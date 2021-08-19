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Новости Экономика
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уголь (989) ДТЭК (407)

ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона

В Украину поступила первая партия 2700 тонн импортного угля, приобретеннаякомпанией "ДТЭК Энерго" в Польше.

Об этом говорится в сообщении компании. 


"Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 000 тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию ​​"Добротвор" (Львовская обл.), после чего его сегодня же доставят для нужд Добротворской ТЭС ", - сообщили в компании.
Планируется, что такие поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.


Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 включительно. Он предназначен для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго", в частности, генераций "ДТЭК Западэнерго", чьи станции находятся рядом с границей с Польшей.
"ДТЭК Энерго" всегда действует в интересах Украины, поэтому для компании крайне важно обеспечить надежность украинской энергосистемы, чтобы во время отопительного сезона украинцы были со светом. -При повышенной нагрузке на теплоэлектростанции угля надо больше, чем планировали. Поэтому кроме приоритетной добычи украинского угля "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши, Казахстана, а также прорабатывает вопрос поставки топлива с поставщиками из США ", - сообщили в компании.


В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.
По состоянию на 19 августа на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится около 531 000 тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе.
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Топ комментарии
+6
Нада позвать "Igor L" він точно знає відповідь. Можливо у нас не розвідані такі родовища або їх просто немає, інакше нахріна було копати шахти на домбасє і лугандонє...
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19.08.2021 16:28
+5
ВАРТО НАГАДАТИ, ЩО В 2014-2017 РОКАХ...

Фінальна приватизація обленерго. Чому так приспічило?
30 Травня, 2016

В Україні склалася парадоксальна ситуація: є надлишок потужностей електричних станцій... З метою залучення стратегічних інвесторів до їхньої модернізації, Фонд державного майна оголосив про останню хвилю приватизації - буде продано акції шести обленерго...
Подібна ситуація вимальовується в усіх регіонах України.
Фонд державного майна оголосив початок «великої» приватизації, у ході якої буде продано контрольні пакети акцій шести обленерго, чотирьох теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та генерувальної компанії «Центренерго». Приватизацію обленерго планується завершити до кінця цього року, а от генерувальні електростанції, скоріш за все, виставлять на продаж 2017-го.

