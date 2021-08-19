Байден о ситуации в Афганистане: Существуют гораздо более серьезные угрозы для США

Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана.

Об этом заявил в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

"У нас нет (достаточно. - Ред.) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил американский президент.

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