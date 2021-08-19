Саакашвили: закон об упрощении присоединения к электросетям снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики
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Председатель исполкома Национального комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что закон №5009 существенно облегчит жизнь бизнесу.
Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это закон, который мы инициировали вместе с комитетом Верховной Рады по энергетике и энергокомпаниями. Он существенно облегчает подключение к электроэнергии для всех бизнесов, упрощает процедуры, удешевляет само подключение и вообще снимает препоны на пути к развитию бизнеса и экономики", - отметил Саакашвили.
Он также поблагодарил всех, кто помогал реализовать эту реформу.
Напомним, ранее закон об упрощении присоединения к электросетям для бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.
Топ комментарии
+10 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий19.08.2021 17:36
+8 Bogdan_
показать весь комментарий19.08.2021 17:35
+7 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий19.08.2021 17:36
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Вы яду хоть имеете представление о том сколько стоит
бизнесмену подвести электричество к предприятию которое он хочет запустить?
Купи трансформатор за сотни тысяч,сделай проект за десятки тысяч а то и сотни тысяч а когда подключимся безвозмездно передай в ДТЕК И ЗАБУДЬ это уже не твоё!
Я когда узнал просто охренел ! Узаконенный рекет ! Ахметка сидит дома а бабло вагонами просто так течёт! Подарки Подарки Подарки Капитализация растёт миллиарды растут !
"Радіо Свобода" самі знайдете.
Упростили присоединение - значит усложнят налоговый кодекс, удешевили подключение - значит удорожает передача э/энергии и она сама....
Легче и лучше не будет !