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Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Афганистана Гани заявил, что

Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал после захвата страны талибами, записал видеообращение. Он пообещал вернуться в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой н УНИАН, соответствующее видео политик опубликовал в Facebook.

По его словам, он не крал деньги из казны.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только несколько книг в одной сумке", - рассказал Гани.

При этом он указал, что уехал из Афганистана не по собственной воле, а его "заставили покинуть Кабул". Гани отметил, что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Также он сообщил, что находился во дворце, когда боевики "Талибана" зашли в Кабул.

Гани пообещал, что в ближайшее время вернется в страну и будет прилагать усилия "для достижения справедливости для афганцев". Президент Афганистана подчеркнул, что афганский народ желает мира.

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Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+37
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 1773
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19.08.2021 15:05
+17
Когото мне он напоминает Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 6482
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 9971
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19.08.2021 15:04
+11
...и кредитную карточку. Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 564
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19.08.2021 15:03
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...и кредитную карточку. Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 564
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19.08.2021 15:03 Ответить
Скорей всего депозитную карточку.
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19.08.2021 15:20 Ответить
Ну или. Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 5259
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19.08.2021 15:22 Ответить
самолёт забил деньгами под завязку .даже не смог все загрузить
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19.08.2021 16:14 Ответить
И видео есть?)
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21.08.2021 21:16 Ответить
ну таки я и видео того как янык грузил деньги в машины при сь..бе не встречал а казна пустая оказалась . так же и в афгане - 169 млн зелёными с казны вместе с президентом исчезли .
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21.08.2021 21:39 Ответить
Мдя, как все запущено))) В казне деньги пачками лежат?) Кто делал аудит афганской казны?) Кто получил доступ к СЧЕТАМ и смог проверить их?) Талибы?) Гы-гы))) Не читайте кацапский бред и тем более не повторяйте его)))
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21.08.2021 21:48 Ответить
при чём здесь талибы. это озвучили те кто заменили \согласно закона \ сбежавшего президента бросившего свою страну и кстати подали в интерпол на него за это
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21.08.2021 22:29 Ответить
И можете ссылочку на их заявление дать?)
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21.08.2021 23:21 Ответить
И по яныку))) Кто вам сказал, что пустая казна и деньги в машине это одни и те же деньги?)
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21.08.2021 21:51 Ответить
Когото мне он напоминает Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 6482
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 9971
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19.08.2021 15:04 Ответить
Президент Афганистана Гани заявил, что "его заставили покинуть Кабул": Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг - Цензор.НЕТ 1773
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19.08.2021 15:05 Ответить
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1102
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19.08.2021 15:15 Ответить
😂👍🏽
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19.08.2021 15:17 Ответить
Да вас тут много)))
Долбое...ы))
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19.08.2021 15:25 Ответить
73% Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 753
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19.08.2021 15:29 Ответить
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 4524
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19.08.2021 16:55 Ответить
ЮВТ красава
При ней все зарабатывали

