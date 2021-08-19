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В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества

В Запорожском городском совете на протяжении дня правоохранители проводят обыски кабинетов и автомобилей высокопоставленных чиновников мэрии, среди которых городской голова Запорожья,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как отметили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, следственные действия в Запорожском горсовете проводятся в рамках открытого уголовного производства по ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением).

Правоохранители обыскивали не только кабинеты городского головы Запорожья Владимира Буряка и двух его советников, а также их личные автомобили во внутреннем дворе мэрии.

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В ходе обыска автомобиля Буряка следователи зачитали постановление следственного судьи, который санкционировал данные обыски. В нем перечислен ряд правонарушений, в которых правоохранители подозревают чиновников.

"Представители коммунальных предприятий Запорожского городского совета, главы районных государственных администраций и неустановленные лица предоставляют неправомерную выгоду запорожскому городскому голове Буряку. В ходе досудебного расследования установлено, что городской голова Буряк вместе со своими советниками и другими не установленными в ходе следствия лицами систематически планируют расхищение бюджета г. Запорожье через назначение директоров коммунальных предприятий, руководителей департаментов и глав районных администраций г. Запорожье, которые являются распорядителями бюджетных средств. И в последующем - с привлечением назначенных лиц совершают расхищение средств", - отмечалось в судебном постановлении, зачитанном в ходе обыска следователем.

Кроме того, в полиции подтвердили, что в четверг обыски также проводились в запорожском салоне красоты "Персона", принадлежащем лицу, которое связывают с мэром Запорожья.

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Автор: Роман Свиридович
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Буряка выгнать нахер. В городе жизнь застыла, соц сектор в запустении, город не развивается, провинцией отдаёт во всех районах, райисполкомы и горисполком живет своей жизнью.... Поляка жалко не стало, единственный который заботился о городе. В Запорожье просрали все что можно, своего производства , кроме метинвест ахметова, нет. Город , запорожсталь завонял и запылил , при этом, санстанция регулярно заявляет о повышенном загрязнения повітря... будто мы сами не видим этого, при этом ни чего , ни каких действий к запорожстали не принимаются. В спальных районах заброшены территории пустыри где можно было бы сделать для людей парки, похер, сидят в кабинетах.... короче.., ****** а не город, жизнь остановилась ... Буряк только губы дует...
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19.08.2021 18:38 Ответить
Зате катали бабок на великих автобусах на різні видовища, а потім годували на халяву. Ось такі і обрали цього овоча.
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19.08.2021 18:55 Ответить
Вдруг патруль, облава. Заштормило море.
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19.08.2021 18:38 Ответить
В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества - Цензор.НЕТ 6084
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19.08.2021 18:46 Ответить
все (всі) или все (усе) ?
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19.08.2021 19:31 Ответить
Жопоблоковец с компанией во всей красе, не успел бывший заммэра пустоваров " в прыжке переобуться" на новую должность, а тут пахана прессуют. "Напомним, Пустоваров - фигурант громкого уголовного дела о распиле бюджетных средств. Производство было начато в 2017 году, тогда в декабре по делу проводились обыски, в частности, у Пустоварова. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что заместитель мэра бежал от обысков через окно в тапочках. Пустоваров тогда, действительно, исчез. Злые языки поговаривали, что бежал в родную Горловку, чиновника даже собирались объявлять в розыск. Но вскоре он нашелся - и не в Горловке, а в Харьковской областной клинической больнице." (Copyright)
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20.08.2021 09:00 Ответить
 
 