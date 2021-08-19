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ЦПК призывает Зеленского не проводить конкурс по отбору судей КС: Вакансии юридически отсутствуют. Это углубит кризис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦПК призывает Зеленского не проводить конкурс по отбору судей КС: Вакансии юридически отсутствуют. Это углубит кризис

Указ главы государства Владимира Зеленского об отборе кандидатур на должности судей Конституционного суда не решает конституционный кризис в стране, а только усугубит его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Вместо того, чтобы решить конституционный кризис, президент Зеленский решил его углубить. Именно так можно оценивать решение об отборе кандидатур на должности судей Конституционного суда, которые сейчас не являются вакантными. Вы знаете, что мы думаем о судьях Тупицком и Касминине. И где им место. Но полномочия Тупицкого и Касминина заканчиваются в мае и сентябре следующего года. Почему не подождать, а уже потом заполнить освободившиеся кресла новыми судьями? Причем на основании новой конкурсной процедуры, как это советовала Венецианская комиссия", - подчеркивают в ЦПК.

Поэтому ЦПК призывает президента:

🔘 не проводить конкурс и не назначать судей КСУ на вакансии, которые юридически отсутствуют.

🔘 поддержать законопроект №4533 об очистке Конституционного Суда с поправками депутата Ярослава Юрчишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по президентской квоте

Напомним, 27 марта 2021 года Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Зеле чем хуже для страны, тем лучше. Он никогда не задумывался о последствиях своих действий.
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19.08.2021 16:07 Ответить
он просто читает текст с экрана. а кукловоды работают на рашку
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19.08.2021 16:12 Ответить
какой кризис судей , в эпоху линча?
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19.08.2021 16:07 Ответить
Спочатку перевішати грьобану Веніціанська комісію, а потім повторити процедуру з КС.
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19.08.2021 16:33 Ответить
Ну да, зачем жить как живут на Западе? Лучше жить как на Востоке. Так?
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19.08.2021 16:41 Ответить
Неможливо проскочити за 30 років шлях, який захід йшов сотні років. Тому теоретично вірні поради В,К. дають практично надзвичайно шкідливі наслідки для нас. Незалежність судової влади привела до поголовної корупції судової влади. Захист одних суддів іншими.
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19.08.2021 16:56 Ответить
Так может нужно чтобы народ менялся и не выбирал идиотов по приколу? Зеркало не виновато.
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19.08.2021 17:15 Ответить
Украина скасувала крепостное право на двести лет раньше Австрийской импери,и пользоваласъ своим завоеванием 150 лет до падения Гетьманщины и ее законов. Раскажи это Африке где у 80% уровень жизни выше
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19.08.2021 20:48 Ответить
Кто то уже видел рейтинг политиков,которые сделали больше всего для Украины?скажу сразу -с первым местом я согласна полностью,а потом идёт веселуха
...
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19.08.2021 16:18 Ответить
Для Зели нарушить Конституцию, как два пальца ....

ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу - Цензор.НЕТ 1530
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19.08.2021 16:42 Ответить
Ней буде суд присяжних - з учасників/інвалідав АТО !
І їм - уся Україна - повірить ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу - Цензор.НЕТ 326
А їхті внутрішні розборки - яку силу мають ?
Судова реформа запізніла на 30 років...
Пенсійна реформа запізніла на 30 років
Та у мене з "обраним ще у 90-х Прокуратом Львова" і який виносив вироки які усі були виконані
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19.08.2021 19:49 Ответить
 
 