События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
События в Афганистане, последовавшие за выводом иностранного военного контингента из этой страны, не изменили планов визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в частности, посещения столицы Вашингтона и штата Калифорния.
Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты", - сказал Кулеба.
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+9 Підлога Маккартні
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+4 Гыг с Вами
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+2 Aleksandr Ermak
показать весь комментарий19.08.2021 11:17
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америка только что обосралась еще больше, чем зе!
Одному Аллаху Милостивому и Милосердному ведомо, чего ещё талибы за недельку наталибанят.
Так на него пока вообще ничего не повлияло. Как был клованом , так и остался