... продаж перших двох розподільчих компаній - «Тернопільобленерго» та «Хмельницькобленерго» - Фонд оголосить наприкінці літа - на початку осені... За таким самим сценарієм буде приватизовано решту обленерго - «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», та «Черкасиобленерго».
---------------------
А ТЕПЕР ДАВАЙТЕ ПРО ТАРИФИ, КЛОВАНА І Т.Д.
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19.08.2021 16:49
+5
Дебільні порохоботи живуть у своїй альтернативній реальності.
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19.08.2021 17:04
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Правила форума Совет форумчан
Электорат буде сплачувати за новою, чесною хформулою "Ахметка в плюсе" але головне що не Порошенко, хуже не буде!
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19.08.2021 16:23 Ответить
Ну якщо рижий сєпар "в плюсе" , то й Петруха в шоколаді! Чи ви не в курсі ,що потужному криголаму належить 33% ДТЕКа ?
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19.08.2021 19:23 Ответить
Шановний, з такого геніального умозаключенія виходить що Ви довб..б, причому латентний!
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19.08.2021 19:35 Ответить
ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона - Цензор.НЕТ 4064
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19.08.2021 16:23 Ответить
Знизя-я-я-ть, бе-е-е-е! ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 8931
Як не тепер, то в четвер!
Бе-е-е-е-е.
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19.08.2021 16:36 Ответить
А на якій підставі знижувати тарифи? Вартість енергоносіїв зросла у всьому світі. Можна пецьріотично знизити, нівапрос. Але тоді хліб за картками. Як на Кубі.
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19.08.2021 16:40 Ответить
Та платіть більше, хто ж проти.
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19.08.2021 16:51 Ответить
В Польщі тарифи ростуть, і значно, бо ростуть на ринку. І люди платять. А що робити? А держава просто блокує будь-які монополії, робить все для диверсифікації постачання і т.д.
Ось і уряд України робить так само - купує вугілля в різних постачальників, зокрема в Польщі. Не в окупантів же купувати. Планується закупити сотні тисяч тон. Україна взимку без енергії не залишиться, якою б зима не була.
Але зраду пошукати треба. Може, вдасться порошка пропхати... Ну хоч однією ніжкою... Бо він так страждає без влади... Все життя у владі - а тут облом...
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19.08.2021 17:03 Ответить
А це хіба уряд купив?
Купив ДТЕК.
Той самий ДТЕК, якому належить Добротворська ТЕС.
І той самий ДТЕК, якому належить "Павлоградвугілля".
Те саме "Павлоградвугілля", яке видобуває саме ту марку вугілля (Г), на якому працює Добротворська ТЕС...
І саме те вугілля (марка Г), дефіциту на яке в України не було НІКОЛИ.
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19.08.2021 17:14 Ответить
Наш уголь уже в цену Роттердам+ не помещается. Я уверен Ренат покпал в Польше дешевле чем Роттердам+
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19.08.2021 17:48 Ответить
Дешевше, ніж САМ У СЕБЕ??? Дуууже цікаво.
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19.08.2021 19:52 Ответить
Стопэ, зеля ж нашол цикавое решение как снизить тарифы вдвое, но потом протерял ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 1276
ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 1583
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19.08.2021 16:54 Ответить
Може пост трохи вище (19.08.2021 17:14) ілюструє це рішення?
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19.08.2021 17:15 Ответить
А на наших західних шахтах шо, вугілля не добувають? Тоді кому зарплати постійно винні?
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19.08.2021 16:24 Ответить
Не эксперт в угледобывании, но возможно поляки добывают уголь открытым способом, а не в шахтах, что в разы дешевле ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона - Цензор.НЕТ 6402
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19.08.2021 16:25 Ответить
А чого тоді наші не добувають? У нас і територія більша і залежі теж...
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19.08.2021 16:27 Ответить
Нада позвать "Igor L" він точно знає відповідь. Можливо у нас не розвідані такі родовища або їх просто немає, інакше нахріна було копати шахти на домбасє і лугандонє...
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19.08.2021 16:28 Ответить
Амбец Донбассу. То хоть контрабандой уголь получали. Теперь видимо даже так угля нема. И наверно не будет даже после освобождения. Так что правильно с Донбасса бегут .
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19.08.2021 16:44 Ответить
Амбєц настав, коли вони звереснули ПуцінВвєдіВайска. Купувати вугілля краще у союзника, ніж окупанта, чи не так?
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19.08.2021 16:56 Ответить
Особливо вугілля власного видобутку.
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19.08.2021 17:15 Ответить
Та не тільки у вуглевидобуванні. 😎
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19.08.2021 16:42 Ответить
Я по крайней мере не корчу тут с себя эксперта по всем вопросам и признаю ошибки, так что не нада ля-ля ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 6894
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19.08.2021 16:51 Ответить
Нет у тебя никакой меры, не ври.
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19.08.2021 17:04 Ответить
Добувають в Польщі, наскільки мені відомо, в основному закритим (шахтним) способом. Але можливо що умови видобутку в шахтах простіші від донбаських. Правда багато шахт тут закрито.
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19.08.2021 16:45 Ответить
Уряд Польщі переходить на екоенергію і тепло. Це робиться масово. Наприклад, уже зараз вітроенергетика Польщі, яка тільки розвивається, вже дає більше енергії, ніж велика АЕС. Гігавати.
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19.08.2021 17:06 Ответить
Не смешите про поляков. Это тот же ротердам+, только теперь в оригинале Польша+, а уголь можно взять где попало.
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19.08.2021 16:57 Ответить
Роттердам+ дороже чем Польша +. Перевалка в Роттердаме море-ж\д и ж\д составляющая длинее. СИФ п.Южный будет дешевле. Ротердам+ -это чтобы заставить всё население переплачивать олигархам. Особенно дорого получается для населения бензин. Это на 5000 гр дороже за одну тонну. Все расчёы делаются как будто на Черном море нет портов. Делали бы вычисления из расчёта Констанца +. Это было бы дешевле.
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19.08.2021 17:56 Ответить
Что дороже, а что дешевле значение не имеет. Имеет значение только прибыль от таких махинаций. Ротердам+ для угля был введен только как цена в себестоимости эл энергии произведенной на тес, а сам уголь закупался ими по любой цене. Польша+ с очень большой долей вероятности это дёшевый росиянский уголь с разрезов, тк в самой Польше шахты аналогичные нашим и уголь там дорогой. Ахметов бросает свои шахты, тк росиянским углем ему намного дешевле заправлять свои тес да и вообще у него сейчас в приоритете ветряки и сэс для которых он себе застолбил максимальный зеленый таариф и может грабить бюджет Украины не напрягаясь.
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19.08.2021 20:23 Ответить
НЕ потрібно бути дуже допитливим ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 4846
А то газ відключать
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19.08.2021 16:37 Ответить
У нас не тільки західні шахти. Вугільна промисловість практично знищенна ахмєткою.
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19.08.2021 16:39 Ответить
45 вагонів? ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 1361
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19.08.2021 16:34 Ответить
Щодня.
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19.08.2021 16:37 Ответить
і кожному? ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 9937
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19.08.2021 16:40 Ответить
" ...нормализации ситуации на рынке электроэнергии ...", это как?
Когда никто не проверяет реальную себестоимость кВт/ч?
Когда никто не проверяет фин. деятельность ДТЭК? (Подчеркиваю: ПРОВЕРЯЕТ, а не делает вид)
Когда 50% потребителей не платят (или воруют) электроэнергию, а для тех кто платят цену повышают в 2 раза?
Когда искусственно останавливают АЭС в интересах ДТЭКа?
и т.д. и т.п.
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19.08.2021 16:38 Ответить
50% не платят? Это кто?
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19.08.2021 16:46 Ответить
Тебе как: списком, по-фамильно, с адресами?
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19.08.2021 16:54 Ответить
Так, компанії рудого таргана давно треба тотально перевірити, але цим не хоче займатися жодна влада, бо рудий тарган щедро сплачує за мовчання.
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19.08.2021 17:10 Ответить
Честно говоря, я вообще не понимаю как стратегический для государства ресурс может быть в частных руках.

