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Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Назначение президентом Украины председателем КГГА другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно.

Об этом заявил заслуженный юрист Украины, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

"Давайте в первую очередь рассматривать конституционные моменты: возможен ли такой вариант, когда президент уволит главу КГГА и назначит на эту должность другого человека, которого не избирали киевляне? Статьи Конституции 118 и 140 говорят о том, что особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве определяются отдельным законом. Такими законами является ЗУ "О столице". Там определено, что на должность главы КГГА может быть назначен только Киевский городской глава. То есть лицо, избранное на всеобщих выборах киевлянами. Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является очень плохим", - отметил Магера.

Юрист убежден, что президент не имеет права увольнять главу КГГА без веских причин.

"Может ли президент в принципе уволить главу КГГА? Когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным, выезд на постоянное место жительства за границу. Но по политическим соображениям принимать решение президенту и тем более назначать на эту должность лицо, которое киевляне не выбирали, будет нарушением Конституции и Закона Украины "О столице", - отметил Магера.

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Он считает, что сама процедура утверждения Киевского городского головы является устаревшей и несправедливой по отношению к киевлянам.

"Киевляне могут спросить: почему у харьковчан есть свой мэр, которого государство не назначало? Днепряне имеют своего мэра, одесситы и так далее. И все эти должностные лица местного самоуправления не утверждаются центральной властью. Почему в Киеве в XXI веке у нас мэр обязательно должен быть кем-то утвержден? Жителям Киева должны предоставить такие же права, как и всем украинцам", - подытожил Магера.

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Топ комментарии
+10
Для Зели нарушить Конституцию, как два пальца ....

Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 5013
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19.08.2021 14:39
+7
А разве нарушения Конституции когда-то останавливали криворожского юрЫста и его ОПу ?
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19.08.2021 14:38
+7
нічєво!
якщо Зеленський порушить закон - негайно піде у відставку!
чєсслово!
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19.08.2021 14:41
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А шо таке Конституція? Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 7091 (Найкоротший през України)
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19.08.2021 14:30 Ответить
170 см, так, найкоротший)
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19.08.2021 14:50 Ответить
Можливо в в обструбаний корінь пішов?
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19.08.2021 14:57 Ответить
Ахиджакова-ТАЛАНТИЩЕ!
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19.08.2021 15:50 Ответить
приходит типок к Кличко и говор... он пришел но не успел объяснить , ладно, следующий Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 6664
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19.08.2021 14:33 Ответить
Главнокомандующий вначале должен в годы семилетней войны, во всех приграничных с Россией городах назначить Военный комендантов, для борьбы с сепарами и тд, а внутри страны всё должно быть по закону
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19.08.2021 14:35 Ответить
А разве нарушения Конституции когда-то останавливали криворожского юрЫста и его ОПу ?
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19.08.2021 14:38 Ответить
Для Зели нарушить Конституцию, как два пальца ....

