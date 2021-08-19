Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики

Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что закон №5009 существенно облегчит жизнь бизнесу.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это закон, который мы инициировали вместе с комитетом Верховной Рады по энергетике и энергокомпаниями. Он существенно облегчает подключение к электроэнергии для всех бизнесов, упрощает процедуры, удешевляет само подключение и вообще снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики", - отметил Саакашвили.

Он также поблагодарил всех, кто помогал реализовать эту реформу.

Напомним, ранее закон об упрощении присоединения к электросетям для бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.

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