Электроэнергия это же не просто жизнеобеспечение граждан, это львинная доля себестоимости во многих видах продукции. А потом удивляемся: Почему у нас продукция дороже, чем в Европе и на экспорт мало поставляется.
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19.08.2021 17:42 Ответить
ВАРТО НАГАДАТИ, ЩО В 2014-2017 РОКАХ...

Фінальна приватизація обленерго. Чому так приспічило?
30 Травня, 2016

В Україні склалася парадоксальна ситуація: є надлишок потужностей електричних станцій... З метою залучення стратегічних інвесторів до їхньої модернізації, Фонд державного майна оголосив про останню хвилю приватизації - буде продано акції шести обленерго...
Подібна ситуація вимальовується в усіх регіонах України.
Фонд державного майна оголосив початок «великої» приватизації, у ході якої буде продано контрольні пакети акцій шести обленерго, чотирьох теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та генерувальної компанії «Центренерго». Приватизацію обленерго планується завершити до кінця цього року, а от генерувальні електростанції, скоріш за все, виставлять на продаж 2017-го.

... продаж перших двох розподільчих компаній - «Тернопільобленерго» та «Хмельницькобленерго» - Фонд оголосить наприкінці літа - на початку осені... За таким самим сценарієм буде приватизовано решту обленерго - «Миколаївобленерго», «Харківобленерго», «Запоріжжяобленерго», та «Черкасиобленерго».
---------------------
А ТЕПЕР ДАВАЙТЕ ПРО ТАРИФИ, КЛОВАНА І Т.Д.
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19.08.2021 16:49 Ответить
Дебільні порохоботи живуть у своїй альтернативній реальності.
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19.08.2021 17:04 Ответить
ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 9285
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19.08.2021 18:13 Ответить
Енергоринок - це не лише Енергоатом. Й головним гравцем на Енергоринку вже багато років є рудий тарган Ахметов, який себе й за часів бариги та Гросі чудово почував. Більш того, саме барига зробив усе, щоб ця руда мерзота пережила втрату Донбасу. Ахметку можна було поховати ще 6-7 років тому, але барига зі своїм кагалом нічого для цього не зробили.
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20.08.2021 01:07 Ответить
ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 5912
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20.08.2021 06:50 Ответить
Ти реально такий впоротий?
Менше їж бульбу з нітратами. В країні йде війна багато років, звичайно, капіталізація бізнесу дуже падає. Це ази економіки. Ахметов після втрати своїх активів на Донбасі мав стати банкрутом, а він й досі має доволі значні статки. І врятував його барига зі своїми рагулями типу Гросі та Яцика.
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20.08.2021 22:19 Ответить
До речі, моя нерухомість у Києві з 2013 року впала у цені в 2,5 рази, але мене ніхто не рятує, втім, як й більшість киян.
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20.08.2021 22:21 Ответить
Ага, першим ділом треба було Ахметку щемити, щоб враховуючи його реальну владу, отримати справжню громадяньську війну, про яку так мріє *****...
Зебня далі свого носа нічого не бачить.
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20.08.2021 22:32 Ответить
Що ти верзеш? Яку, у дупу, владу?
Його навіть "свої" на Донбасі похерили. А яка у нього влада у моєму рідному Києві? З хера кияни мають платити за опалення та електрику цьому даунецькому бандюку? За наш рахунок він купує своєму сину, схожому на турецького євнуха, плаци у Європі. Давно треба покінчити з цим рудим падлом.

