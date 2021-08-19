ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В Украину поступила первая партия 2700 тонн импортного угля, приобретеннаякомпанией "ДТЭК Энерго" в Польше.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 000 тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию "Добротвор" (Львовская обл.), после чего его сегодня же доставят для нужд Добротворской ТЭС ", - сообщили в компании.
Планируется, что такие поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.
Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 включительно. Он предназначен для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго", в частности, генераций "ДТЭК Западэнерго", чьи станции находятся рядом с границей с Польшей.
"ДТЭК Энерго" всегда действует в интересах Украины, поэтому для компании крайне важно обеспечить надежность украинской энергосистемы, чтобы во время отопительного сезона украинцы были со светом. -При повышенной нагрузке на теплоэлектростанции угля надо больше, чем планировали. Поэтому кроме приоритетной добычи украинского угля "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши, Казахстана, а также прорабатывает вопрос поставки топлива с поставщиками из США ", - сообщили в компании.
В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.
По состоянию на 19 августа на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится около 531 000 тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе.
Пожалуйста, подождите...
Як не тепер, то в четвер!
Бе-е-е-е-е.
Ось і уряд України робить так само - купує вугілля в різних постачальників, зокрема в Польщі. Не в окупантів же купувати. Планується закупити сотні тисяч тон. Україна взимку без енергії не залишиться, якою б зима не була.
Але зраду пошукати треба. Може, вдасться порошка пропхати... Ну хоч однією ніжкою... Бо він так страждає без влади... Все життя у владі - а тут облом...
Купив ДТЕК.
Той самий ДТЕК, якому належить Добротворська ТЕС.
І той самий ДТЕК, якому належить "Павлоградвугілля".
Те саме "Павлоградвугілля", яке видобуває саме ту марку вугілля (Г), на якому працює Добротворська ТЕС...
І саме те вугілля (марка Г), дефіциту на яке в України не було НІКОЛИ.
А то газ відключать
Когда никто не проверяет реальную себестоимость кВт/ч?
Когда никто не проверяет фин. деятельность ДТЭК? (Подчеркиваю: ПРОВЕРЯЕТ, а не делает вид)
Когда 50% потребителей не платят (или воруют) электроэнергию, а для тех кто платят цену повышают в 2 раза?
Когда искусственно останавливают АЭС в интересах ДТЭКа?
и т.д. и т.п.
Электроэнергия это же не просто жизнеобеспечение граждан, это львинная доля себестоимости во многих видах продукции. А потом удивляемся: Почему у нас продукция дороже, чем в Европе и на экспорт мало поставляется.
Фінальна приватизація обленерго. Чому так приспічило?
30 Травня, 2016
В Україні склалася парадоксальна ситуація: є надлишок потужностей електричних станцій... З метою залучення стратегічних інвесторів до їхньої модернізації, Фонд державного майна оголосив про останню хвилю приватизації - буде продано акції шести обленерго...
Подібна ситуація вимальовується в усіх регіонах України.
Фонд державного майна оголосив початок «великої» приватизації, у ході якої буде продано контрольні пакети акцій шести обленерго, чотирьох теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та генерувальної компанії «Центренерго». Приватизацію обленерго планується завершити до кінця цього року, а от генерувальні електростанції, скоріш за все, виставлять на продаж 2017-го.
... продаж перших двох розподільчих компаній - «Тернопільобленерго» та «Хмельницькобленерго» - Фонд оголосить наприкінці літа - на початку осені... За таким самим сценарієм буде приватизовано решту обленерго - «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», та «Черкасиобленерго».
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А ТЕПЕР ДАВАЙТЕ ПРО ТАРИФИ, КЛОВАНА І Т.Д.
Менше їж бульбу з нітратами. В країні йде війна багато років, звичайно, капіталізація бізнесу дуже падає. Це ази економіки. Ахметов після втрати своїх активів на Донбасі мав стати банкрутом, а він й досі має доволі значні статки. І врятував його барига зі своїми рагулями типу Гросі та Яцика.
Зебня далі свого носа нічого не бачить.
Його навіть "свої" на Донбасі похерили. А яка у нього влада у моєму рідному Києві? З хера кияни мають платити за опалення та електрику цьому даунецькому бандюку? За наш рахунок він купує своєму сину, схожому на турецького євнуха, плаци у Європі. Давно треба покінчити з цим рудим падлом.
Бульба, ти хоча б почитай, що я тут пишу про зеленського та його кагал. Я щиро зневажаю зеленого блазня.
Отнять і падєліть!
Я ніколи не підтримував зеленого блазня.
Які прості рішення? Ліквідація олігархів? Хіба не за це стояв Майдан? Хіба не це обіцяв ваш сраний барига? Нахера він врятував рудого таргана від банкрутства? Розкажи усім нам. Яка від цього користь для України?
Де ти там його банкрутство побачив? Про порятунок сам вигадав , чи на Г+Г підказали?
***** звичайно тут ні до чого....
Може розкажеш, яким чином ти зараз можеш влаштувати ліквідацію олігархів??
Усі розвинуті країни відмовилися від вугілля, лише дикуни продовжують його використовувати.
Якшо на АЕС зупиняють енергоблоки та зменшують їх потужність, то за рахунок чого поповнюють недостачу енергії?
Саме заради рудого таргана зменшили частку атомної енергетики з 55% до 45%, а у деякі місяці до 40%. Усе це роблять для того, щоб руде падло мало змогу максимально заробити.
Розвинуті країни забороняють вугілля, лише дикуни у 21 сторіччі їм користуються.
У мене одного виникло питання про "польське" походження придбанного вугілля?
Від вугілля відмовляються усі розвинуті країни, лише дикуни використовують цей ресурс 19 сторіччя. Я не хочу, щоб сраний ахметов труїв мою родину у Києві вугіллям.