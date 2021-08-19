В горсовете Запорожья проводятся обыски в рамках дела о растрате имущества
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Запорожском городском совете на протяжении дня правоохранители проводят обыски кабинетов и автомобилей высокопоставленных чиновников мэрии, среди которых городской голова Запорожья,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
Как отметили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, следственные действия в Запорожском горсовете проводятся в рамках открытого уголовного производства по ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением).
Правоохранители обыскивали не только кабинеты городского головы Запорожья Владимира Буряка и двух его советников, а также их личные автомобили во внутреннем дворе мэрии.
В ходе обыска автомобиля Буряка следователи зачитали постановление следственного судьи, который санкционировал данные обыски. В нем перечислен ряд правонарушений, в которых правоохранители подозревают чиновников.
"Представители коммунальных предприятий Запорожского городского совета, главы районных государственных администраций и неустановленные лица предоставляют неправомерную выгоду запорожскому городскому голове Буряку. В ходе досудебного расследования установлено, что городской голова Буряк вместе со своими советниками и другими не установленными в ходе следствия лицами систематически планируют расхищение бюджета г. Запорожье через назначение директоров коммунальных предприятий, руководителей департаментов и глав районных администраций г. Запорожье, которые являются распорядителями бюджетных средств. И в последующем - с привлечением назначенных лиц совершают расхищение средств", - отмечалось в судебном постановлении, зачитанном в ходе обыска следователем.
Кроме того, в полиции подтвердили, что в четверг обыски также проводились в запорожском салоне красоты "Персона", принадлежащем лицу, которое связывают с мэром Запорожья.
Пожалуйста, подождите...