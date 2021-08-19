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задержание (6591) Луганщина (6247) блокпост (267) операция Объединенных сил (4182)

Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС

Гвардейцы из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали человека, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Осуществляя обязательную проверку документов при перемещении через блокпост, гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что она подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Гражданка 1989 года рождения задержана и доставлена в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Читайте также: Подозреваемая в причастности к незаконным вооруженным формированиям задержана на Луганщине, - Нацгвардия

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Да там через одного причастные к бандгруппировкам ходоки через КПП. Почти у каждой бл*** или сын или муж воюет против Украины.
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19.08.2021 11:40
+11
Наверно к фошиздам за жратвой и социальной помощью ехала, руцкий мир не кормит.
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19.08.2021 11:43
+11
Угу..Старший сын воюет против Украины,а младший поступает вне конкурса в украинский ВУЗ.Но оба одинаково ненавидят Украину.
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19.08.2021 11:44
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Да там через одного причастные к бандгруппировкам ходоки через КПП. Почти у каждой бл*** или сын или муж воюет против Украины.
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19.08.2021 11:40 Ответить
Угу..Старший сын воюет против Украины,а младший поступает вне конкурса в украинский ВУЗ.Но оба одинаково ненавидят Украину.
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19.08.2021 11:44 Ответить
Считаете что у нас гражданская война?
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19.08.2021 11:50 Ответить
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 488
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19.08.2021 11:55 Ответить
кремлевские сказки про гражданскую войну.
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19.08.2021 11:53 Ответить
Хотя если объективно то основная масса воюющих в ОРДЛО действительно местные.. это четко видно по обменам пленными https://korrespondent.net/ukraine/3735589-hde-plennye-rossyiane-armyia-rf-y-donbass
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19.08.2021 12:01 Ответить
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4076
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19.08.2021 12:04 Ответить
гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины.
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19.08.2021 12:52 Ответить
так распните ее!)
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19.08.2021 11:42 Ответить
Монтажна піна надійніше.
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19.08.2021 11:44 Ответить
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1616
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19.08.2021 11:56 Ответить
Мужик не собака, на такі кістки не накинеться.
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19.08.2021 11:59 Ответить
Наверно к фошиздам за жратвой и социальной помощью ехала, руцкий мир не кормит.
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19.08.2021 11:43 Ответить
за паспортом...лугандонский то не котируется
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19.08.2021 11:48 Ответить
Я знаю її . Ось її сторінка "Вконтакте" :
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3163
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19.08.2021 11:59 Ответить
ОпоЧленочка.
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19.08.2021 12:01 Ответить
Вони на запах їжі лізуть. Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9178
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19.08.2021 11:46 Ответить
NEWS UA Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3444 Ми ж Вас попереджали!

Встретил знакомого, любителя "днр", лаптей и их мира.
До войны работал в стройфирме, зарплата под $2 тыс была, Тойота Камри, кв-ра на Пушкина. Сейчас ни работы, ни машины и ходит как бомж.
Вот что ему не хватало? Ватаголовые, ну вот откуда у вас маниакальное желание жить в говне?
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19.08.2021 11:49 Ответить
В кацапських генах.
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19.08.2021 12:00 Ответить
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7894
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19.08.2021 12:03 Ответить
Уничтожить при попытке к бегству !
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19.08.2021 11:54 Ответить
-но она же красивая !
-хорошо ! но потом уничтожить при попытке к бегству !)
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19.08.2021 12:07 Ответить
Хотілось написати: стара,гілляста,висока груша,мотузка,мило,стілець і -"Прощай, мы расстаемся навсегда...",але потім подумалось,що "...при попытке к бегству" таки краще.
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19.08.2021 12:27 Ответить
Эх, добраться бы до тех ,кто глумился над нашими пленными ...припоминаете активисток? И подержаться чуть-чуть за горло!
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19.08.2021 12:08 Ответить
Так,за горлянку потриматись і отим псам,що глумились у Донецьку над прив"язаною до ліхтаревого стовпа жіночкою-активісткою.
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19.08.2021 12:31 Ответить
Причетну до угруповання найманців РФ громадянку затримано на блокпосту на Луганщині, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7915
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19.08.2021 12:34 Ответить
 
 