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Рожкова опровергает сообщения СМИ о проигрыше апелляции по делу о выговоре: Все прямо наоборот

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Рожкова опровергает сообщения СМИ о проигрыше апелляции по делу о выговоре: Все прямо наоборот

Шестой Апелляционный суд, ссылаясь на процессуальные нормы судопроизводства, отказался рассматривать апелляционную жалобу Национального банка о признании противоправным решения Совета Нацбанка о вынесении выговора и выражении недоверия Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. После этого Киевский Апелляционный суд отказал НБУ в удовлетворении соответсвующей апелляционной жалобы.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.

"С большим удивлением прочитала в СМИ о проигрыше в Шестом Апелляционном суде по делу о выговоре, который вынес мне и Дмитрию Сологубу Совет НБУ. Почему с удивлением? Очень просто: я ВНИМАТЕЛЬНО читала решение Шестого Апелляционного Суда, и суть его в совершенно другом. Шестой Апелляционный Суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу. Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой Апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского Апелляционного", - пишет Рожкова. 

По ее словам, уже после этого Киевский Апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений.

"Другими словами, мы не проиграли в Шестом Апелляционном суде. Шестой Апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский Апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений. Не только Суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, - но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения. Решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления, с 12.08.2021", - подчеркивает она.

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"Я не понимаю, как так получилось, что украинские СМИ одновременно вышли с одинаковыми, и, главное, не совсем корректными тезисами. Я считаю, что в данном конкретном случае тезис "проиграла в суде" не соответствует действительности. Тем более не соответствуют действительности утверждения, что "суд признал выговор законным", потому что все прямо наоборот. Я обращаюсь к медиа, редакторам и авторам, и прошу всех, кто разобрался в ситуации, обратить на это внимание и привести заголовки и тексты в соответствие фактам", - резюмировала Рожкова.

Автор: Ірина Дашківська
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дафай досвиданье..
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19.08.2021 12:23 Ответить
" Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc&t=118s
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19.08.2021 12:55 Ответить
В сентябре 2020 года в Совет НБУ ввели Васю Горбаля. Помните УкрГазБанк и Януковича? У Рожковой нет шансов.
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19.08.2021 13:12 Ответить
Зелены брешуть, як дишуть. Ні дня без брехні, ні дня без зашквару. СКА ми котимося до рівня кацапстану. Вони це зробили разом
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19.08.2021 12:28 Ответить
Хто перший із ЗМІ почав розностит новину про "програш" Рожкової?
Напевно, Бєніни шістки.
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19.08.2021 12:34 Ответить
* розносити новину
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19.08.2021 12:35 Ответить
Рожкову - в Президенты!
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19.08.2021 13:13 Ответить
ніт, президента в рожковуРожкова спростовує повідомлення ЗМІ про програш апеляції у справі про догану: Все прямо навпаки - Цензор.НЕТ 9273
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19.08.2021 22:45 Ответить
Рожкова спростовує повідомлення ЗМІ про програш апеляції у справі про догану: Все прямо навпаки - Цензор.НЕТ 9389
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19.08.2021 22:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6D8wtv50ih4
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19.08.2021 13:42 Ответить
 
 