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Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США

Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана.

Об этом заявил в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

"У нас нет (достаточно. - Ред.) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил американский президент.

Читайте также: Байден не исключает задержку американских военных в Афганистане после 31 августа

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Например визит зеленского? Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 9031Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297
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19.08.2021 15:19
+13
Главная угроза - кремль, все остальные угрозы - суть производные от главной!
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19.08.2021 15:34
+9
совіцька окупація сама себе знеславила й принизила. за американцями біжать міліони... за совітами не біг ні один афганець... Рішення Америки осуждати ми не маємо права. їм видніше, що робити... совіти за 10 років убили до 2 000 000 мирних афганців, американці за 20 років не вбили нікого(випадкові смерті, нападники й терористи не в рахунок) - ось різниця двох систем.
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19.08.2021 15:27
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Например визит зеленского? Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 9031Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США - Цензор.НЕТ 6297
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19.08.2021 15:19 Ответить
Клоун
При чем тут этот баран???
Выпей от поноса порошка, несет от тебя
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19.08.2021 15:31 Ответить
Зеля Бедоносец, прошлый визит его в США стоил Трампу импичмента, а после встречи с Бидоном дед еще копыта не дай Бог откинет, бабуся не даст соврать
Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 1789
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19.08.2021 15:40 Ответить
Байден провальний Президент, він зкоїв помилку і не хоче її виправляти і не може зізнатись що це була помилка! Це дуже небезпечно для Президента провідної держави світу. Отже ситуація в Афганістані буде погіршуватись і це спричинить війни в сусідніх країнах Середньої Азії і може навіть в Пакістані, де пуштуни прикордонних районів можуть підняти бунт проти Ісламабаду
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19.08.2021 15:43 Ответить
Вывод войск подписал Трамп
А всрался Байден)))
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19.08.2021 15:44 Ответить
Вы не понимаете, это другое Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 4753
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19.08.2021 15:46 Ответить
Бубочка тоже вынужден выполнять МД, подписанные при Порошенко - кляті папєрєднікі!
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19.08.2021 16:18 Ответить
Не вынужден, а обязан
Его выбрали президентом, а не парадным генерало
Вот пусть и выполняет фкнкции свои
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19.08.2021 16:41 Ответить
За знаходження військових США в Афганістані платило США. Тому штатам вирішувати виводити війська чи ні. До речі НАТО теж висить на шиї штатів, Європа платити не хоче.
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19.08.2021 16:50 Ответить
Як тепер з'ясовується американці на цьому фінансуванні непогано крали гроші американських платників податків. Формально армія Афганістану налічувала 300 тис. осіб, а по факту виявилось що тільки 50 тис. військових. Тобто гроші списувались на афганську армію а по факту лишались в кишенях нечистоплотних функціонерів. По цьому факту ще будуть розслідування.
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19.08.2021 17:36 Ответить
Таким безславним кінцем фактично легітимізував і совєцьку окупацію.
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19.08.2021 15:20 Ответить
совіцька окупація сама себе знеславила й принизила. за американцями біжать міліони... за совітами не біг ні один афганець... Рішення Америки осуждати ми не маємо права. їм видніше, що робити... совіти за 10 років убили до 2 000 000 мирних афганців, американці за 20 років не вбили нікого(випадкові смерті, нападники й терористи не в рахунок) - ось різниця двох систем.
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19.08.2021 15:27 Ответить
а как же тогда братва внаёмы в Украине оказались? Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 4281
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19.08.2021 15:54 Ответить
"братва" уж точно не бежала за совком.... "братва" - их родители, бежали от талибана.
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19.08.2021 15:57 Ответить
Я знаю скільки убито афганців у війну 1979-1989 р.р.
Не два мільйони.
Близько одного мільйона, що теж дуже багато, і я би сказав, що вистачає на кваліфікацію геноциду.
Тепер в лаптєстані може скластися, і скоро складеться, висновок для міжнародної спільноти: "вот ми в Афганє так же баролісь с тірарістамі, как Омєрєка, так же ушлі із Афгана, когда понялі, что наша помащь ні нужна афганскаму народу, только тірарістам аружія нє аставлялі".
