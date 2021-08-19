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Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики

Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что закон №5009 существенно облегчит жизнь бизнесу.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это закон, который мы инициировали вместе с комитетом Верховной Рады по энергетике и энергокомпаниями. Он существенно облегчает подключение к электроэнергии для всех бизнесов, упрощает процедуры, удешевляет само подключение и вообще снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики", - отметил Саакашвили.

Он также поблагодарил всех, кто помогал реализовать эту реформу.

Напомним, ранее закон об упрощении присоединения к электросетям для бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.

Читайте: Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4097
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19.08.2021 17:36
+8
как там "реформы за 70 дней" поживают? Кстати! Есть ещё одна праздничная дата.
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4930
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19.08.2021 17:35
+7
О, Карлсон из кокаиновой комы вышел...
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19.08.2021 17:36
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Лять.это сюр какой то...))))))
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19.08.2021 17:34 Ответить
Почитал коментариии понял что тут одни бизнесмены собрались !
Вы яду хоть имеете представление о том сколько стоит
бизнесмену подвести электричество к предприятию которое он хочет запустить?

Купи трансформатор за сотни тысяч,сделай проект за десятки тысяч а то и сотни тысяч а когда подключимся безвозмездно передай в ДТЕК И ЗАБУДЬ это уже не твоё!
Я когда узнал просто охренел ! Узаконенный рекет ! Ахметка сидит дома а бабло вагонами просто так течёт! Подарки Подарки Подарки Капитализация растёт миллиарды растут !
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19.08.2021 22:38 Ответить
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI04227A.html
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19.08.2021 22:44 Ответить
О бизнесе и экономике вспомнил , о людях забыл .
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19.08.2021 17:35 Ответить
Люди у михи -это он сам любимый)
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19.08.2021 17:36 Ответить
как там "реформы за 70 дней" поживают? Кстати! Есть ещё одна праздничная дата.
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4930
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19.08.2021 17:35 Ответить
40 дней . Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 9043 Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 9043
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19.08.2021 17:36 Ответить
Та краще б він віддав Медведчуку другу половину українського ринку дизпалива, як його колишній однопартієць Порошенко, який віддав першу половину. Статтю за даним фактом на
"Радіо Свобода" самі знайдете.
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19.08.2021 17:49 Ответить
Не звизди свино-собака!
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19.08.2021 18:21 Ответить
Доля зла, колись може побачимось... спробуєш повторити. Потім погавкаєш легенями і порохкаєш печінкою.
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19.08.2021 18:25 Ответить
Не погрожуй , свинособака 🤣🤣🤣
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19.08.2021 18:48 Ответить
Свинособака - так твоя сьогоднішня посада називається.
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19.08.2021 21:35 Ответить
Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 4097
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19.08.2021 17:36 Ответить
О, Карлсон из кокаиновой комы вышел...
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19.08.2021 17:36 Ответить
Туфли вернули ? Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 9028
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19.08.2021 17:37 Ответить
Миша .иди взад а мну возьми туда на свое кресло, обещаю что багато базарить не буду как вы(найму секретаршу из Чехии), а буду заниматься... ээээ, что там за посада у вас? вот и буду этим заниматься с посадой и с кресла прямо .... в бумаги - очень люблю видите ли - подписывать всякие обращения... не, реально - пока сто подписей оставишь, то уже.... оп, да, машина остыла на морозе то Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 510
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19.08.2021 17:39 Ответить
Почему бы ему не поехать на родину ? Там его ждут , в стране есть проблемы , которые надо срочно решать .
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19.08.2021 17:43 Ответить
Михо противостоял кацапам без международных "партнеров", так что ему не стоит советовать куда ему ехать... а то что его ждет на родине все и так прекрасно понимают.
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19.08.2021 18:05 Ответить
Ага, отговорил Буша мл. ******* крылатыми ракетами по Рокскому тоннелю! Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 5006 Хотя тот предлагал! И Грузия была без оккупированных территорий и присутствия рашковойск Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 5006
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19.08.2021 21:05 Ответить
а грузины сказали,шо как только михо пересечет границу грузии,то сразу в тюрьму Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики - Цензор.НЕТ 241
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19.08.2021 17:46 Ответить
Можно подумать, что раньше кто-то вёл бизнес без электричества!
Упростили присоединение - значит усложнят налоговый кодекс, удешевили подключение - значит удорожает передача э/энергии и она сама....
Легче и лучше не будет !
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19.08.2021 17:54 Ответить
Это все из области благих пожеланий. Ни один закон не может поменять экономические реалии. А реалии таковы, что хоть в лоб, хоть по лбу, частные облэнерго свои деньги возьмут. В Киевской области,например, где распределительные сети развиты слабо расценки таковы 1 мегаватт-1 миллион долларов. И шо с грузином Карлсоном,шо без оного, смету на подключение Суркис и Ахметов составит такую как надо.
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19.08.2021 20:38 Ответить
Задовбав Мухаїл так ,что дажє кушать не магу.
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19.08.2021 17:59 Ответить
Ура, это наш Карлсончик дорогой! Очень дорогой, если судить по зарплате. Он уже отреформировал, теперь просто шалит.
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19.08.2021 18:11 Ответить
Міхо , Родина ждёт тебя , так как ты не заменим в буцегарне за коррупцию и прочее ,,,,)
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19.08.2021 18:50 Ответить
Вот те на ! Главный рехформатор напомнил , что зряплату получает исправно и готов к новым рехформациям. А мы уже стали забывать лихого джигита....Жив курилка! И жива надежда ,что с его помощью всех победим!
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19.08.2021 19:44 Ответить
Опа на , так що в Обленерго вже можна без хабаря заходити ?
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19.08.2021 20:00 Ответить
ну да упрощают! и одновременно поднимают цены на электроэнергию! Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 3731
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19.08.2021 20:18 Ответить
"Председатель исполкома Национального комитета реформ" - WTF?! Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 1855 Саакашвілі: закон про спрощення приєднання до електромереж знімає перепони на шляху до розвитку бізнесу та економіки - Цензор.НЕТ 8890
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19.08.2021 21:07 Ответить
Молодец Саакашвили, всё верно делает.
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20.08.2021 03:36 Ответить
 
 