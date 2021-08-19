Минздрав приказал местным властям усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: мы видим рост заболеваемости, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во всех регионах Украины усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер для сдерживания распространения COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее письмо Минздрав направил председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ведомство отметило, что граждане должны соблюдать противоэпидемические ограничения, в частности носить маски, соблюдать физическую дистанцию, требования по количеству пассажиров в общественном транспорте, а лица, которые подлежат режиму самоизоляции, должны соблюдать и эту меру.
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так думаю шо телбе все скажут -
обозвался блин, уй Кличку что то скажи такое, кто там... а, ты же держишь травматологии? вот и хорошо - прверишь на своем опыте
Упродовж тривалого часу темпи вакцинації в Україні були найнижчими в Європі 🙁
У травні 2021 р. В. Зеленський заявив, що в України немає відчуття солідарності з боку ЄС у питанні вакцинації населення проти коронавірусу.
19 июля было 10561 болеющих ковидом (Active Cases in Ukraine https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ ) в Украине, а 19 августа 17110.
За месяц рост почти в 1,6 раза.