До речі, при виході совєцьких військ немало афганців із числа ідейних емігрувало до сересеру. Просто тоді не було прийнято про це говорити. А за колеса авіалайнерів не чіплялися, бо виведення військ було толково сплановане і толково реалізоване в силу спільного сухопутного кордону. Причому основні вантажі і особовий склад пройшли колонами через Кушку і Термез. Щодо майна, то, наприклад, 56-та окрема десантно-штурмова бригада, що виходила із Гардезу і Вуні-Суфли, лишила тільки те, що саме не рухалось, або було застарілим. Так, від зенітно-ракетного взводу 3-го десантно-штурмового батальйону цієї бригади було передано "зеленим" (афганській армії) одну зенітну установку ЗУ-23-2 лише із одним робочим стволом, кубрик і кухню сторожової застави із умисно попрострілюваними бачками з нержавійки для води (кубрик і кухню "зелені" одразу розібрали на дрова, бачки здали на брухт). При виводі 56-та бригада не втратила жодного солдата, хоча за майже 500 км маршрутом Гардез-Хайратон пройшла такі гірячі місця, як перевал Альтамур, Падхабі-Шану (Падхабішку - там американці відгрохали для талібів гігантську військову базу за вартістю як уся совкова допомога для ДРА), Вагжан і Мухемед-Ага (Мухамедка), Чарікарську зеленку.
Я не славлю совок і не засуджую США.
Я зробив висновок про наслідки ТАКОГО їх виводу.
І, порівнюючи 1988-й і 2021-й, можу з упевненістю сказати, що ОКСВА виходив із Афгану набагато організованіше.
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19.08.2021 18:53 Ответить
філософія вихду совка й америки різна.... експеримент з афганським комунізмом совку не вдався, і сам совок серйозно захитався, тому залишатись в Афгані, совєтам не було вже можливості... Америка вбухала в Афган і їх армію скільки бабла, що даже на щось понадіялась... як вияснилось, то була "груба помилка"... свої війська вона майже вивела, залишила зброю так званій афганській армії, якої, як вияснилось, не існувало в природі, тепер це буде чудовим подарком для талібів... невже американці такі дурні? ще спала деяка думка, можливо вона з області конспірології.., ви не допускаєте хитроспланований глибокозакоспірований сценарій в тих діях? до якого ніхто не докопається... тому ситуація може дещо прояснитись через рік і даже більше... особливо зверніть увагу на талібів, які віддають наказа не стріляти в американців. чи це в їх природі і психології? запитань більше чим відповідей.
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19.08.2021 19:21 Ответить
Фактаж мені відомий.
Наслідки совка відомі. І відомо, що не було у 1989 р. хитрих задумів. Просто не вистачило сил тягти чемодана без ручки.
Здається мені, що у Штатів теж немає ніякого хитрого задуму.
Таліби зараз не стріляють в американців із тої самої причини, з якої не стріляли моджахеди при виводі ОКСВА - немає потреби, бо війна фактично закінчилась і зайві втрати не потрібні.
Крім того, якщо табіли порушать домовленості, то можуть отримати зупинення виводу військ і втрату Кабулу. Подібний приклад був у середині жовтня та наприкінці листопада 1988 р. і , коли деякі частини ОКСВА, щойно виведені з РА (зокрема, ту ж таки 56-ту ДШБ), знімали за бойовою тривогою із місць дислокації і перекидали на кордон із Афганом до Термезу, Таджикистану і Кушки.
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20.08.2021 10:56 Ответить
Погоджуюсь з вами. напевне і американці без особливих задумів... окрім вивести війська і закінчити з тим багатомільярдним фінансуванням... фінанси є на що тратити більш важливе... вони звичайно не очікували такого миттевого захоплення, і звичайно здачі, Афгану... тому, поки що виходять із стану відповідної гроги... так як ведуть себе таліби, з кажним днем все нахабніше.., думаю до наступної громадянської війни залишилось недовго... та й взагалі, Афган - перманентна громадянська війна в якій не видно кінця... лише тимчасові затишшя...
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20.08.2021 12:16 Ответить
Там іще до "саурської революції" практично не було центральної влади.
Під час війни 1979-1989 було достатньо випадків, коли вдень моджахеди спільно атакували радянські колони (гарнізони), а уже проти ночі воювали між собою.
Воювали за релігійними протиріччями, територіальними, політичними тощо.
Як таке можливо?
А дуже просто, якщо, наприклад, подивитися на срачі у коментах на Цензорі.
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20.08.2021 16:22 Ответить
совіцька окупація якраз i привела до виникнення талiбану, все почалось з експериментiв сраного совку в Афганi...з вбивства Амiна... i так далi...
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19.08.2021 15:32 Ответить
Душманов вскормил дядя Сэм. Распространение коммунизма испугался.
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19.08.2021 16:06 Ответить
иди проспись, подох твой коммунизЬм-ленинизЬм уже давно, нежизнеспособен потому как.
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19.08.2021 16:26 Ответить
Распространение коммунизма



