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Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский о

Украина не соглашается на формат согласованной позиции относительно "Северного потока-2" между Германией и США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ряду изданий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

По словам Зеленского, данную тему он  обсудит с президентом Америки Джо Байденом.

"(Позиция. - Ред.) этих стран нас не удовлетворяет. Один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в части о сфере безопасности нашего разговора с президентом Байденом во время встречи, - будет касаться "Северного потока-2". Люди должны понимать: вопрос достроить — это один вопрос, а потом надо еще имплементировать. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", - отметил Зеленский.

При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно - Россия может себе позволить - создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится", - заявил президент.

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Он отметил, что запуск "Северного потока-2" — это риск не только для Украины, но и для Европы.

"Это потерянные Украиной минимум два миллиарда в год...] Мы считаем, что это формат оружия", - добавил Зеленский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

По зеленскому можно целый учебник по психиатрии навалять и пару диссертаций состряпать Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 4138
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19.08.2021 15:11
+20
Зеленський , нагороджувати Ангелу Меркель будеш за , успішно завершений " Потік- 2 ?
А путлеру медальку приготував ?😀
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19.08.2021 15:12
+19
Пусть вторгаются. Закроем вопрос с кацапами раз и на всегда. Если наши Европейские партнеры нас предадут и отдадут на растерзание кацапам, то можно взорвать все атомные станции. Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 2902 В жопу планету и в жопу человечество в таком случае. И это я не псих, я за справедливость Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 8875
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19.08.2021 15:17
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Правила форума Совет форумчан
Закончится тем, что ГТС окажется никому не нужной, и препятствия для вторжения не будет
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19.08.2021 15:09 Ответить
Пусть вторгаются. Закроем вопрос с кацапами раз и на всегда. Если наши Европейские партнеры нас предадут и отдадут на растерзание кацапам, то можно взорвать все атомные станции. Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 2902 В жопу планету и в жопу человечество в таком случае. И это я не псих, я за справедливость Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 8875
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19.08.2021 15:17 Ответить
Ти псих.
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19.08.2021 15:20 Ответить
Это почему же? Хочешь как шавка-беженец тикать с родины или жить в ярме кацапсин и быть рабом? Так запомни мой дорогой товарыш: "Рабів до раю не пускають!" Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 9905
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19.08.2021 15:22 Ответить
Бо псих
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19.08.2021 15:26 Ответить
Что лучше смерть или дочь обслуживающая бурятов? Если мы проиграем в войне, то лучше устроить на последок всем ядерный пепел, орда не пощадит никого... пора это понять
Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 578
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19.08.2021 15:31 Ответить
Невиліковний псих
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19.08.2021 15:33 Ответить
То есть если условный Ванька из Рязани будет наяривать твою супругу и дочь, а может и тебя тоже, живя у тебя на квартире, а ты еще ему будешь за водкой и сигаретами в гастроном бегать и шоб здачу принес, то это нормас? Лан, окей, разговор окончен. Я тебя понял Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 8623
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19.08.2021 15:38 Ответить
Я з психами не розмовляю.
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19.08.2021 15:40 Ответить
Если у тебя есть хоть чуток мозгов, то можно уехать в нормальную страну из Украины, страны победившего ватного быдла.
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19.08.2021 15:53 Ответить
Походу афганцы, которые тикали на шасси самолета в нормальную страну из Афганистана были просто гениями Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 6372
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19.08.2021 16:03 Ответить
не вторгнутся. купят местные власти.
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19.08.2021 15:25 Ответить
Ага, давай. Весь мир в труху (с)
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19.08.2021 19:06 Ответить
При этом он сравнил газопровод со "второй частью плохого кино".

По зеленскому можно целый учебник по психиатрии навалять и пару диссертаций состряпать Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится - Цензор.НЕТ 4138
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19.08.2021 15:11 Ответить
Ну це ж - не "свати"!
Там, спільно з мордвою, - все добре!
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19.08.2021 15:11 Ответить
Зеленський , нагороджувати Ангелу Меркель будеш за , успішно завершений " Потік- 2 ?
А путлеру медальку приготував ?😀
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19.08.2021 15:12 Ответить
Плохое кино 2-я серия - это сваты, папики и прочая муть. А это - полная жопа.
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19.08.2021 15:13 Ответить
Какая логика у Зеленского, что если не будет Северного потока 2, то и не будет исскусственого дефицита газа, что ли, что оно хотело этим сказать?
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19.08.2021 15:13 Ответить
Що путін *****.
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19.08.2021 15:19 Ответить
Такое Моника никогда не скажет, даже в самом страшном своем кошмаре. Оно первый год президентства от нац.символов Украины шарахалось, как москаль от правды.
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19.08.2021 16:31 Ответить
Мы уже два года смотрим плохое кино-продолжение серий "Слуга народа"
И тоже знаем конец этого долгоиграющего фильма.Он будет плохим....
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19.08.2021 15:13 Ответить
Кто не в курсе но Фрау Меркель в Германии продала Газпрому 3 самых больших газохранилища в 2014 году да и кстати вспоминайте в 2014 Фрау Меркель просила Украину не мобилизировать нашу армию. Да и кстати Фрау Меркель в 2008 году единственная кто был против что бы Грузия вступила в НАТО, смотрим разборчивые пруфы есть в этом видео youtube.com/watch?v=fxY69co_1AY
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19.08.2021 15:16 Ответить
знаем чем закончится
кинут зебилов как лохов
и тех кто их выбрал,
а воевать снова будут
порохоботы и националисты
которых кинут вместе со всеми
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19.08.2021 15:17 Ответить
Зараз воюю ь ЗСУ, а непорохоботи та націоналісти. Охолонь.
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19.08.2021 15:20 Ответить
ЗСУ говоришь...
ну да,
зебилы появились позже,
после 4-х повесток и
через пять лет,
диванных боёв и окопов
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19.08.2021 15:25 Ответить
ЗСУ кажуть самі за себе.
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19.08.2021 15:28 Ответить
порохоботы могут себе позволить
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19.08.2021 15:27 Ответить
Порохоботы воюют только возле компов.
И аж укакиваются от ненависти к большинству украинцев...
Их просто бесит, если в Украине происходит что-то хорошее: например, хорошие дороги, строительство военно-морского флота, посадка деревьев, ну и, наконец, посадка коррупционеров.
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19.08.2021 15:28 Ответить
глядя на цены в магазинах, а не на дороги и ВМФ , по моему явное большинство сейчас - у порохоботов!
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19.08.2021 15:34 Ответить
а кто там военно морской флот строит? Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 7799неужели тоже бубочка?
для этого гнобит кузню на рыбальском?или ты про корабли из сша и англии?так то не он договаривался
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19.08.2021 15:47 Ответить
тебе что солнцем голову напекло, такие бредни пишешь Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 4846
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19.08.2021 16:08 Ответить
Закончится тем, что прикажут закрыть ВСЕ шахты. Кино в самом разгаре, но развязка уже не за горами🤡
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19.08.2021 15:21 Ответить
Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится
Два года язык в жопу засунув молчали чтоб Путлеру угодить а теперь : Кина не будет кинщик заболел! Все как в Афганистане :Кто себя не защищает тот обречен на рабство!
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19.08.2021 15:25 Ответить
На чьей стороне сегодня агент "Фрау"
https://www.youtube.com/watch?v=fxY69co_1AY&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
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19.08.2021 15:29 Ответить
-"Украина будет делать все… Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", - отметил Зеленский".Источник: https://censor.net/ru/n3283628 А мені ця фраза сподобалась.Тіпа Україна буде робити все і ? від'ї(цензура)ця ви від мене,я не знаю,ще не придумав сюжет для відосика.Яке ж Воно ...(придумайте самі).
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19.08.2021 15:33 Ответить
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎

Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крымую
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.

Содержание российских требований пока неизвестно.
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19.08.2021 15:41 Ответить
Нафига нам эти копейки? Украина по 4 милллиарда евро за трубу каждый год получает!
Если бы она сказала, что Украина получает 16 миллиардов долларов компенсации, 5 миллиардов евро на реинтеграцию Донбасса, и кредитные гарантии на 30 миллиардов евро -еще можно говорить. А эти копейки пусть себе в свиную рульку засунет.
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19.08.2021 17:08 Ответить
"мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится" Источник: https://censor.net/ru/n3283628

Бубочка, а шо ж ти не такий "вумний", коли все рвешся на зустріч з ВВХ? То щоб війну скінчити, а коли не проканало, то вигадав ще один привід - українські в'зні Кремля.
Ну і ще одне питання: ви ж за 2 роки свого царювання зробили все можливе, щоб знищити репутацію України на міжнародній арені, щоб "про Україну без України" стало нормою... А тепер рейтинги падають і треба щось квакать для їхнього підняття?
Навіть якось вже набридло тикати цих узеленських в їхнє ж лайно...
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19.08.2021 15:43 Ответить
вовик задумался про конец Зеленський про "Північний потік": Погане кіно, друга частина. Знаємо, чим закінчиться - Цензор.НЕТ 2399
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19.08.2021 15:49 Ответить
свічка

Компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу "ПП-2", спростувала повідомлення про завершення будівництва 23 серпня.
Там наголосили, що схожі заяви є спекуляцією, якою займались російські ЗМІ для того, щоб підігнати цю подію до 30-річчя Незалежності України.
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19.08.2021 15:52 Ответить
Зеленский ни с кем не может говорить о серьёзном. Да и ни кто в мире о серьёзном не собирается говорить с ним. А вот награждать медалёшками всяким он могёт. Меркель теперь и спать будет с его медалью на своей старческой груди.
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19.08.2021 15:56 Ответить
Слуга народа-плохое кино,последствия ужасные.
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19.08.2021 15:58 Ответить
Северный поток, говоришь. Потеря 2 млрд.$, говоришь. А 30 млрд.$, которые Украина ежегодно теряет из-за коррупции? Не, не интересно?
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19.08.2021 16:18 Ответить
Одно не отменяет другого....
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19.08.2021 16:27 Ответить
Отменяет. Причем полностью! Поборов коррупцию, про эти 2 млрд. и не вспоминали бы.
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19.08.2021 16:30 Ответить
полностью побороть коррупцию не могут ни в одной стране мира, даже в ЕС или в США. Так что это все "розовые мечты" ....
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19.08.2021 16:32 Ответить
Это из серии: Россию еще никто не победил, поэтому бороться с ней не надо?
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19.08.2021 16:43 Ответить
Ну почему никто? Наполеон заоевывал Москву, Русско-японскую войну Россия проиграла по настоящему, да и в Афгане тоже ничего не смогла сделать.
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19.08.2021 17:12 Ответить
Щоб путєн був меньш емоційний треба завод набоїв будувати і фінансувати ракетне озброєння. А ти, Зєля, тільки крадеш на Великому Крадівництві.
__________
Дострокові. Зеркаль през, Юля прем'єр.
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19.08.2021 16:26 Ответить
Это не то немецкое кино,про которое говорил один квартальный хохмач? Кто тогда знал,что он будет в нем актрисой?
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19.08.2021 16:26 Ответить
читаю каменты.. никто ниоткуда пукнул в воду. вот и весь сказ..

по факту - четкая проукраинская позиция, а не засунул язык в зад ради галимых шоколадок со словами к пу "жму руку, обнимаю".
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19.08.2021 17:01 Ответить
 
 