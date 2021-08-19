Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно "Северного потока-2" между Германией и США.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ряду изданий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
По словам Зеленского, данную тему он обсудит с президентом Америки Джо Байденом.
"(Позиция. - Ред.) этих стран нас не удовлетворяет. Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в части о сфере безопасности нашего разговора с президентом Байденом во время встречи, - будет касаться "Северного потока-2". Люди должны понимать: вопрос достроить — это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", - отметил Зеленский.
При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".
"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно - Россия может себе позволить - создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится", - заявил президент.
Он отметил, что запуск "Северного потока-2" — это риск не только для Украины, но и для Европы.
"Это потерянные Украиной минимум два миллиарда в год...] Мы считаем, что это формат оружия", - добавил Зеленский.
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По зеленскому можно целый учебник по психиатрии навалять и пару диссертаций состряпать
Там, спільно з мордвою, - все добре!
А путлеру медальку приготував ?😀
И тоже знаем конец этого долгоиграющего фильма.Он будет плохим....
кинут зебилов как лохов
и тех кто их выбрал,
а воевать снова будут
порохоботы и националисты
которых кинут вместе со всеми
ну да,
зебилы появились позже,
после 4-х повесток и
через пять лет,
диванных боёв и окопов
И аж укакиваются от ненависти к большинству украинцев...
Их просто бесит, если в Украине происходит что-то хорошее: например, хорошие дороги, строительство военно-морского флота, посадка деревьев, ну и, наконец, посадка коррупционеров.
для этого гнобит кузню на рыбальском?или ты про корабли из сша и англии?так то не он договаривался
Два года язык в жопу засунув молчали чтоб Путлеру угодить а теперь : Кина не будет кинщик заболел! Все как в Афганистане :Кто себя не защищает тот обречен на рабство!
https://www.youtube.com/watch?v=fxY69co_1AY&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крымую
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.
Содержание российских требований пока неизвестно.
Если бы она сказала, что Украина получает 16 миллиардов долларов компенсации, 5 миллиардов евро на реинтеграцию Донбасса, и кредитные гарантии на 30 миллиардов евро -еще можно говорить. А эти копейки пусть себе в свиную рульку засунет.
Бубочка, а шо ж ти не такий "вумний", коли все рвешся на зустріч з ВВХ? То щоб війну скінчити, а коли не проканало, то вигадав ще один привід - українські в'зні Кремля.
Ну і ще одне питання: ви ж за 2 роки свого царювання зробили все можливе, щоб знищити репутацію України на міжнародній арені, щоб "про Україну без України" стало нормою... А тепер рейтинги падають і треба щось квакать для їхнього підняття?
Навіть якось вже набридло тикати цих узеленських в їхнє ж лайно...
Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу "ПП-2", спростувала повідомлення про завершення будівництва 23 серпня.
Там наголосили, що схожі заяви є спекуляцією, якою займались російські ЗМІ для того, щоб підігнати цю подію до 30-річчя Незалежності України.
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Дострокові. Зеркаль през, Юля прем'єр.
по факту - четкая проукраинская позиция, а не засунул язык в зад ради галимых шоколадок со словами к пу "жму руку, обнимаю".