ага, распространение коммунизЬма среди африканских людоедов и средневековых дикарей из Азии, обещавших строить коммунизду-ленинизму)
как Совок подох, так желающие и исчезли, как исчезли и выделенные совком миллиарды баксов...да так, шта ботоксной Сцарице путятишне пришлось списать более 150 ярдов...
у вас жуткие логические ошибки. какой коммунизм в Афгане?
это товариСч Тараки обисЦял? )


Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 1898


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19.08.2021 16:52 Ответить
Про Аміна я знаю. Достатньо знаю. Прив'язати 27 грудня 1979 р. до Талібану іще важче, ніж прив'язати вибори Президента України у 1991 до виборів у 2019.
На момент виводу ОКСВА із Афгану ніякого Талібану не було.
Було багато опозиційних політичних рухів зі своїми збройними формуваннями, причому деякі із них існували з часів короля Дауда.
Штук 5 із них значних типу ІПА, "Хезбе...", "Джаміате...", які пройшли всю радянсько-афганську війну і взяли Кабул після припинення совкової допомоги Наджибуллі, а потім почали гризтися між собою.
І тільки через років зо три після Наджибулли почав вошкатися Талібан, який скористався гризнею серед моджахедів.
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19.08.2021 18:10 Ответить
Не король Дауд, а Президент Дауд.
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20.08.2021 11:00 Ответить
І ще нема військової бази в Україні.
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19.08.2021 15:21 Ответить
Мне план америкосов нравится))
В годы аккупации ссср сша снабжали оружием алькайду непонятными путями, пакистан и всяких Бутов подключали
А в этот раз - завезли все легалтно и в нужных колличествах
Обучили чурок полбзоватся техникой, авиацией, тактике и тнженерному делу
Готовая армия против кацев, и немного китаезей покошмарит
И все это за деньги, которые они и печатают))
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19.08.2021 15:22 Ответить
Іноді краще жувати...
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19.08.2021 15:30 Ответить
Ну если Байден так же будет разруливать более серьезные угрозы чем в Афганистане, то мне становится страшно за Америку. Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 1878
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19.08.2021 15:31 Ответить
Дедушка старый, ему все равно.
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19.08.2021 16:20 Ответить
ВЫ!
Сэкономили на том шоб противостоять украинским Ядерным ракетам - где то 200 млрд евро.......
и хвастаетесь шо афганцам выложили 80млрд. так вы тупо... я не буду говорить ибо это не круто.
просто ... мы опять обосралис, Кучмач и Кралчук напрягитесь, жил бы возле вас, то минимум бы повредил заборы Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 8089
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19.08.2021 15:32 Ответить
Главная угроза - кремль, все остальные угрозы - суть производные от главной!
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19.08.2021 15:34 Ответить
Байден про ситуацію в Афганістані: Існують значно серйозніші загрози для США - Цензор.НЕТ 2984
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19.08.2021 15:48 Ответить
Да , угрозы то существуют и большие, но - ТАКОГО ПОЗОРА и опускания имеджа сша еще НИКОГДА не было !!! ЖГИ еще Бидон !!! Скоро от вас Китай не требовать будет как вчера не спонсировать Тайвань оружием и т.п. а потомок Ким Ир Сена - будет вас открытым текстом и при всех - нах посылать!!!
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19.08.2021 15:50 Ответить
имИджа...
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19.08.2021 21:02 Ответить
да не цЫпляйся за Ашибки !!
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19.08.2021 21:34 Ответить
только грамотный человек имеет право выставлять напоказ свои рассуждения, ибо...
грамотность важна, не спорь.)
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19.08.2021 21:39 Ответить
Расстояние от грамотного человека до неграмотного ничтожно мала - Адна буква ! А вот от умного до идиота - пропасть !!! и я кста не безграмотный, просто у меня такой стиль быть для вас идиотов бесграмотным-лохом !
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19.08.2021 23:32 Ответить
ага, верю, верю...)
безграмотные хитрованы пытаются выдать свою безграмотность за дурацкий стёб?
а тебя задело, бомбануло т.е. у тебЕ, раз ты идиотами здеся раскидываешься.
но это ничего...а вот с сутью написанного тобой насчет урона имиджу Америки я и не спорю.)
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20.08.2021 14:00 Ответить
Святой Байден опозорил имидж США, репутация рухнула, Китай и рашка набирают обороты и топчутся на останках демократии. И это только начало...
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20.08.2021 15:12 Ответить
а чому святий? коли та для кого вiн був святим? не перебiльшуйте...
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20.08.2021 17:22 Ответить
это я образно на тему - "Бидон прыйде - порядок наведе" .. навел так что *** мама не горюй !!!
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20.08.2021 18:58 Ответить
да уж...


це так, вивiд органiзовано через дупу, ганебно... це факт. як i факт, що рiшення про вихiд з Афгану прийняв ще Обама,а рудий кловун пiдписав з талiбами в тому роцi угоду....


