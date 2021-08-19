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Афганистан (599) Талибан (168) эвакуация (1754)

12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news

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12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news

До 12 человек погибли с воскресенья у международного аэропорта Кабула, через который продолжается эвакуация из Афганистана иностранцев и некоторых афганцев.

Об этом телеканалу Sky news заявили представители движения "Талибан", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Причиной смертей стали огнестрельные раны или давка.

Талибы требуют от граждан, у которых нет правильных документов, покинуть территорию аэропорта.

Sky news отмечает, что в районе аэропорта отмечалась серьезная напряженность в связи с попытками людей, боящихся власти талибов, бежать из страны. Утром в четверг поступала информация о выстрелах вблизи толпы, также были слышны взрывы.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в аэропорту Кабула напряженная, но стабильная, - Пентагон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану".
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19.08.2021 11:34
+6
Вот жеж Трампу больше заняться нечем 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6839
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19.08.2021 11:33
+1
это демократия и свобода слова 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6358
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19.08.2021 11:37
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12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 8710
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19.08.2021 11:29 Ответить
Вот жеж Трампу больше заняться нечем 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6839
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19.08.2021 11:33 Ответить
это демократия и свобода слова 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 6358
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19.08.2021 11:37 Ответить
Это фотожоп и чиь-то кривые руки))
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19.08.2021 12:24 Ответить
Насчёт ситуации в Афганистане. Очевидно, что путинские бандиты облизываются на то, чтобы договориться о сотрудничестве со своими братьями по разуму из "Талибана". Очевидно, что ранее путинские гопники тайно спонсировали "Талибан", просто из желания нагадить США и всему цивилизованному миру. Поэтому никак нельзя говорить, что "США и западная коалиция не смогли бороться против кучки партизан-моджахедов". Нет, они боролись против мирового терроризма, а именно: афганских моджахедов и нынешних кремлёвских бандитов, которые имеют сейчас возможность вкладывать в спонсирование различных террористов и экстремистов по миру сотни миллионов и даже миллиарды нефтегазовых долларов, благо, что бюджет страны России путинской ОПГ уже давно используется как собственный общак. Всё это ради желания нагадить цивилизованному миру, к которому российские правители испытывают многовековую, концептуальную зависть. И вот сейчас на них обрушились баснословные деньги благодаря удачной внешнеэкономической конъюнктуре. Конечно, в силу своей многовековой хамоватой сущности они не могут не воспользоваться этим подарком судьбы, чтобы в очередной раз попытаться показать по-петушачьи истерично Кузькину мать цивилизованному миру. Поэтому я утверждаю, что нынешние кремлёвские правители - это гибридный "Талибан", оккупировавший своим зловонием северную часть Евразии. И человечеству к ним надо относиться так же нетерпимо как к южному "Талибану".
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19.08.2021 11:34 Ответить
я бы сидя в англии нё сидел бы тут, а работал
или ёсли получал пособие, то тоже не смердел бы тут
так шо, "англиец", ну вы понял?... 12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 2912
а со спичем согласен кстати
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19.08.2021 11:41 Ответить
наши бы солдики быстро навели порядок там. просто там знают что если Украина гнала русню, то Талибы нашим просто как семочко, ой, семечки кусать и потом плевать и ждать в окопах пока прилетит артиллерия
12 человек погибли за последние дни в районе аэропорта Кабула, - Sky news - Цензор.НЕТ 2901или не прилетит и тогда... ну шо уж тут уж, прорывались бы от периметра - и до победы(захихикал командур и спаковал пакунки)
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19.08.2021 11:38 Ответить
«Каким ты был...»
http://ehorussia.com/new/node/24087

В 1975-м году президенту Форду пришлось столкнуться с проблемами, связанными с окончанием войны во Вьетнаме. Президент обратился в Конгресс за выделением помощи, позволяющей американскому персоналу и нашим союзникам эвакуироваться. Однако был ОДИН СЕНАТОР, который выступил против такой помощи.
Результатом стала постыдная и поспешная эвакуация с крыши американского посольства в Сайгоне (на фото). Сенатор упивался этим позором и делал все возможное, чтобы использовать его политически против Форда. Несмотря на все усилия этого американского сенатора, президенту Форду удалось до падения страны спасти 1500 южно вьетнамских союзников. Если бы президент Форд не действовал быстро, эти люди были бы подвергнуты преследованиям и убиты за их поддержку Америки. Когда они прибыли в Америку, президент Форд попросил у Конгресса средства, чтобы помочь этим беженцам интегрироваться в американское общество.
ТОТ ЖЕ САМЫЙ проблемный СЕНАТОР ЗАБЛОКИРОВАЛ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ этим антикоммунистическим, проамериканским беженцам.
Вместо этого президенту Форду пришлось привлекать христианские организации для оказания помощи на добровольной основе. При этом сенатор всячески принижал такие усилия. Что за человек мог противостоять неустанной работе президента Форда, направленной на то, чтобы делать правильные и гуманные дела? Кто захотел поиграть в политику на благополучии невинных людей, которые поддержали Америку в трагической войне во Вьетнаме?
ЭТИМ СЕНАТОРОМ БЫЛ ДЖО БАЙДЕН.
Из книги Дональда Рамсфельда "When the Center Held", 2018-й год.
Vladimir Frumkin
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19.08.2021 11:45 Ответить
ссылка на эхо мацквы....

Не верю я этим брехливым уродам.
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19.08.2021 12:09 Ответить
Кому - Рамсфельду? Чи пацакам? Від того, що ти не віриш, факт залишається фактом: бідон - мерзенне безпринципне чмо і ворог України.
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19.08.2021 14:41 Ответить
для тупых рузькэ он враг
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19.08.2021 16:50 Ответить
Ось так буде і з лаптемордими в Криму, але там для цього навіть побудували міст. 12 осіб загинули упродовж останніх днів у районі аеропорту Кабула, - Sky News - Цензор.НЕТ 7535
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19.08.2021 12:11 Ответить
 
 