Бульба, ти хоча б почитай, що я тут пишу про зеленського та його кагал. Я щиро зневажаю зеленого блазня.
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20.08.2021 22:43 Ответить
Та знаю я вас дебілів, вам всі все винні.
Отнять і падєліть!
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20.08.2021 22:54 Ответить
Тільки дебіли вважають, що загальну несправедливість можливо тупо вирішити простими методами. Як наслідок голосують за відвертих клоунів-популістів, що потім руйнують здобутки попередників і штовхають країну ще в більшу несправедливість.
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20.08.2021 23:06 Ответить
Вже зрозуміло, що ти таки реально безнадійно впоротий.
Я ніколи не підтримував зеленого блазня.
Які прості рішення? Ліквідація олігархів? Хіба не за це стояв Майдан? Хіба не це обіцяв ваш сраний барига? Нахера він врятував рудого таргана від банкрутства? Розкажи усім нам. Яка від цього користь для України?
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20.08.2021 23:20 Ответить
Та я вкурсі зараз вже пів Донбаса каже, що за свободівця голосували ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 4161
Де ти там його банкрутство побачив? Про порятунок сам вигадав , чи на Г+Г підказали?
***** звичайно тут ні до чого....
Може розкажеш, яким чином ти зараз можеш влаштувати ліквідацію олігархів??
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20.08.2021 23:41 Ответить
Плюс це руде падло труїть киян вугіллям та відходами від нього.
Усі розвинуті країни відмовилися від вугілля, лише дикуни продовжують його використовувати.
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20.08.2021 23:02 Ответить
Зробив це разом!
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20.08.2021 23:07 Ответить
Пігулки приймай вчасно, бо тебе плюще.
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20.08.2021 23:21 Ответить
Пояснюю для розумовообмежаних:
Якшо на АЕС зупиняють енергоблоки та зменшують їх потужність, то за рахунок чого поповнюють недостачу енергії?
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20.08.2021 23:35 Ответить
А на догоду кому їх зупіняють? Чи ти реально такий імбецил?
Саме заради рудого таргана зменшили частку атомної енергетики з 55% до 45%, а у деякі місяці до 40%. Усе це роблять для того, щоб руде падло мало змогу максимально заробити.
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20.08.2021 23:39 Ответить
Імбецил, не пригадаєш коли це сталося?

ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 5733
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20.08.2021 23:44 Ответить
Не бачу відповідей !
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21.08.2021 08:31 Ответить
Рудий тарган Ахметов продовжує травити українців вугіллям.
Розвинуті країни забороняють вугілля, лише дикуни у 21 сторіччі їм користуються.
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19.08.2021 17:02 Ответить
Добротворська ТЕС працює на газових марках вугілля (Г,ДГ). А вугілля марки Г прекрасно і у достатній кількості видобуває "Павлоградвугілля" того самого Ахметова, якому належить Добротворська ТЕС...
У мене одного виникло питання про "польське" походження придбанного вугілля?
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19.08.2021 17:05 Ответить
Польща не дозволить псувати свою репутацію участю в сумнівних оборудках. Польську владу, а бізнес в першу чергу, з'їдять конкуренти і опозиція.
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19.08.2021 17:08 Ответить
Так само не дасть, як у минулому-позаминулому роках з вугіллям з ОРДіЛО? Погугліть. Інфа була і на "Цензорі", зокрема.
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19.08.2021 17:18 Ответить
Уверен, что этот уголь обошелся Ренату дешевле чем по цене Роттердам +.
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19.08.2021 17:43 Ответить
А шо не з Ротердаму+ ???? Це ж найвигідніша "афер..., ой формула, з постачання лугандонського вугілля !!!!
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19.08.2021 19:21 Ответить
Уголь ЖЕ НЕ НУЖЕН! Ублюдки громко заявили что пора, да пора уничтожать свои шахты( где уголь ЗА ГРИВНИ) и развивать польские, американские, юаровские, австралийские, рРАШИСКИЕ шахты и за ВАЛЮТУ покупать уголек( а на валютку чего то надо продать или взять взаймы( а должникам ставят УСЛОВИЯ)) и кормить ИХ шахтеров. А своих раз и сделать безработными, а ТУПОМУ бидлу рассказывать что электроэнергия ДОЛЖНА дорожать.
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19.08.2021 23:59 Ответить
Шахтарі - це перважно ватне бидло, тож щиро похер на їх долю.
Від вугілля відмовляються усі розвинуті країни, лише дикуни використовують цей ресурс 19 сторіччя. Я не хочу, щоб сраний ахметов труїв мою родину у Києві вугіллям.
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20.08.2021 22:24 Ответить
 
 