кацапо-орда почала працювати на талiбан ще з 2017...
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20.08.2021 19:03 Ответить
При Трампе Помпео подписал соглашение с талибами, согласно которому было выпущено из тюрьмы около 5000 талибов, примкнувших к террористам
«Виноваты все. Это была чудовищная система лицемерия и лжи ради личной или корпоративной выгоды»
Министр обороны Рамсфилд, которому поручили создать вооруженные силы Афганистана, еще при Буше-младшем понимал, что эта задача не выполнима из-за тотальной безграмотности населения.
Вторая причина - родоплеменные отношения и враждебность между афганскими военнослужащими.
Третья причина - чудовищная коррупция. Коррупция в вооруженных силах превратилась в темную силу, которая хуже Талибана
Когда провели аудит, оказалось, что треть афганской армии (100 тыс. военнослужащих) - мёртвые души, на зарплаты которым выделялись деньги США.

https://youtu.be/zt7PfVa6fOs
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20.08.2021 19:14 Ответить
Вот честно, периодически в голове возникает вопрос, ответ на который хотелось бы получить именно от тех кого имеют в виду США говоря, что их действия несут угрозу США: Что именно сделали США против конкретно вас, конкретно вашего народа, что вы стали для США в каком-то смысле угрозой? Где, в чём кроется корень откуда произрастает причина ?
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19.08.2021 16:10 Ответить
Угроз очень много.
Ливийский лидер возомнил о себе. Золотой динар собирался вводить при торговле нефтью. (Карл!!!! Нефтью!!!!!!) - угроза снята.
Кацап о какой то региональной валюте речь ведёт. Тренжеря покупать отказывается.
Китай, тот вапче продаёт в "град на холме" больше чем покупает.
ЕС та робко интересуется правомерностью печатанья долларов.
Шакалы со всех сторон скалятся. Даже свой Конгресс не хочет поднимать планку госдолга.
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19.08.2021 16:41 Ответить
Обращаю внимание на то, что хотелось бы не с позиции США узнать об адресном перечне угроз и от кого, из-за чего, а именно от другой стороны, понимаете. Вот что интересно.
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19.08.2021 17:36 Ответить
Хоть бы какую-то отдачу от миллиардных вливаний получили бы. Золото нарыли бы или литий. Оружие "подарили" талибам. Развели как котят. Стыдоба.
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19.08.2021 16:11 Ответить
Так. Мухи направо. Котлеты налево.
Миллиардные вливания шли в Боинг, Ремингтон и Дженерал Электрик. Миллиардные вливания шли в экономику США и военный бюджет с распилом на театре военных действий в Афганистане. Та наличка что попадала в страну тратилась на закупку населением импортных товаров экспортированных в страну с помощью США.
Не навязывая своего мнения. Статистика производства мака есть в сети. Операции типа "Иран - контрас" себя не изжили.
Это оружие экономически выгодно было произвести, а там хоть в пропасть выбросить.
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19.08.2021 16:52 Ответить
Поощрение своего потребителя это правильно. Давать кредиты с условием, что купят товары из США это супер. Но здесь банальное разбазаривание денег налогоплательщиков. Отдельные корпорации заработали, но страна в триллионном минусе.
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19.08.2021 17:17 Ответить
их (америкосов) право.
наезжающие на законно избранного Президента своей страны - тупые лохи, выслуживающиеся перед шоколадным яныком. галимые политические лузеры, обогатившиеся за счет народа - должны уходить в аналы истарии. в идеале - сначала на нары.

имхо ессно.
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19.08.2021 16:51 Ответить
Світ після перемоги «Талібану»: незрозуміла Америка, російська пропаганда та план Б для України - https://texty.org.ua/articles/104269/svit-pislya-peremohy-talibanu-nezrozumila-ameryka-rosijska-propahanda-ta-plan-b-dlya-********/?src=main

...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
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19.08.2021 17:26 Ответить
Зачем гнать на Байдена за вывод войск? Вчера по ТВ давала интервью афганка была связана с министерством культуры Афганистана . Между прочего она сказала , что большинство афганцев за эти годы одели на себя костюмы , галстуки взяли мобилки и тд.и тп.но в душе они все талибан и когда пришли талибы не было сопротивления, сопротивляется небольшая часть, те кто почувствовал свободу . Вчера даже Трамп сказал , что армия Афганистана воюет за зарплату, а время постоянной зарплаты кончилось.
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19.08.2021 17:29 Ответить
Дідо, ці дні вже не одна людина висловлює думку, що ти не надаєшся на роль верховного головнокомандувача.

Newsmax

3 hrs ·

President Joe Biden's contradictions about the possibility of chaos occurring after the United States pulling its troops from Afghanistan show "he's not up to the job of being commander-in-chief," Rep. Scott Franklin told Newsmax Thursday.

І вкотре про твої когнітивні проблеми нагадують.
Гарно у відпустці сховався ?
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20.08.2021 05:08 Ответить
 
 