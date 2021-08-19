Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера. ВИДЕО
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Назначение президентом Украины председателем КГГА другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно.
Об этом заявил заслуженный юрист Украины, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".
"Давайте в первую очередь рассматривать конституционные моменты: возможен ли такой вариант, когда президент уволит главу КГГА и назначит на эту должность другого человека, которого не избирали киевляне? Статьи Конституции 118 и 140 говорят о том, что особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве определяются отдельным законом. Такими законами является ЗУ "О столице". Там определено, что на должность главы КГГА может быть назначен только Киевский городской глава. То есть лицо, избранное на всеобщих выборах киевлянами. Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является очень плохим", - отметил Магера.
Юрист убежден, что президент не имеет права увольнять главу КГГА без веских причин.
"Может ли президент в принципе уволить главу КГГА? Когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным, выезд на постоянное место жительства за границу. Но по политическим соображениям принимать решение президенту и тем более назначать на эту должность лицо, которое киевляне не выбирали, будет нарушением Конституции и Закона Украины "О столице", - отметил Магера.
Он считает, что сама процедура утверждения Киевского городского головы является устаревшей и несправедливой по отношению к киевлянам.
"Киевляне могут спросить: почему у харьковчан есть свой мэр, которого государство не назначало? Днепряне имеют своего мэра, одесситы и так далее. И все эти должностные лица местного самоуправления не утверждаются центральной властью. Почему в Киеве в XXI веке у нас мэр обязательно должен быть кем-то утвержден? Жителям Киева должны предоставить такие же права, как и всем украинцам", - подытожил Магера.
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якщо Зеленський порушить закон - негайно піде у відставку!
чєсслово!
Скільки можна утримувати таку дику структуру влади???
Де самоврядування, де дільниці в Києві з виборними головами, очільниками місцевих виконавчих влад контрольованих місцевим людом???
Занадто тупо виконуєш замовлення зеленої влади.
Я проти Кличка, але мочити його треба за законом, а не вигадувати оцю маячню.
ЗІ: Кличко з 2014-го вже тричі отримував довіру більшості (50%, +/-) киян.
Я тотально проти Кличка, але я й проти зеленого свавілля.
Він тотальне зло для міста.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, дуже хочу його звільнення. А звільнити його можна за корупцію. На жаль, низький професійний рівень наших правоохоронних органів не дає надії на це.
По-третє, я у справах багато подорожую дорогами України, тож на власні очі бачу, як їх будують. І мені це дуже подобається. За вашого сраного бариги навіть цього не було у подібних масштабах.
Це усе робилося за гроші київської громади. До речі, як й подільський міст будувався за гроші Києва. За вашого сраного бариги держава не побудувала жодного моста. Жодного!
Подільський міст будується виключно коштом київської громади.
За програмою "Велике будівництво " по усій Україні будуються та ремонтуються десятки мостів, за бариги нічого подібного не було. За бариги держава не будувала жодного моста.
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
Конституцією та законами України.
Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.
Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
остальных послали в отдел субсидий
Втім, ти, кац@пська худобо, напевно, саме цього й хотів.