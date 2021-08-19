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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что Украину ждет сценарий Афганистана и "распад"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что Украину ждет сценарий Афганистана и

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украина может повторить сценарий Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Известиям".

По мнению секретаря Совбеза РФ, Вашингтон продолжает приводить к власти лояльных к нему лиц, а также "накачивает" Украину ненужным самим американцам вооружением.

Кроме того, Патрушев отметил, что свергнутой власти в Кабуле не помог статус основного союзника США вне НАТО. То же самое, по его мнению, ожидает и Украину, поскольку "страна идет к распаду".

"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - сказал Патрушев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о "возможности терактов" в оккупированном Крыму из-за "действий Украины, ЕС и НАТО"

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+84
Хе-хе. Все мечты кацапов сбываются наоборот Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что Украину ждет сценарий Афганистана и "распад" - Цензор.НЕТ 2039
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19.08.2021 11:21
+76
Больное воображение подпитывается страхом за собственную задницу, раша больше напоминает Афганистан, чем Украина
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19.08.2021 11:22
+68
Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад" - Цензор.НЕТ 8665
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19.08.2021 11:35
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Если Ссср распался значит был не Вяликае быдло.... Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад" - Цензор.НЕТ 3263Римская Империя отдыхает....
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20.08.2021 06:40 Ответить
МИД РАБссии каже что Афганистан похорошел....ХАМАС поздравил талибанцев с захватом власти ,типа братва в братья набивается.... Секретар Радбезу РФ Патрушев заявив, що на Україну чекає сценарій Афганістану і "розпад" - Цензор.НЕТ 8989
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20.08.2021 06:43 Ответить
Украина, в отличие от Афганистана, имеет армию, которая показала, что готова бороться с российским агрессором. И если есть страна, которая развалится, то это Российская Федерация. Каждая тирания всегда заканчивается катастрофой.
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20.08.2021 08:13 Ответить
патрушев подлизывает Талибану ?
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20.08.2021 10:42 Ответить
или парашка против Талибана ?
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20.08.2021 10:43 Ответить
наверное кацапы не перделились, чешуть рэпу ...
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20.08.2021 10:44 Ответить
при зеленском вполне может быть
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20.08.2021 13:42 Ответить
ЯКЕ КОНЧЕНЕ !!!
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31.05.2022 17:37 Ответить
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