12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news
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До 12 человек погибли с воскресенья у международного аэропорта Кабула, через который продолжается эвакуация из Афганистана иностранцев и некоторых афганцев.
Об этом телеканалу Sky news заявили представители движения "Талибан", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.
Талибы требуют от граждан, у которых нет правильных документов, покинуть территорию аэропорта.
Sky news отмечает, что в районе аэропорта отмечалась серьезная напряженность в связи с попытками людей, боящихся власти талибов, бежать из страны. Утром в четверг поступала информация о выстрелах вблизи толпы, также были слышны взрывы.
Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.
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или ёсли получал пособие, то тоже не смердел бы тут
так шо, "англиец", ну вы понял?...
а со спичем согласен кстати
или не прилетит и тогда... ну шо уж тут уж, прорывались бы от периметра - и до победы(захихикал командур и спаковал пакунки)
http://ehorussia.com/new/node/24087
В 1975-м году президенту Форду пришлось столкнуться с проблемами, связанными с окончанием войны во Вьетнаме. Президент обратился в Конгресс за выделением помощи, позволяющей американскому персоналу и нашим союзникам эвакуироваться. Однако был ОДИН СЕНАТОР, который выступил против такой помощи.
Результатом стала постыдная и поспешная эвакуация с крыши американского посольства в Сайгоне (на фото). Сенатор упивался этим позором и делал все возможное, чтобы использовать его политически против Форда. Несмотря на все усилия этого американского сенатора, президенту Форду удалось до падения страны спасти 1500 южно вьетнамских союзников. Если бы президент Форд не действовал быстро, эти люди были бы подвергнуты преследованиям и убиты за их поддержку Америки. Когда они прибыли в Америку, президент Форд попросил у Конгресса средства, чтобы помочь этим беженцам интегрироваться в американское общество.
ТОТ ЖЕ САМЫЙ проблемный СЕНАТОР ЗАБЛОКИРОВАЛ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ этим антикоммунистическим, проамериканским беженцам.
Вместо этого президенту Форду пришлось привлекать христианские организации для оказания помощи на добровольной основе. При этом сенатор всячески принижал такие усилия. Что за человек мог противостоять неустанной работе президента Форда, направленной на то, чтобы делать правильные и гуманные дела? Кто захотел поиграть в политику на благополучии невинных людей, которые поддержали Америку в трагической войне во Вьетнаме?
ЭТИМ СЕНАТОРОМ БЫЛ ДЖО БАЙДЕН.
Из книги Дональда Рамсфельда "When the Center Held", 2018-й год.
Vladimir Frumkin
Не верю я этим брехливым уродам.