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Декларация "Крымской платформы" будет открыта для подписания другими странами. Работаем над привлечением новых участников, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Декларация "Крымской платформы" будет открыта для подписания другими странами. Работаем над привлечением новых участников, - Кулеба

Декларация учредительного саммита "Крымской платформы", который пройдет 23 августа, будет открыта для подписания другими странами.

 Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Декларация, которую примут по результатам саммита "Крымской платформы", будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти", - сказал Кулеба.

Читайте также: На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба

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Чудова робота наших дипломатів.
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19.08.2021 13:21 Ответить
дебилы зелножопо-рукожопо-головожопые. в 2017, на уровне ведущих лидеров, уже обсуждался вопрос введения миротворцев на бамбас, решалось только из каких стран, #уйло хотел одни, Украина другие. крымская платформа должна была стать следующим этапом освобождения, и засРашка готова была садиться "обсуждать", естественно заговаривать тему, что бы начали снимать санкции. и тут....быдло73 выбрало чмо. что дает сегодняшняя тупая возня, кроме как цирк наркомана?
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19.08.2021 13:24 Ответить
Разногласия были не из каких стран, а где будут стоять миротворцы. Хотя мы слышали только Петины хотелки. Другая сторона вела себя более сдержанно в высказываниях.
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19.08.2021 13:32 Ответить
во первых, при существовании анти#уйловской коалиции, у "другой стороны" никто не спрашивал, пока не появилось чмо в кресле. ниже "петиныхателки" от всех нормальных, и последняя уже при дефективном, когда его дружно все послали НХ.

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19.08.2021 14:02 Ответить
Европа и Америка стонут от восхищения министром Кулебой..
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19.08.2021 13:45 Ответить
те подписи , шо мёртвому припарка
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19.08.2021 15:08 Ответить
 
 