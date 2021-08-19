2 477 16
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По данным Государственной службы статистики, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 лет. Для мужчин она составляет 66,39 лет, для женщин - 76,22 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Таким образом продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 лет, в т.ч. для мужчин - 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.
По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин).
Топ комментарии
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий19.08.2021 17:00
+4 Kenwood HiFi
показать весь комментарий19.08.2021 17:30
+3 Gal
показать весь комментарий19.08.2021 17:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ
Я так понимаю теперь возраст выхода на пенсию снизят? Или не с нашим счастьем?
А де запобіжні заходи з боку держави?
Хіба уміють розкрадати і школи та лікарні закривати.