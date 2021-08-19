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В Украине стартовала образовательная платформа Edufy: 1-2 сентября пройдет 24-часовой международный форум "Из пустоты в изобилие"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине стартовал проект Edufy - это мировая образовательная инновационная платформа основанная Андреасом Тиссеном, международным коучем и тренером с опытом 29 лет работы.

На Edufy представлен контент на трёх языках от известных спикеров и экспертов, которые обучают современным навыкам, передает Цензор.НЕТ.

Главным событием от Edufy станет международный глобальный Форум "Из пустоты в изобилие". В нем примут участие, также украинские известные тренера, коучи и инфлюенсеры.

Мероприятие состоится онлайн и оффлайн 1 сентября в 15:24 (по Киеву).

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В Украине стартовала образовательная платформа Edufy: 1-2 сентября пройдет 24-часовой международный форум Из пустоты в изобилие 01

Цель Форума - трансформация в реальном времени 5 сфер жизни каждого участника: бизнес, отношения, личностный рост, здоровье, осознанность.

"Это будут 24 часа качественного контента нон-стоп от 24 спикеров с мировым именем.Также будет зафиксирован Рекорд в Книге Гиннеса. Трансляция события будет по всему миру с переводом на три языка и сурдопереводом", - рассказали организаторы.

Среди спикеров: Андреас Тиссен, Аллан Пиз, Ицхак Пинтосевич, Ник Вуйчич, Кэролайн Лив, Лена Адамова, Андрей Шатырко, Радислав Гандапас, Джон Максвелл, Светлана Спивакова, Наталия Самойленко, Андреас Бур, Бауржан Касымбегерабаев, Дмитрий Васильев и другие.

"Вы переживете на Форуме судьбоносные темы от более чем 50-ти спикеров, кастинг-шоу восходящих экспертов "BE A GENIUS", познавательные панельные дискуссии с экспертами мирового уровня, презентацию инновационных технологий в образовательном секторе, насыщенный интерактив и качественный нетворкинг в оффлайн и онлайн пространстве, заряд энергией от популярных звезд шоу-бизнеса и ди-джеев, розыгрыш мега-призов на сумму 50 000$, ток-шоу с самым известным ведущим Украины", - анонсировали организаторы.

Зарегистрироваться можно по ссылке: fullnessforum.edufy.zone.

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Топ комментарии
+2
это бывшие гербалайфщики диджитализировались
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19.08.2021 13:42
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Правила форума Совет форумчан
дело нужное
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19.08.2021 13:21 Ответить
Кому?
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19.08.2021 13:29 Ответить
это бывшие гербалайфщики диджитализировались
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19.08.2021 13:42 Ответить
Так кому?
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19.08.2021 13:47 Ответить
В Украине стартовала образовательная платформа Edufy: 1-2 сентября пройдет 24-часовой международный форум "Из пустоты в изобилие" - Цензор.НЕТ 4558
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19.08.2021 14:01 Ответить
Полная фигня.
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19.08.2021 13:29 Ответить
що... знову якись кінець епохи бідності (из пустоты в изобилие): і знову рекорди... Гіннеса. А що дала рекордна прес-конференція клоуна? Шоу-шоу-шоу-бла-бла-бла... "...уши развесьте, хлопайте в ладоши нам...". 95 квартал в дії!, вже вийшов на рівень міжнародної політики. Краще б сказали, коли вже закінчиться епоха зашкварів та дебілізму?
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19.08.2021 13:30 Ответить
Кручи, тренеры, инфлюенсеры . Что это за люди? Чем, кроме болтовни, они заняты? И да, коуч и тренер - это одно и тоже. Просто перевод с английского. Influencer - тот, кто на что- то влияет.
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19.08.2021 13:56 Ответить
изобилие в смартфоне...
в тему.
Зелепень такое любит.
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19.08.2021 14:58 Ответить
 
 