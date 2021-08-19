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Новости Экономика
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металлолом (189) Каленков Александр (97)

Запрет на экспорт металлолома нужно принимать уже сейчас, иначе Украина потеряет стратегическое сырье, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Запрет на экспорт металлолома нужно принимать уже сейчас, иначе Украина потеряет стратегическое сырье, – эксперт

Власть должна немедленно запретить экспорт лома, иначе металлурги останутся без сырья и вынуждены будут сокращать производство.

 Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Вывозится примерно по 100 тысяч тонн лома. Такими темпами мы, естественно, к концу года превысим миллион тонн. И это очень плохо, потому что, в любом случае, это создаст дефицит на предприятиях. И тот лом, который мог бы быть переработан в Украине, просто будет вывезен. На последние даты, по июлю уже больше 300 тысяч тонн вывезли", - рассказал Каленков. Он также подчеркнул: лом в качестве сырья используют метпредприятия, работающие на более современных экологических технологиях. И развитие этого направления обеспечит выполнение стратегической цели Украины – снижения выбросов.

"Мы движемся все по пути экологизации, по сути декарбонизации, уменьшения выбросов СО2 и вредных веществ. Это все относится к электрометаллургии, к прямому восстановлению железа. В любом случае это большое потребление лома. И все страны, которые это понимают, куда мы движемся, так или иначе задумываются над тем, чтобы ограничивать экспорт лома. Даже Европейский Союз", - объяснил Каленков.