А ты в то время еще на горшок ходило с разрешения мамки
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19.08.2021 15:24 Ответить
Лазаренко, ты чтоли? Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 2789
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19.08.2021 15:25 Ответить
Нубяря малолетнее)))
Ты попутало ресурсы
тикток с дрочилами из детского сада не сдесь
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19.08.2021 15:27 Ответить
Ти нанюханий? Бо людина в адекватному стані не напише такої дурні як ти.
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19.08.2021 15:31 Ответить
Мнение больного из Павловки меня вообще не колышет
Еще одно дитя с горшка обсуждает то, чего не знает
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19.08.2021 15:34 Ответить
скільки ж тобі рочків сірожику?
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19.08.2021 15:44 Ответить
Ви, друже, теє... обережніше. А що, коли Сірожик - онук (чи племінник) нашого Почесного Хранителя Колекції Перук Блідої Пані?
Може якось невдобно вийти...
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 725
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19.08.2021 17:14 Ответить
Він з того самого тікток-ресурса. 😁 чюток пєрєвозбуждьон
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19.08.2021 15:39 Ответить
Юляфилы отличаются перевозбудимостью. Белое братство
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19.08.2021 16:17 Ответить
Лиш Іванові то не кажіть.
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 8813
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19.08.2021 18:15 Ответить
И кто-то вместо второго строка может пойти по его пути.
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19.08.2021 15:41 Ответить
И полный самолет денег =)
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19.08.2021 15:05 Ответить
кацапы и гани научили звиздеть,
как овосча в 2014 -м
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19.08.2021 15:05 Ответить
Потом будет писать мемуары на Западе о том, как он строил хороший просвещённый Афганистан, но местные неблагодарные папуасы его старания не оценили и не захотели биться за него.
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19.08.2021 15:05 Ответить
Он напишет книгу "Как на глазах всего мира передать американское оружие Талибану и не понести за это ответственность"
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19.08.2021 15:08 Ответить
Взял только несколько книг. Сбер-книг))
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19.08.2021 15:05 Ответить
Только Коран с собой смог взять.
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19.08.2021 15:06 Ответить
От бідося- примусили його...)))
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19.08.2021 15:07 Ответить
а еще он ваивал как и рссукие))
https://www.youtube.com/watch?v=S1naS8UNzmQ
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19.08.2021 15:08 Ответить
спіднього на заміну об*сраному не було?
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19.08.2021 15:08 Ответить
Он же всё перечислил Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 9057
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19.08.2021 15:09 Ответить
да, уехал голым, без трусов
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19.08.2021 15:41 Ответить
Всё забрали, портсигар отечественный, шубу, магнитофон импортный...
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19.08.2021 15:10 Ответить
та ладно, за 6 лет ************* к его липким рученкам прилип не один миллион американских президентов. в противном случае в ОАЭ ему сказали бы вали, друг, в Таджикистан, нам тут нищие не нужны.
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19.08.2021 15:10 Ответить
Ворочали наркотиками по всьому світу, грошей там -- греблю гати.
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19.08.2021 16:38 Ответить
бреше.., як циган... дойшло до придурка, що за свою зраду прийдеться відповыдати... чи перед своїм народом, чи перед американцями...
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19.08.2021 15:13 Ответить
С&икло.
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19.08.2021 15:15 Ответить
Чмо.
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19.08.2021 15:15 Ответить
Тюрбан улетел , но ... обещал вернуться.😀 Где то похожее я уже видел.
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19.08.2021 15:18 Ответить
Наджибулла був достойнішим.
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19.08.2021 15:18 Ответить
Из того же самого племени, и того же рода.
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19.08.2021 15:27 Ответить
Я не вивчав питання настільки глибоко.
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20.08.2021 10:42 Ответить
Гани- интелегент! Учёный-антрополог.Вы бы послушали лучше его лекции. Это мы в Украине всех презиков меряем по нашим.
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19.08.2021 15:19 Ответить
А он еще и лекции читает. Молодца. Теперь будет мемуары писать как успешно просрать страну за 35 дней.😀
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19.08.2021 15:24 Ответить
Якщо зазирнути в історію, то Грушевський був ще й який інтелігент, і Винниченко теж, і багато хто із тих часів. Однак інтелігентна м'якість і надмірна захопленість питаннями, що були не на часі, зіграли з ними (і всією Україною) злющий жарт - злили новонароджену державу шаріковим і швондерам.
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19.08.2021 16:51 Ответить
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1681
"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это все ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Смог взять только одну книгу " кремлёвского Фюрера «Об историческом единстве русских и афганцев» Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1681 в одной сумке", - рассказал Гани..
