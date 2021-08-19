За сутки в Киеве выявили 245 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 245 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"245 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрированы. Всего с начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5264 человека. На сегодняшк=ний день подтверждено 221 828 случаев заболевания", - сообщил Кличко.
Так, заболели 137 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 94 мужчины в возрасте от 19 до 80 лет, а также 5 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 9 мальчиков от 10 месяцев до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом, а также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 187 человек. В общем коронавирус преодолели 214 393 жителя столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 77, в Святошинском - 51 и в Дарницком районе - 36 случаев", - отметил Кличко.
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- чи є відомості про захворюваність вакцинованих людей (в Україні)!
Таким образом, верный вопрос - о смертности людей от КОВИДа среди вакцинированных и НЕ вакцинированных. Смотрим нижний график:
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
2. Стосовно попередження захворювання. Я, особисто не знаю як насправді, але от читаю, наприклад, "Moderna ... ПОПЕРЕДЖУЄ зараження в 90% випадків, а важкий перебіг хвороби - в 95%". Чи от: " Согласно последним данным, два укола вакцины от BioNTech/Pfizerили Moderna(обе одобрены в ЕС) ЗАЩИЩАЮТ от заражения коронавирусом в 95% случаев".
2) Никакая вакцина не предотвращает заражение, но учит организм эффективно с ним справиться.