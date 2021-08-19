Члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им цифровые COVID-сертификаты Украины, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Страны-члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им украинские цифровые COVID-сертификаты. Сегодняшняя рекомендация Еврокомиссии не имеет обязывающего характера.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рекомендация от Еврокомиссии должна упростить путешествия для украинцев в страны-члены Европейского союза. Впрочем, каждая страна должна будет самостоятельно решать, признавать ли ей цифровые COVID-сертификаты Украины.
"МИД Украины напоминает, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос кого и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС", - отмечает пресс-служба.
Топ комментарии
+5 Алла Новосад 5b57f84f
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а МИД Украины чем занимается ?
при Порохе было иначе - безвиз во всю Шенгенскую зону и точка !
Нібито все ясно, але зраду пошукати треба, звичайно.
чи Ви не згодні ?
Вчергове.
Ребята, как вы уже достали своим враньем. Кстати из Конче Заспы по сей день так никто и не выехал.
Комісія прийняла сьогодні три рішення про еквівалентність для Північної Македонії, Туреччини та України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС, а сертифікати COVID, видані Північною Македонією, Туреччиною та Україною, прийматимуться в ЄС з завтрашнього дня на тих самих умовах, що і цифровий Сертифікат ЄС .