Назначение главой КГГА кого-то, кроме городского головы - нарушение Конституции и Закона "О столице", - Магера - Цензор.НЕТ 5013
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19.08.2021 14:39 Ответить
нічєво!
якщо Зеленський порушить закон - негайно піде у відставку!
чєсслово!
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19.08.2021 14:41 Ответить
І шо? "Какая разица?" Ми так хочемо і цього достатньо.
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19.08.2021 14:42 Ответить
Це не лише в законі прописано, також є рішення Конституційного суду, яке це підтвердило!
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19.08.2021 14:55 Ответить
Саме поняття КМДА має корені з Московського улусу часів Золотої Орди 14-15 сторіч.
Скільки можна утримувати таку дику структуру влади???
Де самоврядування, де дільниці в Києві з виборними головами, очільниками місцевих виконавчих влад контрольованих місцевим людом???
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19.08.2021 14:57 Ответить
Що за відверта маячня?
Занадто тупо виконуєш замовлення зеленої влади.
Я проти Кличка, але мочити його треба за законом, а не вигадувати оцю маячню.
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19.08.2021 15:32 Ответить
Мэр и председатель КГГА это 2 разные должности. Мэра избирают, а председателя назначают. Педалика гитьман в 15 году назначил.
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19.08.2021 15:03 Ответить
Пидаликт - это ото чмо на лисапете?
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19.08.2021 15:36 Ответить
А ты на спарринг, с "тем чмо" , выйдешь???! Или только обезьянничать в инете?!!!
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19.08.2021 16:14 Ответить
розбирайся, для початку, хто чим дихає тут на форумі...
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19.08.2021 16:16 Ответить
Та не вопрос. Костюм клёунский, брать? Призначення главою КМДА когось, крім міського голови, - порушення Конституції і Закону "Про столицю", - Магера - Цензор.НЕТ 1239
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19.08.2021 16:37 Ответить
ти не дивуйся; кожен 73/43%зебіл - то є типове брехло.
ЗІ: Кличко з 2014-го вже тричі отримував довіру більшості (50%, +/-) киян.
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19.08.2021 16:14 Ответить
Ты тупое почитал что нибудь.
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19.08.2021 16:20 Ответить
За законом "Про столицю" мер Києва і є головою КМДА... І навітЬ Конституційний суд це підтвердив!
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20.08.2021 09:32 Ответить
а что мешает переписать закон? во всех городах Украины, кроме Киева, городской голова и глава госадминистрации - 2 разных человека. почему в Киеве должно быть по другому?
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19.08.2021 15:19 Ответить
Тому що Київ є окремою одиницею, а не частиною області, як усі інші міста, окрім Севастополя, який зараз тимчасово окупований.
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19.08.2021 15:27 Ответить
так себе причина, если честно. госадминистрации - вертикаль власти, в подчинении у президента, госслужба. институт мэрства - выборные должности. на мой взгляд в Киеве в наличии попытка совместить несовместимое и ее давно пора законодательно исправить.
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19.08.2021 15:32 Ответить
У ******** Україні тільки Київ не є частиною області, тож усе логічно. І Магера правий.
Я тотально проти Кличка, але я й проти зеленого свавілля.
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19.08.2021 15:35 Ответить
В інших містах немає міськдержадміністрацій! Там є районні або обласні держадміністрації...
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20.08.2021 09:33 Ответить
Кличко вбиває Київ.
Він тотальне зло для міста.
Я, як корінний киянин з діда-прадіда, дуже хочу його звільнення. А звільнити його можна за корупцію. На жаль, низький професійний рівень наших правоохоронних органів не дає надії на це.
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19.08.2021 15:21 Ответить
зе-упыри на большой стройке, украли за прошлый год больше 30 млрд. Я что-то не помню твоих истерик по этому поводу
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19.08.2021 17:58 Ответить
По-перше, я щиро зневажаю зеленого блазня та його кагал, по-друге, немає жодних переконливих доказів про ці 30 млрд.грн.
По-третє, я у справах багато подорожую дорогами України, тож на власні очі бачу, як їх будують. І мені це дуже подобається. За вашого сраного бариги навіть цього не було у подібних масштабах.
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19.08.2021 18:05 Ответить
Емм, взагалі-то проспекти Перемоги, Курбаса, частину Кільцевої, Набережне шосе відремонтував якраз Кличко при "баризі"
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20.08.2021 09:34 Ответить
Яке відношення барига має до цього?
Це усе робилося за гроші київської громади. До речі, як й подільський міст будувався за гроші Києва. За вашого сраного бариги держава не побудувала жодного моста. Жодного!
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20.08.2021 21:38 Ответить
Та так само і блазень не має ніякого відношення... На Подільський міст, якщо що, виділяють і з держбюджету.
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21.08.2021 08:40 Ответить
З якого, у дупу, держбюджету? Що ти верзеш?
Подільський міст будується виключно коштом київської громади.

За програмою "Велике будівництво " по усій Україні будуються та ремонтуються десятки мостів, за бариги нічого подібного не було. За бариги держава не будувала жодного моста.
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24.08.2021 14:49 Ответить
Ще додам, що за вашого сраного бариги мости взагалі не будувалися, окрім подільського, який будувався коштом міста. Я щиро зневажаю, що баригу, що блазня, але бачу й маленькі плюси у діяльності кожного з них. Втім, їм обом місце на смітнику історії.
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19.08.2021 18:09 Ответить
А давайте перевіримо слова юриста і почитаємо Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ".
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
Конституцією та законами України.

Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
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19.08.2021 15:45 Ответить
А давайте перевіримо слова юриста і почитаємо Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ".
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація

1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.

Жодного натяку на те, що це має бути міський голова.
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19.08.2021 15:49 Ответить
Так читай закон про столицю, на який посилається Магера.
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19.08.2021 16:53 Ответить
кто стоял на сцене тот себе намайданил
остальных послали в отдел субсидий
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19.08.2021 15:57 Ответить
Якщо б не Майдан, то не було б зараз України.
Втім, ти, кац@пська худобо, напевно, саме цього й хотів.
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19.08.2021 16:55 Ответить
До речі, мене не було на сцені Майдану, але я ніколи не отримав субсидії, бо у мене є розум, завдяки якому я непогано заробляю.
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19.08.2021 16:58 Ответить
верно сказал.
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20.08.2021 03:10 Ответить
 
 