По его словам, глобальное движение к декарбонизации промышленности приводит к росту конкуренции за лом, которая с каждым годом будет расти, и Украине следует ввести запрет на вывоз этого сырья как можно раньше, поскольку от этого зависит и будущее отрасли, и развитие экономики страны в целом. "Решение о запрете экспорта лома должно быть принято уже сейчас. Каждая тонна лома, которая вывезена, могла бы быть и должна была бы быть переработана в этом году, в следующем, все равно, любая тонна лома должна быть переработана в Украине. Это принесет экономический эффект в разы больше, чем эта же тонна лома, вывезенная на экспорт", - считает Каленков. Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, если Украина не запретит экспорт металлолома, начнут останавливаться отечественные металлургические заводы и резко снизится приток валюты в страну, что негативно скажется на курсе гривни. В свою очередь Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.
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Топ комментарии
+15
Хоть бы день чтобы Ахметов не вонял в СМИ со своими лоббистскими заявлениями. Хочет запретить прием металолома другими чтобы ему холопы несли бесплатно. Кто тебе запрещает покупать метал по рыночным ценам?
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19.08.2021 12:13
+13
ахметовское враньё
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19.08.2021 12:13
+12
Надо срочно запретить а то Ахметову слишком дорого лом покупать
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19.08.2021 12:13
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западные парнеры будут против)
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19.08.2021 12:10 Ответить
ахметовское враньё
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19.08.2021 12:13 Ответить
Потрібно заборонити експорт сояшникової олії. Збережемо грунти і впадуть внутрішні ціни.
І ніяка єкспєрьдівська блєядь таке не напише. Не заплатять. а оштрафують.
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19.08.2021 12:44 Ответить
глупый ты, совок.
просто будут сажать меньше, а внутренние цены поднимут, чтобы компенсировать убытки
запреты это политика 19го века
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19.08.2021 13:17 Ответить
Соняшникова олiя в Европi коштуе копiйки )))
1 ЛИТР нормального масла = 1 евро ...
Сахар = мировые цены 0.45 доллара за кило
Во всем мире и Европе ЛИТР настоящего молока = 15 гривен
В Польше сливочное масло = пачка 200 грамм по акции 15 гривен ...
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19.08.2021 18:21 Ответить
Надо срочно запретить а то Ахметову слишком дорого лом покупать
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19.08.2021 12:13 Ответить
металобрухт до 7000 грн/т
металопрокат від 35000 грн/т
різниця у 5 разів!!
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19.08.2021 12:18 Ответить
Еще попробуй сдать за 7000грн. То в рекламе у них 7000грн. А приедешь на место будет 5500. На весах еще обманут, да еще -10% высчитают за якобы примеси без разницы сдаешь емалированные ржавые ведра или полнотелые чурки. Аккамуляторы вообще принимают за копейки лучше в кусты выкинуть чтобы не возиться
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19.08.2021 12:29 Ответить
На місці може і по 5 за кг, а по селах і в нелегальних прийомках скуповують по 3.
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19.08.2021 14:10 Ответить
ГТС ломать будем, там лома на миллиарды будет, Ахметка всё может ********!.
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19.08.2021 15:59 Ответить
Вот интересно: а почему лом вывозят? Может потому, что за рубежом за него больше платят? Ахметом завоняло. Запрет на экспорт металлолома нужно принимать уже сейчас, иначе Украина потеряет стратегическое сырье, – эксперт - Цензор.НЕТ 9701
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19.08.2021 12:13 Ответить
Хоть бы день чтобы Ахметов не вонял в СМИ со своими лоббистскими заявлениями. Хочет запретить прием металолома другими чтобы ему холопы несли бесплатно. Кто тебе запрещает покупать метал по рыночным ценам?
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19.08.2021 12:13 Ответить
Ну а как тогда ему оставаться самым богатым? Не хочет быть обычным бизнесменом местного разлива. Запрет на экспорт металлолома нужно принимать уже сейчас, иначе Украина потеряет стратегическое сырье, – эксперт - Цензор.НЕТ 6707
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19.08.2021 12:15 Ответить
Грех называть бандитов и воров бизнесменами. Весь их *бизнес* шарить по карманам народа и воровать из казны. Как только партия такого *бизнесмена* отодвинута от бюджетной кормушки сразу весь их *бизнесс* накрывается медным тазом. Делайте выводы.
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19.08.2021 12:18 Ответить
100%.
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19.08.2021 12:19 Ответить
А цену повысить шоб было выгодно продавать его в Украине жаба давит?
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19.08.2021 12:15 Ответить
Экспэрд, ты не в курсе, что такое рыночная экономика? Болезный, твой высер - заказная статейка от Ахметова и Пинчука. Короче, чтобы тебе дошло, твои хозяева хотят выкакаться и не надуться. Пусть эти олигархи поднимут закупочную цену на металолом и не надо будет никаких запретов.
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19.08.2021 12:16 Ответить
Чтобы вывезти металлолом за границу - это же надо оформлять документы, платить пошлину и т. д., и т. п. И всё равно это выгодно. Так что же у нас такая металлургическая промышленность отсталая? Олигархи её за всё время владения не удосужились модернизировать?
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19.08.2021 12:21 Ответить
При КучмЕ етим уродцам Ахмету и Пинчуку выделили $1,8 лярда на модернизацию металургических заводов. Ето на то время бешенные деньги были. Куда они деньги дели?
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19.08.2021 12:47 Ответить
Почему то иностранные компании покупают металолом дороже, а потом завозят в Украину металл дешевле и качественнее чем у Ахметова и Пинчука. Может кто то не может нажраться? Вместо того чтобы начать работать кто то хочет просто как в совке запрещать людям покупать качественнее и дешевле. Как раньше жигулях забивали шурупы молотком все равно никуда холоп не денется еще и в очереди подерутся чтобы в тридорога купить етот хлам.
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19.08.2021 12:22 Ответить
Как же достал этот Ахметов.
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19.08.2021 12:44 Ответить
Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку.
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19.08.2021 13:50 Ответить
Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку.
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19.08.2021 13:53 Ответить
Ferrexpo работает на экспорт занимает 9% мирового рынка и тишина...заказной этот эксперд
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19.08.2021 14:29 Ответить
Если г
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19.08.2021 14:34 Ответить
Какой же это "эксперт" - чистой воды лоббист.
"Создание не конкурентных преимуществ, для извлечения персональной прибыли"..
"Проблема нашего общества не в том, что мы не можем обеспечить потребности бедных - мы не можем удовлетворить аппетиты богатых" Жак Фреско
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19.08.2021 14:41 Ответить
Ценой конкурировать за лом не пробовали ? Ахметов хочет и дальше жиреть на горбу простых людей, которые от безработицы спасаются заготовкой лома. 58 евро пошлина с тонны лома мало вам, уроды ?
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19.08.2021 18:09 Ответить
Очередная проплаченная статья .
Надо цены на ВСЕ ставить роотердам+ - на сегодня мировая цена 440 долларов за тонну черного лома = 11.8 грн за килограмм ....
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19.08.2021 18:28 Ответить
А, що ахмет не може купувати металолом по схемі "Ротердам +"
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19.08.2021 22:01 Ответить
 
 