Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал после захвата страны талибами, записал видеообращение. Он пообещал вернуться в страну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н УНИАН, соответствующее видео политик опубликовал в Facebook.
По его словам, он не крал деньги из казны.
"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только несколько книг в одной сумке", - рассказал Гани.
При этом он указал, что уехал из Афганистана не по собственной воле, а его "заставили покинуть Кабул". Гани отметил, что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Также он сообщил, что находился во дворце, когда боевики "Талибана" зашли в Кабул.
Гани пообещал, что в ближайшее время вернется в страну и будет прилагать усилия "для достижения справедливости для афганцев". Президент Афганистана подчеркнул, что афганский народ желает мира.
Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Долбое...ы))
При ней все зарабатывали
А ты в то время еще на горшок ходило с разрешения мамки
Ты попутало ресурсы
тикток с дрочилами из детского сада не сдесь
Еще одно дитя с горшка обсуждает то, чего не знает
Може якось невдобно вийти...
как овосча в 2014 -м
https://www.youtube.com/watch?v=S1naS8UNzmQ
"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только одну книгу " кремлёвского Фюрера «Об историческом единстве русских и афганцев» в одной сумке", - рассказал Гани..
Источник: https://censor.net/ru/n3283626
У соседа хата горит, грех не воспользоваться ситуацией, цапы!
Чи у процесі втечі обхарамився у гузичник, що довелося терміново викидати?
"Лучшее из того, что я видел про войну в Афганистане - документальный фильм «Рестрепо». Я, как бывший военный репортер, оценил. Там двое журналистов несколько месяцев торчали на передовом посту в долине Коренгал. Это провинция Кунар, самая вотчина талибов - место совершенно прОклятое. О том, что там творилось, говорит один простой факт - за то время, что пост существовал, его гарнизон (взвод) отстрелял примерно половину боеприпасов, истраченных за тот же период всем американским контингентом в Афгане. Весь фильм - это какой то непрерывный бой. То с востока лезут, то с севера палят, то ночью, то утром. Снайперы, пулеметы, минометы, артиллерия, авиация... Кошмар.
Так я собственно, к чему: этот фильм - отличная иллюстрация к вопросу, на кой ляд они вообще туда поперлись, но, главное, какого … они там все это время делали? Вот эти ребята из Калифорнии или Массачусетса отстреливаются неделями от талибов, даже не видя противника. Только трассеры вылетают из зеленки и рвутся бомбы на склонах соседней горы. Вот офицеры ведут переговоры со старейшинами - давайте, уважаемые, мы вам тут построим дорогу, вы сможете развиваться, вот тут школу поставим, у вас появятся бизнесы. Пожилые афганцы сидят и смотрят на них, как на марсиан. Какая школа, какая дорога, что за нелепицу несет эта белая обезьяна, с какой Луны он вообще свалился? За 20 лет до американцев так и не дошло, что они прилетели на другую планету. Где дышат другим воздухом, другой обмен веществ и другая мораль - то, что у нас плохо, у них хорошо и наоборот. Назад в будущее - из 21 века в 10-й. Как можно было этого не понимать - после Вьетнама или советского вторжения в Афганистан.
Вся эта сраная социальная инженерия, которую так полюбили люди Запада, оказалась просто дьявольским экспериментом, причем изначально обреченным на провал. Ну, не прививаются груши на осину, хоть ты тресни. Не приживается демократия в Афганистане или Африке. Доллары и автоматы - да, отлично, тащи. Свободная пресса, права женщин и открытые геи - упс... Вот намедни какая-то британская журналистка (для этого ей пришлось надеть хиджаб!) писала интервью с представителями талибов и спросила их про избирательные права женщин, чем вызвала приступ гомерического хохота. Причем, искреннего - ну, как если бы у русских спрашивать, как вы там на медведях в магазин ездите?
- Ну, ваш режим предусматривает сохранение избирательного права для женщин?
- Изби... чего? Для кого? Ах-ха-ха-ха, ой, выключи камеру пожалуйста...
Эх, история - **** ты цикличная. Никто твои уроки не учит и как же больно ты наказываешь за это.
А «Рестрепо» посмотрите. "=========
- Та хз 3 вілли в Іспанії, особняк в США, офшори на Кіпрі, пару сотень біткоїнів прикупив, не могу определитса!