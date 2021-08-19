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опрос (2620) смертная казнь (105)

51% граждан выступают за возобновление смертной казни в Украине, – опрос группы "Рейтинг"

Новости Цензор.НЕТ Общество

51% граждан выступают за возобновление смертной казни в Украине, – опрос группы

51% опрошенных граждан Украины поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного Соцгруппой "Рейтинг".

Отмечается, что 45% - против этого, а 4% - не смогли ответить Больше всего такую идею поддерживают пожилые люди, более бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, равнодушие и страх).

51% граждан выступают за возобновление смертной казни в Украине, – опрос группы Рейтинг 01

Аудитория: население Украины в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине - не более 1,0%, по области - не более 4%. Сроки проведения: 20 июля - 9 августа 2021.

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Напомним, смертная казнь Украине перешла в наследство от СССР вместе с его Уголовным кодексом 1961 года. Получивших такой приговор расстреливали. Мораторий на исполнение смертных приговоров вступил в силу в 1995 году. Принят он был без надлежащей процедуры, поэтому уже через несколько месяцев казни возобновились. 29 декабря 1999 года Конституционный Суд принял окончательное решение, касающееся отмены смертных приговоров. А в феврале 2000 года Верховная Рада большинством голосов внесла соответствующие изменения в Уголовный кодекс.
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Топ комментарии
+34
При відсутності судової системи та правосуддя в країні, можно сказати що кілкість дегенератів в країні 51%
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19.08.2021 14:46
+25
Тільки упороті совкодрочери можуть бажати введення смертної кари. Доки не попався Чикатило, між іншим, було страчено 3 невинні людини і ще біля 18 відсиділи за скоєне ним.
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19.08.2021 14:51
+14
Смєтуни перезбудились?
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19.08.2021 14:46
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в принципе, после президентских выборов 2019 г украинские соц опросы можно не читать.... И так все понятно. А проводить всенародные референдумы просто категорически нельзя ... ибо это опасно для целостности страны.
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19.08.2021 17:01 Ответить
Отмена смертной казни связана с тем, что бывает (особенно при громких серийных убийствах) требую срочного раскрытия и хватают кого попало....
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19.08.2021 18:00 Ответить
І по перше,це за Державну Зраду,що призвела до найтяжчих наслідків. А сюди підтянеться вся путінська гвардія в Україні: Янук-падлюшний, Азіров-схемник, всі депутати,що повтікалм до росії, Добкін з Мурвєвим -за антмдержавний переворот і підтримку окупантів в Харкові, шарії, ордловські сепаратисти,міліціянти та беркутяни-зрадники, диверсанти Єрмака-Зеленського за підрив обороноздатності країни. І т.д. і т.п. Готовий бути КАТОМ ( народ Український)!
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19.08.2021 18:01 Ответить
Потрібно скласти реєстр осіб, які підтримують смертну кару і до них її застосовувати. Любой каприз за ваш счет.
А до решти - ні.
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19.08.2021 20:14 Ответить
Доверяете ли вы судебной системе, в том числе прокурорам, судьям, да и просто полиции - нет кАнечна... Вы за введение смертной казни - да стопудА ))
Ох и бараны господи прости...
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19.08.2021 23:17 Ответить
Я против! Всех ПЖ и тех кто заслуживает смертную казнь - на Марс, в один конец. И страшно, и науке послужат., и есть шанс на обратный билет(если оправдают)
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20.08.2021 01:31 Ответить
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