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Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат

По данным Государственной службы статистики, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,35 лет. Для мужчин она составляет 66,39 лет, для женщин - 76,22 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Таким образом продолжительность жизни сократилась по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 лет, в т.ч. для мужчин - 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.

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По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,42 лет (65,60 - для мужчин и 74,82 - для женщин).
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Топ комментарии
+7
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1687 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1896 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 4334 Сделали себя разом)))

Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 5375
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19.08.2021 17:00
+4
Хуженибудит, какаяразница ...
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19.08.2021 17:30
+3
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 7104
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19.08.2021 17:02
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Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1687 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 1896 Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 4334 Сделали себя разом)))

Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 5375
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19.08.2021 17:00 Ответить
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат - Цензор.НЕТ 7104
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19.08.2021 17:02 Ответить
пора снова повышать пенсионный возраст !
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19.08.2021 17:08 Ответить
Піднімуть. Саме цікаво, що зєйлюпінці навіть не заікаються про наміри скорегувати пенсійні перетворення попередників. внаслідок яких пенсія зменшилася у порівнянні з мінімальною та середньою відносно 2013 року у два з половиною рази.
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19.08.2021 17:28 Ответить
вчера читал шо у японцев ..... не так как унас, а вот зато у нас есть членозем или что ам, но надо гордіцца
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19.08.2021 17:14 Ответить
А шо они хотели?

Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ
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19.08.2021 17:17 Ответить
А они думали проживут по году за каждый процент за зеленского.
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19.08.2021 17:26 Ответить
Хуженибудит, какаяразница ...
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19.08.2021 17:30 Ответить
Нас 30 лет сокращают.. Успехи на лице..
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19.08.2021 17:41 Ответить
Мруть від щастя. Не всі витримують покращень нової влади.
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19.08.2021 17:42 Ответить
Продолжительность жизни украинцев сократилась за 2020 год более чем на полгода, - Госстат

Я так понимаю теперь возраст выхода на пенсию снизят? Или не с нашим счастьем? Тривалість життя українців скоротилася за 2020 рік більш ніж на пів року, - Держстат - Цензор.НЕТ 316
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19.08.2021 18:05 Ответить
Да певать он на это хотел, зелёной мрази это пофик. Он к украинцам относится с неуважением, ведь что для еврея украинец - ноль без палочки!!!
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19.08.2021 22:31 Ответить
Ну так логічно включаєш новини один позитив: вбили, згвалтували, розстріляли, ковід косить, дтп, топляться.
А де запобіжні заходи з боку держави?
Хіба уміють розкрадати і школи та лікарні закривати.
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19.08.2021 18:26 Ответить
Преступное бездействие Зели в борьбе с ковидом украло у КАЖДОГО украинца по полгода жизни. Ну, те 73% от избирателей, что пришли на прошлые выборы, это заслужили, а остальным такое счастье за что?
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19.08.2021 18:33 Ответить
Виходить що до 65 чоловік має працювати і як мінімум 35 років годувати "пенсійний фонд" а за два роки здохнути. Якось воно несправедливо. Якби людина 35 років відкладала собі на старість самостійно то вистачило б ще й внукам, а так все сжеруть чинуші призначивши собі колосальні пенсії на довгі, довгі роки...
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19.08.2021 19:10 Ответить
 
 