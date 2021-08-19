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Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко

Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее письмо Минздрав направил председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ведомство отметило, что граждане должны соблюдать противоэпидемические ограничения, в частности носить маски, соблюдать физическую дистанцию, требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, а лица, которые подлежат режиму самоизоляции, должны соблюдать и эту меру.
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Топ комментарии
+3
Я знаю что вы там видите Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2932
Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 704
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19.08.2021 16:55
+2
Так все контрольные функции не у местного самоуправления, а у исполнительной власти.. Там и полиция и держспоживслужба и держпраци. Ребята не перекладывайте свои обязанности на других. Кстати и штрафы тоже идут не в местные бюджеты , в Державный.
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19.08.2021 16:55
+1
Минздрав ПНХ ! Вы не знали что после курортного сезона будет рост заболеваемости?
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19.08.2021 17:53
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Ляшко некогда, он пошив курточки примеряет.
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19.08.2021 16:54 Ответить
Так все контрольные функции не у местного самоуправления, а у исполнительной власти.. Там и полиция и держспоживслужба и держпраци. Ребята не перекладывайте свои обязанности на других. Кстати и штрафы тоже идут не в местные бюджеты , в Державный.
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19.08.2021 16:55 Ответить
Я знаю что вы там видите Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2932
Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 704
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19.08.2021 16:55 Ответить
ну ну и шо - захожу в магазин где все были в масках = никто не них. Ляшко?, а это типок шо стращал шо в парках нельзя даже собаке вылизать дерево или там ногу рыбака?
так думаю шо телбе все скажут - Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6963
обозвался блин, уй Кличку что то скажи такое, кто там... а, ты же держишь травматологии? вот и хорошо - прверишь на своем опыте
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19.08.2021 16:56 Ответить
Заяви В. ЗелЬОнського про те, що Україна має отримати вакцину однією з перших держав не справдилися.
Упродовж тривалого часу темпи вакцинації в Україні були найнижчими в Європі 🙁
У травні 2021 р. В. Зеленський заявив, що в України немає відчуття солідарності з боку ЄС у питанні вакцинації населення проти коронавірусу.
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19.08.2021 17:13 Ответить
А за работой лабораторий где сдают анализы (в одной очереди и ковидникам и всем остальным) эта падла не хочет установить контроль?
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19.08.2021 17:19 Ответить
Минздрав ПНХ ! Вы не знали что после курортного сезона будет рост заболеваемости?
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19.08.2021 17:53 Ответить
Ніякого росту не має..А курортний сезон розпочався ще з квітня....
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19.08.2021 18:17 Ответить
Ты снова врешь.
19 июля было 10561 болеющих ковидом (Active Cases in Ukraine https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ ) в Украине, а 19 августа 17110.
За месяц рост почти в 1,6 раза.
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19.08.2021 18:50 Ответить
В квiтнi было 400-500 в сутки. Сегодня 1600. Росту не має?
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20.08.2021 09:41 Ответить
Делайте прививку . Всё неудобство - пару дней рука болит . Поможет или нет , но это единственный вариант .
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19.08.2021 18:02 Ответить
 
 