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Декларация "Крымской платформы" будет открыта для подписания другими странами. Работаем над привлечением новых участников, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Декларация учредительного саммита "Крымской платформы", который пройдет 23 августа, будет открыта для подписания другими странами.
Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Декларация, которую примут по результатам саммита "Крымской платформы", будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти", - сказал Кулеба.
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