Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США
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Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана.
Об этом заявил в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.
"У нас нет (достаточно. - Ред.) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил американский президент.
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+21 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.08.2021 15:19
+13 Michael Oehlenschlaeger
показать весь комментарий19.08.2021 15:34
+9 Панас Стець
показать весь комментарий19.08.2021 15:27
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Пожалуйста, подождите...
При чем тут этот баран???
Выпей от поноса порошка, несет от тебя
А всрался Байден)))
Его выбрали президентом, а не парадным генерало
Вот пусть и выполняет фкнкции свои
Не два мільйони.
Близько одного мільйона, що теж дуже багато, і я би сказав, що вистачає на кваліфікацію геноциду.
Тепер в лаптєстані може скластися, і скоро складеться, висновок для міжнародної спільноти: "вот ми в Афганє так же баролісь с тірарістамі, как Омєрєка, так же ушлі із Афгана, когда понялі, что наша помащь ні нужна афганскаму народу, только тірарістам аружія нє аставлялі".
До речі, при виході совєцьких військ немало афганців із числа ідейних емігрувало до сересеру. Просто тоді не було прийнято про це говорити. А за колеса авіалайнерів не чіплялися, бо виведення військ було толково сплановане і толково реалізоване в силу спільного сухопутного кордону. Причому основні вантажі і особовий склад пройшли колонами через Кушку і Термез. Щодо майна, то, наприклад, 56-та окрема десантно-штурмова бригада, що виходила із Гардезу і Вуні-Суфли, лишила тільки те, що саме не рухалось, або було застарілим. Так, від зенітно-ракетного взводу 3-го десантно-штурмового батальйону цієї бригади було передано "зеленим" (афганській армії) одну зенітну установку ЗУ-23-2 лише із одним робочим стволом, кубрик і кухню сторожової застави із умисно попрострілюваними бачками з нержавійки для води (кубрик і кухню "зелені" одразу розібрали на дрова, бачки здали на брухт). При виводі 56-та бригада не втратила жодного солдата, хоча за майже 500 км маршрутом Гардез-Хайратон пройшла такі гірячі місця, як перевал Альтамур, Падхабі-Шану (Падхабішку - там американці відгрохали для талібів гігантську військову базу за вартістю як уся совкова допомога для ДРА), Вагжан і Мухемед-Ага (Мухамедка), Чарікарську зеленку.
Я не славлю совок і не засуджую США.
Я зробив висновок про наслідки ТАКОГО їх виводу.
І, порівнюючи 1988-й і 2021-й, можу з упевненістю сказати, що ОКСВА виходив із Афгану набагато організованіше.
Наслідки совка відомі. І відомо, що не було у 1989 р. хитрих задумів. Просто не вистачило сил тягти чемодана без ручки.
Здається мені, що у Штатів теж немає ніякого хитрого задуму.
Таліби зараз не стріляють в американців із тої самої причини, з якої не стріляли моджахеди при виводі ОКСВА - немає потреби, бо війна фактично закінчилась і зайві втрати не потрібні.
Крім того, якщо табіли порушать домовленості, то можуть отримати зупинення виводу військ і втрату Кабулу. Подібний приклад був у середині жовтня та наприкінці листопада 1988 р. і , коли деякі частини ОКСВА, щойно виведені з РА (зокрема, ту ж таки 56-ту ДШБ), знімали за бойовою тривогою із місць дислокації і перекидали на кордон із Афганом до Термезу, Таджикистану і Кушки.
Під час війни 1979-1989 було достатньо випадків, коли вдень моджахеди спільно атакували радянські колони (гарнізони), а уже проти ночі воювали між собою.
Воювали за релігійними протиріччями, територіальними, політичними тощо.
Як таке можливо?
А дуже просто, якщо, наприклад, подивитися на срачі у коментах на Цензорі.
ага, распространение коммунизЬма среди африканских людоедов и средневековых дикарей из Азии, обещавших строить коммунизду-ленинизму)
как Совок подох, так желающие и исчезли, как исчезли и выделенные совком миллиарды баксов...да так, шта ботоксной Сцарице путятишне пришлось списать более 150 ярдов...
у вас жуткие логические ошибки. какой коммунизм в Афгане?
это товариСч Тараки обисЦял? )
На момент виводу ОКСВА із Афгану ніякого Талібану не було.
Було багато опозиційних політичних рухів зі своїми збройними формуваннями, причому деякі із них існували з часів короля Дауда.
