Запрет на экспорт металлолома нужно принимать уже сейчас, иначе Украина потеряет стратегическое сырье, – эксперт

Власть должна немедленно запретить экспорт лома, иначе металлурги останутся без сырья и вынуждены будут сокращать производство.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Вывозится примерно по 100 тысяч тонн лома. Такими темпами мы, естественно, к концу года превысим миллион тонн. И это очень плохо, потому что, в любом случае, это создаст дефицит на предприятиях. И тот лом, который мог бы быть переработан в Украине, просто будет вывезен. На последние даты, по июлю уже больше 300 тысяч тонн вывезли", - рассказал Каленков. Он также подчеркнул: лом в качестве сырья используют метпредприятия, работающие на более современных экологических технологиях. И развитие этого направления обеспечит выполнение стратегической цели Украины – снижения выбросов.

"Мы движемся все по пути экологизации, по сути декарбонизации, уменьшения выбросов СО2 и вредных веществ. Это все относится к электрометаллургии, к прямому восстановлению железа. В любом случае это большое потребление лома. И все страны, которые это понимают, куда мы движемся, так или иначе задумываются над тем, чтобы ограничивать экспорт лома. Даже Европейский Союз", - объяснил Каленков.

По его словам, глобальное движение к декарбонизации промышленности приводит к росту конкуренции за лом, которая с каждым годом будет расти, и Украине следует ввести запрет на вывоз этого сырья как можно раньше, поскольку от этого зависит и будущее отрасли, и развитие экономики страны в целом. "Решение о запрете экспорта лома должно быть принято уже сейчас. Каждая тонна лома, которая вывезена, могла бы быть и должна была бы быть переработана в этом году, в следующем, все равно, любая тонна лома должна быть переработана в Украине. Это принесет экономический эффект в разы больше, чем эта же тонна лома, вывезенная на экспорт", - считает Каленков. Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, если Украина не запретит экспорт металлолома, начнут останавливаться отечественные металлургические заводы и резко снизится приток валюты в страну, что негативно скажется на курсе гривни. В свою очередь Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.