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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба

События в Афганистане, последовавшие за выводом иностранного военного контингента из этой страны, не изменили планов визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в частности, посещения столицы Вашингтона и штата Калифорния.

Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Байден вывел войска с Афганистана, что бы не встречаться с Зеленским. Шах и Мат События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1298
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19.08.2021 11:13
+4
а чего тогда воняет традиционно от кацапни? Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9265
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19.08.2021 11:27
+2
не пускайте это зиленое позорище в Америку
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19.08.2021 11:17
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Байден вывел войска с Афганистана, что бы не встречаться с Зеленским. Шах и Мат События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1298
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19.08.2021 11:13 Ответить
да,таки наш неперевершаный влияет на мировую политику,заставляя байдена чего то делать Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7932
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19.08.2021 11:26 Ответить
А жаль, теперь вживую в США удостоверятся в том что Зеля прокацапский зебил
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19.08.2021 11:15 Ответить
Тропический шторм «Фред» нацелился на Флориду
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19.08.2021 11:24 Ответить
не пускайте это зиленое позорище в Америку
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19.08.2021 11:17 Ответить
спокойно!
америка только что обосралась еще больше, чем зе!
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19.08.2021 11:22 Ответить
а чего тогда воняет традиционно от кацапни? Події в Афганістані поки не вплинули на здійснення візиту Зеленського до США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9265
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19.08.2021 11:27 Ответить
..а должны были? "повлиять" ?
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19.08.2021 11:18 Ответить
Значит 99%,что могут "повлиять",раз этот раскудахтался и зекрыса снова запросилась к пуйлу...
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19.08.2021 11:19 Ответить
Та о нём в США просто забыли. События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3333
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19.08.2021 11:19 Ответить
...срочно так БАЙДА - встречу перенсли на 31 число аугуста
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19.08.2021 11:20 Ответить
это на украинской правде распростроняют
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19.08.2021 11:20 Ответить
На кацапии их уже повесили,эти милые сердцу недоимперцев фантазии?
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19.08.2021 11:40 Ответить
лаптеногие их теперь везде повесят у себя для мастурбации.
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19.08.2021 11:45 Ответить
Объективно не во время Зеленский в США с визитом едет.. там сейчас явно не до него.
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19.08.2021 11:27 Ответить
ДБР до сих пор "расследует дело Байдена"-там никогда не будет до него
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19.08.2021 12:57 Ответить
...ключевое слово ПОКА. А ведь на 10 дней могут так мир трахануть, что мама в лес не ходи вокруг да около и не лежало...
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19.08.2021 11:34 Ответить
Здесь ключевое слово "ПОКА".
Одному Аллаху Милостивому и Милосердному ведомо, чего ещё талибы за недельку наталибанят.
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19.08.2021 11:37 Ответить
Так от чим Зеля і його команда відміну поїздки обгрунтовувати будуть.
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19.08.2021 11:44 Ответить
События в Афганистане пока не повлияли на осуществление визита Зеленского в США

Так на него пока вообще ничего не повлияло. Как был клованом , так и остался
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19.08.2021 11:57 Ответить
 
 