Штук 5 із них значних типу ІПА, "Хезбе...", "Джаміате...", які пройшли всю радянсько-афганську війну і взяли Кабул після припинення совкової допомоги Наджибуллі, а потім почали гризтися між собою.
І тільки через років зо три після Наджибулли почав вошкатися Талібан, який скористався гризнею серед моджахедів.
В годы аккупации ссср сша снабжали оружием алькайду непонятными путями, пакистан и всяких Бутов подключали
А в этот раз - завезли все легалтно и в нужных колличествах
Обучили чурок полбзоватся техникой, авиацией, тактике и тнженерному делу
Готовая армия против кацев, и немного китаезей покошмарит
И все это за деньги, которые они и печатают))
Сэкономили на том шоб противостоять украинским Ядерным ракетам - где то 200 млрд евро.......
и хвастаетесь шо афганцам выложили 80млрд. так вы тупо... я не буду говорить ибо это не круто.
просто ... мы опять обосралис, Кучмач и Кралчук напрягитесь, жил бы возле вас, то минимум бы повредил заборы
грамотность важна, не спорь.)
безграмотные хитрованы пытаются выдать свою безграмотность за дурацкий стёб?
а тебя задело, бомбануло т.е. у тебЕ, раз ты идиотами здеся раскидываешься.
но это ничего...а вот с сутью написанного тобой насчет урона имиджу Америки я и не спорю.)
це так, вивiд органiзовано через дупу, ганебно... це факт. як i факт, що рiшення про вихiд з Афгану прийняв ще Обама,а рудий кловун пiдписав з талiбами в тому роцi угоду....
кацапо-орда почала працювати на талiбан ще з 2017...
«Виноваты все. Это была чудовищная система лицемерия и лжи ради личной или корпоративной выгоды»
Министр обороны Рамсфилд, которому поручили создать вооруженные силы Афганистана, еще при Буше-младшем понимал, что эта задача не выполнима из-за тотальной безграмотности населения.
Вторая причина - родоплеменные отношения и враждебность между афганскими военнослужащими.
Третья причина - чудовищная коррупция. Коррупция в вооруженных силах превратилась в темную силу, которая хуже Талибана
Когда провели аудит, оказалось, что треть афганской армии (100 тыс. военнослужащих) - мёртвые души, на зарплаты которым выделялись деньги США.
https://youtu.be/zt7PfVa6fOs
Ливийский лидер возомнил о себе. Золотой динар собирался вводить при торговле нефтью. (Карл!!!! Нефтью!!!!!!) - угроза снята.
Кацап о какой то региональной валюте речь ведёт. Тренжеря покупать отказывается.
Китай, тот вапче продаёт в "град на холме" больше чем покупает.
ЕС та робко интересуется правомерностью печатанья долларов.
Шакалы со всех сторон скалятся. Даже свой Конгресс не хочет поднимать планку госдолга.
Миллиардные вливания шли в Боинг, Ремингтон и Дженерал Электрик. Миллиардные вливания шли в экономику США и военный бюджет с распилом на театре военных действий в Афганистане. Та наличка что попадала в страну тратилась на закупку населением импортных товаров экспортированных в страну с помощью США.
Не навязывая своего мнения. Статистика производства мака есть в сети. Операции типа "Иран - контрас" себя не изжили.
Это оружие экономически выгодно было произвести, а там хоть в пропасть выбросить.
наезжающие на законно избранного Президента своей страны - тупые лохи, выслуживающиеся перед шоколадным яныком. галимые политические лузеры, обогатившиеся за счет народа - должны уходить в аналы истарии. в идеале - сначала на нары.
имхо ессно.
...Ми завжди у наших відносинах зі Штатами покладаємо всю провину на себе. Це неправильно. Заплющувати очі на те, що політика Сполучених Штатів може бути провальною, неправильною, непродуманою - не можна.
Треба вступати в комунікацію з нашим головним партнером, коли є помилки, пропонувати свої шляхи вирішення. Наша позиція має бути не у відмові від співпраці. Урок Афганістану - не відмовлятися від співробітництва і не займатися мазохізмом, не вішати все на себе - "якщо ми цього не зробимо, то вони нас кинуть". Ні те, ні інше не є правильним. Треба посилюватися і використати ситуацію, яка є зараз, для інтенсифікації та модернізації американської допомоги в Україні.
Newsmax
3 hrs ·
President Joe Biden's contradictions about the possibility of chaos occurring after the United States pulling its troops from Afghanistan show "he's not up to the job of being commander-in-chief," Rep. Scott Franklin told Newsmax Thursday.
І вкотре про твої когнітивні проблеми нагадують.
Гарно у відпустці сховався ?