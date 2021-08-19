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Новости Происшествия
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Львов (4433) Нацполиция (15746) стрельба (3162)

Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова. Злоумышленник задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские задержали злоумышленника, стрелявшего в кафе в центре Львова. Пострадавших в результате происшествия нет, за содеянное задержанному грозит наказание - до семи лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В полиции напомнили, что 18 августа на оперативную линию 102 поступило сообщение от директора одного из заведений общественного питания, расположенного в центре Львова. Мужчина сообщил, что около 16:30 один из посетителей кафе произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия нет. Также заявитель предоставил описание и приметы злоумышленника.

Вскоре на перекрестке улиц Валовой-Галицкой патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой у мужчиныбыл предмет, похожий на пистолет и патроны к нему.

Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова. Злоумышленник задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы, - полиция 01

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского городского управления полиции №1. Личность злоумышленника установлена ​​- им оказался 39-летний львовянин. Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

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По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова. Злоумышленник задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы, - полиция 02
Фото: полиция/Facebook
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Топ комментарии
+10
навіть не гумових - це стартовий. І набої холості (зелений пиж).
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19.08.2021 12:22
+4
это не важно..даже если ты придешь, грабить банк с муляжом - получишь, как огнестрелом...
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19.08.2021 12:29
+4
7 лет тюрьмы?
Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы
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19.08.2021 12:39
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Це не вогнпальна зброя
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19.08.2021 12:15 Ответить
Пристрій для відстрілу гумових куль...
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19.08.2021 12:16 Ответить
навіть не гумових - це стартовий. І набої холості (зелений пиж).
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19.08.2021 12:22 Ответить
это не важно..даже если ты придешь, грабить банк с муляжом - получишь, как огнестрелом...
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19.08.2021 12:29 Ответить
за факт пограбування - так, і це правильно. але "*********** із застосуванням зброї" грамотний адвокат в суді розмаже по стінці, бо зброї - не було (але є одне "но" - це якщо експерт не зможе швидко зняти втулку)
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19.08.2021 13:57 Ответить
точно? А шо за пикаль, вроде беретта, не?
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19.08.2021 12:25 Ответить
Не совсем Беретта, ето силуминовый стартовый турок Retay 84.
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19.08.2021 13:32 Ответить
из рогатки опасней. лоху дадут подсрачник и отпустят.
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19.08.2021 12:28 Ответить
7 лет тюрьмы?
Убийство офицера УГО Хмелюка: бывшего боксера Очеретяного приговорили к 7 годам тюрьмы
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19.08.2021 12:39 Ответить
Странно что столько лет дали за непреднамеренное. Его ж трое грузили, была явная угроза. Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 7773
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19.08.2021 17:17 Ответить
Семейство угошника видимо платит судейским козлам. Свидетелей подкупают. Не выгодно давать сдачи с пустыми карманами.
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19.08.2021 19:42 Ответить
Кава була холодна
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19.08.2021 12:46 Ответить
Джигит
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19.08.2021 13:04 Ответить
Абрек
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19.08.2021 16:59 Ответить
газовый шмурдяк и холостые -у лохмандеев шо обострение...
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19.08.2021 13:44 Ответить
А вот если бы посетители кафе были не рабами, то они бы ходили в заведения общественного питания с собственными огнестрелами. И сразу бы их выхватили и сделали нарушителю сиесты пиф-паф с летальным исходом. Стволы народу!
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19.08.2021 15:35 Ответить
фантазуй і бійся далі, раб Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 9041
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19.08.2021 17:04 Ответить
Ага, дуже страшна погроза від нікчеми, яка вважає, що зброя зробить його особистістю
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19.08.2021 18:10 Ответить
погроза..? господи, вийди на вулицю, повітрям подихай. вже закис на дивані
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19.08.2021 18:28 Ответить
Вони собі накручують ... Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 9879
Тут максимум - 15 діб КПЗ за *********** Чоловік влаштував стрілянину в кафе у центрі Львова. Зловмисника затримано, йому загрожує до 7 років в'язниці, - поліція - Цензор.НЕТ 2356
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19.08.2021 16:31 Ответить
какой загорелый львовянин. а он умеет цитировать Шевченка?
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19.08.2021 18:12 Ответить
стартовый пикаль.
чувак дал старт пьянке и понеслась.
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20.08.2021 02:47 Ответить
 
 