Причастная к группировке наемников РФ гражданка задержана на блокпосту на Луганщине, - штаб ООС
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Гвардейцы из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали человека, который обоснованно подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Осуществляя обязательную проверку документов при перемещении через блокпост, гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что она подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
Гражданка 1989 года рождения задержана и доставлена в местный отдел полиции. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
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Встретил знакомого, любителя "днр", лаптей и их мира.
До войны работал в стройфирме, зарплата под $2 тыс была, Тойота Камри, кв-ра на Пушкина. Сейчас ни работы, ни машины и ходит как бомж.
Вот что ему не хватало? Ватаголовые, ну вот откуда у вас маниакальное желание жить в говне?
-хорошо ! но потом уничтожить при попытке к бегству !)