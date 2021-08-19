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Члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им цифровые COVID-сертификаты Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им цифровые COVID-сертификаты Украины, - Кулеба

Страны-члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им украинские цифровые COVID-сертификаты. Сегодняшняя рекомендация Еврокомиссии не имеет обязывающего характера.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рекомендация от Еврокомиссии должна упростить путешествия для украинцев в страны-члены Европейского союза. Впрочем, каждая страна должна будет самостоятельно решать, признавать ли ей цифровые COVID-сертификаты Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты, - Шмыгаль

"МИД Украины напоминает, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос кого и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС", - отмечает пресс-служба.

Члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им цифровые COVID-сертификаты Украины, - Кулеба 01
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Топ комментарии
+5
Тобто, шмигаль збрехав.
Вчергове.
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19.08.2021 16:34
+5
да, да, но нет...
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19.08.2021 16:35
+5
брешит как дышыт, а дышыт часто!
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19.08.2021 16:36
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Это что еще за украинофобия такая, решать они будут, понимаешь? Члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им цифровые COVID-сертификаты Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4739
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19.08.2021 16:26 Ответить
Вони будуть вирішувати, чи можна вірити такій фуйні від зеленого Фьодорова. 😊 Тобто у иЖС буде проходити конкурс на найбільшого лоха. 😁
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19.08.2021 16:34 Ответить
здрасьте-пожалуйста !
а МИД Украины чем занимается ?
при Порохе было иначе - безвиз во всю Шенгенскую зону и точка ! Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7659
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19.08.2021 16:45 Ответить
Так при Порохе ковида не было. Не с чем сравнивать. О, при Порохе ДАЖЕ КОВИДА НЕ БЫЛО. О как.
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19.08.2021 17:04 Ответить
Так Шмыгаль же нас поздавил что можем ехать на зароботки и все уже решено!Где правда?
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19.08.2021 16:28 Ответить
А с чего ты взял что на заработки?
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19.08.2021 17:21 Ответить
A ты думаешь они что-то подписывают чтоб украинцы отдыхать ездили в европу? Они так волнуются где мы будем отдыхать? Им нужно снять социальное напряжение не создавая рабочих мест и заодно обеспечить немалый приток валюты для поддержки гривны и застройщиков. Потом. У нас чтоб получить ковид сертификат нужно 2 раза уколоться даже если переболел ковидом. В ЕС достаточно переболеть и выдают. Где принцип реципрокности?
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20.08.2021 09:56 Ответить
сумніви у якості ЗЄлєні - привяла і з гнільцой Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6891
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19.08.2021 16:46 Ответить
угу, филькина грамота
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19.08.2021 16:30 Ответить
Рішення Єврокомісії ніколи не були зобов'язуючими для країн-членів Євросоюзу, бо це завжди колективно вироблена рекомендація. Це ж не тупа диктатура яка-небудь. Єврокомісія РЕКОМЕНДУЄ визнати сертифікати щеплень з України для всіх членів ЄС. А остаточне рішення приймається кожною країною ІНДИВІДУАЛЬНО.
Нібито все ясно, але зраду пошукати треба, звичайно.
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19.08.2021 16:34 Ответить
але при Пороху було інакше..... Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4628
чи Ви не згодні ?
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19.08.2021 16:48 Ответить
А хто це таке? Це те, що в 2014-2017 роках продало чи не десяток Обленерго, а тепер валить вину за галопуючі тарифи на "клована"?
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19.08.2021 16:53 Ответить
Тобто, шмигаль збрехав.
Вчергове.
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19.08.2021 16:34 Ответить
брешит как дышыт, а дышыт часто!
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19.08.2021 16:36 Ответить
да, да, но нет...
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19.08.2021 16:35 Ответить
Організції "Нових робочих місць" від зелених завдять "евросоюзівці".
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19.08.2021 16:38 Ответить
Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты, - "Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", - добавил Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3283600

Ребята, как вы уже достали своим враньем. Кстати из Конче Заспы по сей день так никто и не выехал.
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19.08.2021 16:50 Ответить
Шмыгалёнок набрехав?
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19.08.2021 16:52 Ответить
Не надо кипятиться. Сначала надо узнать ,кто конкретно еще не принял решение о признании...Таких много не будет.
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19.08.2021 16:53 Ответить
не приняли Италия, Испания, Франция, Германия и еще 26 стран евросоюза. Греция разрешает с ПЦР 72 часа + PLF,
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19.08.2021 17:00 Ответить
Зачем же вводить в заблуждение? Комиссия только-только приняла рекомендацию и ни одна страна вопрос не рассматривала....Ждать надо.
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19.08.2021 17:13 Ответить
А нафіга тоді я вакцинацію проходив ? )))))
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19.08.2021 16:55 Ответить
при Порохе плохо жилось с безвизом? теперь живите с зеленой плесенью, которую ЕС не хочет признавать. думайзе.
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19.08.2021 16:57 Ответить
Невже так важко зайти на сайт Єврокомісії і прочитати що ж там написано! А написано там що Єврокомісія визнала наші ковід-сертифікати і ні про які цифрові там мови немає. Ось вам пане "шмигаль" - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4301
Комісія прийняла сьогодні три рішення про еквівалентність для Північної Македонії, Туреччини та України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС, а сертифікати COVID, видані Північною Македонією, Туреччиною та Україною, прийматимуться в ЄС з завтрашнього дня на тих самих умовах, що і цифровий Сертифікат ЄС .
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19.08.2021 17:43 Ответить
От срані клоуни. А ще тільки три місяці назад клялися, що усі все визнають. Жопу тільки підтерти тепер вашим сертифікатом.
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19.08.2021 17:44 Ответить
пох на электронные, будем ездить по бумажным
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19.08.2021 22:59 Ответить
 
 