацапский Вова заметался. На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3809
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19.08.2021 10:59 Ответить
кацапы заметаются 100%. потому что это не обсе, не оон и не какие-то левые организации с кучей кацапских - официальных - кротов. а что-то новое и вообще инициатор Украина, а это удар под дых дедушке.
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19.08.2021 11:29 Ответить
В 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один единственный иностранный лидер - глава Таджикистана.
В саммите Крымской платформы примут участие уже 44 страны. На лицо антипутинская коалиция. Цивилизованный мир вместе с Украиной.
Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто этого не заметит, не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
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19.08.2021 11:05 Ответить
Вот если бы приехали президенты США, Франции, премьеры Великобритании, Италии, Японии, канцлер Германии, тогда бы я в это тоже поверил. Но их там не будет.
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19.08.2021 11:29 Ответить
Чудово.
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19.08.2021 11:11 Ответить
не смотря на многих скептиков,я считаю такую платформу очень важной,ясно что собрание всех этих людей не приведет к деоккупации нашего полуострова,но это покажет фашистской россии,Украине и всему миру,сколько друзей есть у нашей страны...нужно постоянно напоминать что Крым это Украина и мы не перестанем за него бороться.
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19.08.2021 11:11 Ответить
Ну насчет друзей можно поспорить. Просто другие опасаются, что плюнув на Крым, создадут прецедент. Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Финляндия - кандидаты на то, что у них тоже могут по кусочку отхватить. А то и целиком. Если сидеть на попе ровно и не реагировать хотя бы на словах.
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19.08.2021 11:28 Ответить
Хроника одного президента

‎19.‎08.‎2021

Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎
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19.08.2021 11:12 Ответить
А как же Меркель?
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19.08.2021 11:13 Ответить
Вона **** гебнява.
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19.08.2021 11:14 Ответить
На другом сайте ознакомился со всеми странами кто присылает своих представителей. Из европейских нет только из Сербии рашен братушек, лоскутной Боснии, Белорусского генерал губернаторства РФерии, Армянского протектората, что само по себе понятно.Нет также из Исландии, Албании и Азербайджана ( который теперь пустив рашен вояк к себе в огород, задний двор Карабаха попал " в дружественные, братские объятия" северного соседа). Остальная вся Европа представлена. Из вне наш англосаксонские союзники в виде США, Канады, Австралии, Н. Зеландии присутствуют ну и братские Япония и Турция тоже на месте. Как там говорится " скажи мне кто твой друг". В общем собрание представительное.
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19.08.2021 11:29 Ответить
Особенно, про японских и турецких братьев пафос порадовал. Хотя-бы друзьями их назовите, но "японцы и украинцы - братья навек..." Как-то совковщиной пахнет.
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19.08.2021 11:41 Ответить
Ну есть некое сходство.Казаки по сути те же самураи со своим кодексом.А характерники то вообще ховайся....Нинзям учиться и учиться На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8559
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19.08.2021 12:47 Ответить
Семеркин,а вот сравнивать характерников с ниньзя,это глупость...Ниньзя это наемные убийцы,работающие по заказу и за деньги.Они убивали и убивают всех,от взрослых до грудных детей.Это не воины и люди без чести..
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19.08.2021 18:37 Ответить
ну это с некоторой долей юмора... Хотя... У них свои нерешенные заморочки с рашистами.., так что пускай будут " братья" ( как минимум по несчастью, иметь такого соседа)
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19.08.2021 13:07 Ответить
Гуманоиды, поедающие дельфинов - разумных существ, или жрущие у живых обезьян мозг, не могут мною считаться братьями.
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20.08.2021 10:24 Ответить
клали они на вашу платформу- вентили бензоколонке перекрыть на пару-тройку месяцев и не надо никаких платформ.... но тож не гуманно и не либиралистично.....
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19.08.2021 11:42 Ответить
Расскажи это Лаврову, который на говно исходит по этому поводу.
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19.08.2021 11:44 Ответить
так оно и есть гавно... или Крым вернут "платформе" ? послушайте уважаемый затык труб
на пару месяцев для запода аж никак не критичен а вот параше всё это гавно девать
некуда прийдётся за шыворот своему ордынству сбрасывать поскольку добычу останав
ливать нииикак низзззя и за пару-тройку раз кремлядская мишпуха уже стояла на вытяжку
значит цели на самом деле у запода другие вот в чём дело
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19.08.2021 11:59 Ответить
Оно то конечно так, но как заставить русофашисто расчитываться за причиненный ущерб, скажем Украине? А так при расчете за углеводороды можно будет рассчитаться не баблом ,а судебным иском.
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19.08.2021 11:48 Ответить
Платформа нужная и полезная. Даже если она напрямую не освободит Крым, многим скажет, что в Мире не забыли об оккупации. А многим напомнит, что РФ - агрессор, а не бизнес-партнер.
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19.08.2021 11:43 Ответить
Не воняйте. Эта платформа - дело полезное. Вопрос Крыма нужно не дать Расии заиграть!
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19.08.2021 11:44 Ответить
Оккупанту и агрессору эрэфии оч.хочется ,чтобы все в мире забыли о Крыме, а тут на платформе их фейсом об тейбл повозят, как шелудивых котят.
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19.08.2021 11:50 Ответить
Маловато. Плохо работаешь, Волохатый... На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2478
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19.08.2021 12:25 Ответить
Как в СССР, под праздник подогнали платформу, пригласили на Праздник независимости, но пиплу трубят что приедут на платформу. Смешно и печально это видеть.
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19.08.2021 12:57 Ответить
Может расскажут про работающие Метро и Аушан в Крыму?
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19.08.2021 14:33 Ответить
44 страны - это очень не плохо. Это уже уровень. Дипломаты проделали огромную работу. Молодцы!
Оочень интересует вопрос: Кто отказался? А еще больше интересует: Почему?
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19.08.2021 16:23 Ответить
П'ятий президент Петро Порошенко і другий президент Леонід Кучма очолили рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;
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19.08.2021 18:50 Ответить
А Британія і Канада?
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19.08.2021 20:06 Ответить
 
 