Источник: https://censor.net/ru/n3283626
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19.08.2021 15:23 Ответить
درېدل !
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19.08.2021 15:25 Ответить
ما وسله وال سړي ولیدل چې د جامو نښې نلري! Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 8028
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19.08.2021 16:45 Ответить
Я уехал в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Взял только несколько книг и несколько тонн баксов. (с) Ганюкович
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19.08.2021 15:30 Ответить
Про мешки с долларами рассказывают российские средства массовой информации. Им обидна, что только Янукович перебежал к ним с тремя камазами наличных.
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19.08.2021 15:31 Ответить
в тюрбане и рубашке без трусов? Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 6883
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19.08.2021 15:40 Ответить
Зачем они под рубашкой? Главное - деьги не брал Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 4041
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19.08.2021 15:55 Ответить
Уйлостан не собирается нападать на Афганистан изподтишка?
У соседа хата горит, грех не воспользоваться ситуацией, цапы!
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19.08.2021 15:59 Ответить
Президент Афганистана Ашраф Гани, который сбежал из страны из-за наступления боевиков «Талибана», украл из казны $169 млн. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. Афганский лидер убегал вместе с машинами, набитыми деньгами. Наличных оказалось столько, что часть даже не поместилась в вертолёт и осталась в аэропорту.
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19.08.2021 16:05 Ответить
Астанавитесь!!!!
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19.08.2021 16:06 Ответить
Ці руки нічого не крали (Це ж було вже)
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19.08.2021 16:41 Ответить
Що, навіть штані й трусєля не вдягнув?
Чи у процесі втечі обхарамився у гузичник, що довелося терміново викидати?
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19.08.2021 16:41 Ответить
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1148Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1926Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 1926
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19.08.2021 16:53 Ответить
Интересная цитата:
"Лучшее из того, что я видел про войну в Афганистане - документальный фильм «Рестрепо». Я, как бывший военный репортер, оценил. Там двое журналистов несколько месяцев торчали на передовом посту в долине Коренгал. Это провинция Кунар, самая вотчина талибов - место совершенно прОклятое. О том, что там творилось, говорит один простой факт - за то время, что пост существовал, его гарнизон (взвод) отстрелял примерно половину боеприпасов, истраченных за тот же период всем американским контингентом в Афгане. Весь фильм - это какой то непрерывный бой. То с востока лезут, то с севера палят, то ночью, то утром. Снайперы, пулеметы, минометы, артиллерия, авиация... Кошмар.
Так я собственно, к чему: этот фильм - отличная иллюстрация к вопросу, на кой ляд они вообще туда поперлись, но, главное, какого … они там все это время делали? Вот эти ребята из Калифорнии или Массачусетса отстреливаются неделями от талибов, даже не видя противника. Только трассеры вылетают из зеленки и рвутся бомбы на склонах соседней горы. Вот офицеры ведут переговоры со старейшинами - давайте, уважаемые, мы вам тут построим дорогу, вы сможете развиваться, вот тут школу поставим, у вас появятся бизнесы. Пожилые афганцы сидят и смотрят на них, как на марсиан. Какая школа, какая дорога, что за нелепицу несет эта белая обезьяна, с какой Луны он вообще свалился? За 20 лет до американцев так и не дошло, что они прилетели на другую планету. Где дышат другим воздухом, другой обмен веществ и другая мораль - то, что у нас плохо, у них хорошо и наоборот. Назад в будущее - из 21 века в 10-й. Как можно было этого не понимать - после Вьетнама или советского вторжения в Афганистан.
Вся эта сраная социальная инженерия, которую так полюбили люди Запада, оказалась просто дьявольским экспериментом, причем изначально обреченным на провал. Ну, не прививаются груши на осину, хоть ты тресни. Не приживается демократия в Афганистане или Африке. Доллары и автоматы - да, отлично, тащи. Свободная пресса, права женщин и открытые геи - упс... Вот намедни какая-то британская журналистка (для этого ей пришлось надеть хиджаб!) писала интервью с представителями талибов и спросила их про избирательные права женщин, чем вызвала приступ гомерического хохота. Причем, искреннего - ну, как если бы у русских спрашивать, как вы там на медведях в магазин ездите?
- Ну, ваш режим предусматривает сохранение избирательного права для женщин?
- Изби... чего? Для кого? Ах-ха-ха-ха, ой, выключи камеру пожалуйста...
Эх, история - **** ты цикличная. Никто твои уроки не учит и как же больно ты наказываешь за это.
А «Рестрепо» посмотрите. "=========
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19.08.2021 16:48 Ответить
Среди несколько книг была и эта:
Президент Афганістану Гані заявив, що "його змусили залишити Кабул": Я поїхав в одній сорочці, тюрбані і туфлях. Взяв лише кілька книг - Цензор.НЕТ 6527
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19.08.2021 17:07 Ответить
- А жити де будеш?
- Та хз 3 вілли в Іспанії, особняк в США, офшори на Кіпрі, пару сотень біткоїнів прикупив, не могу определитса!
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19.08.2021 18:38 Ответить
А Янык бежал также в одних трулях за Камазом с деньгам и в него и его семью стреляли !
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19.08.2021 19:35 Ответить
 
 