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Зеленский (16565) Меркель (2121) Транзит газа (301)

После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию может прибыть в Киев с некоторыми гарантиями энергетической безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданиям "НВ", Washington Post, Liberation, "Новая Газета" и Funke Media, сообщает пресс-служба главы государства.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его поездка Меркель в РФ перед визитом в Украину, Зеленский сообщил, что он полностью спокоен на этот счет.

"Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системе Украины в ЕС", - объяснил он.

Также читайте: В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт

Президент также отметил, что Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматичными соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия имеет, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Меркель прибудет с визитом в Украину 22 августа. Перед этим, 20 августа, она встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "Северном потоке": Плохое кино, вторая часть. Знаем, чем закончится

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8921
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19.08.2021 19:06
+16
Слышишь о гарантиях, вспоминаешь меморандумы После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, -Зеленский - Цензор.НЕТ 4484
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19.08.2021 19:02
+12
Дурень думкою багатіє.Формулу Штайнмаєра вона буде продавлювати.
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19.08.2021 19:45
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Правила форума Совет форумчан
Слышишь о гарантиях, вспоминаешь меморандумы После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, -Зеленский - Цензор.НЕТ 4484
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19.08.2021 19:02 Ответить
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5891
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19.08.2021 19:04 Ответить
Гарантії путін нічого не варті, путін відключить газ коли будуть морози і половина України замерзне, тому потрібно готуватись до відключення газу, вибивати з Німеччини мільярди доларів на переведення котелень з газу на біопаливо, продавати зараз газ по максимальній ціні, щоб збити ціну путіну і не дати його заробити на дефіциті, а виручені кошти вкладати в біопаливні пальники і переобладнання міських котелень! На щастя Україна лідер в світі по виробництву біопаливних пальників і може забезпечити себе та інші країни цим обладнанням! Сьогодні Україна експортує біопаливні пальники потужністю до 20 МВт та більше ніж в 10 країн, а також робить для внутрішнього використання біопаливні пальники до 100-300 МВт та більше. Ми здатні обійтись без газу, бо в Україні щороку виробляється 1 трлн. тон біопалива, нам той газ взагалі не потрібен!
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19.08.2021 19:05 Ответить
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8461 ............Як збсь шо ти не міністр енергетики . Хоч одне радує . После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 117 .
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19.08.2021 19:26 Ответить
Коли Ви будете замерзати взимку без газу, електрики та опалення, Вам буде байдуже хто міністр енергетики. У нас лишилось всього лише пару місяців щоб частково перевести котельні українських міст на біопаливо. В Одесі є завод який виробляє біопаливні пальники, потрібно викупити у них креслення та технологію і організувати масове виробництво пальників на всіх підприємствах України, щоб за два місяці можна було оснастити максимальну кількість котелень хоча б 2-3 біопаливними пальниками замість газових пальників, щоб підтримували температуру в котлах без газу протягом кількох місяців.
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19.08.2021 19:30 Ответить
Чувак , ніколи не розказуй мені цієї маячні про холодомор . Знайди когось іншого .
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19.08.2021 19:37 Ответить
Детка! Украина добывает до 20 млрд кубов газа. по цене 1500 грн за куб Солидные дяди продают его в 10 раз дороже и тут появляется Игорь предлагает дядя идти нафиг и отказаться от денег... Ты вообще нормальный?
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19.08.2021 21:25 Ответить
Газ використовується не лише для обгріву , але ще для вироблення електроенергиї. Там не обійдешься поки біопаливними пальниками.
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20.08.2021 05:46 Ответить
19.‎08.‎2021
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину. 1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США. 2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро. 4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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19.08.2021 19:08 Ответить
но с клованом эти "гарантии" абсолютно бессмысленны: деньги все равно выведут в офшоры шута и слуг урода
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19.08.2021 19:09 Ответить
Дурень думкою багатіє.Формулу Штайнмаєра вона буде продавлювати.
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19.08.2021 19:45 Ответить
от пукина исходит лишь одна гарантия - он будет давить на Украину где сможет и при любых раскладах , и это мы и без меркелихи хорошо усвоили ..
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19.08.2021 19:56 Ответить
Просто Леонид Макарович ,когда подписывал меморандум ,забыл наставление Отто Фон Бисмарка,о договорах с Россией которые не стоят и бумаги на которой они написаны.
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19.08.2021 20:35 Ответить
Вовандеру привезуть інструкції, в якій позі він повинен стати, щоб зручніше було обслуговувати клієнтів ззаду і спереду
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20.08.2021 12:14 Ответить
"некоторые гарантии" из уст политика звучит,
как "небольшой меморандумик" из уст кловуна....
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19.08.2021 19:02 Ответить
Это он готовит публику к тому что сам готов подарить ей обещание выполнять бредни Штанмайера
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19.08.2021 19:10 Ответить
в обмен на чтО?
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19.08.2021 19:02 Ответить
Гарантии бубочке, без слов
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3148

После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1492
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19.08.2021 19:07 Ответить
після візиту в кацапстан , вона хіба що ********** московських привезе !
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19.08.2021 19:03 Ответить
Може й так, а може й ні...
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19.08.2021 19:03 Ответить
Иди еще поклянчи, клоун После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1621
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19.08.2021 19:03 Ответить
Нахер эту кремлёвскую крысу вместе с ейными "гарантиями"! После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6462 Людоедка проклятая.
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19.08.2021 19:04 Ответить
Чета Зеля несет ахинею. Не гарантии по газу она привезет, а акт капитуляции на подпись.
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19.08.2021 19:05 Ответить
Ой как мило! расее давать гарантии, шо дураку с горы катиться!
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19.08.2021 19:05 Ответить
Не кот рые гарантие ... Шариков !
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19.08.2021 19:05 Ответить
Гарантии от ***** ?
Она нас что, всех за лохов держит ?)
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19.08.2021 19:05 Ответить
дурень думкою багатіє, а піарщик піаром
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19.08.2021 19:08 Ответить
Вона нам формулу Штанмаєра привезе..а ми її нагороду дамо за це)
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19.08.2021 19:05 Ответить
зе-бил, просто зе-банат, прости Господи.
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19.08.2021 19:06 Ответить
Меркельше вручать орден... Она прослезится.. И пообещает аж целых три раза.. Не один раз, Карл... а целых три, Это успех!!!
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19.08.2021 19:06 Ответить
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8921
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19.08.2021 19:06 Ответить
П'ятий президент Петро Порошенко і другий президент Леонід Кучма очолили рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;
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19.08.2021 19:22 Ответить
...не нарід, а насєлєніє - какаяразніца.
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19.08.2021 22:34 Ответить
взамін визнання де-юре в українському та міжнародному законодавстві анексії Криму та відчудження окупованих територій Донбасу шляхом впровадження т.зв. "формули Штанмайєра" - та йди ти в сраку! Ти, Голобородько, колись посилав в сраку міжнародну структуру... не ту, яку потрібно було... так от, в реалі - це наразі та міжнародна структура, яку і слід послати.
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19.08.2021 19:06 Ответить
Так он уже согласился подписать формулу Штанмаера в Париже. Но просто пока ссытся ее выносить в ВР. Меркель приедет требовать ускорения процесса. А он ее за это орденом отоварит.
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19.08.2021 19:10 Ответить
Может Зеле ее прокатить , сказать что заболел ...)))все равно она уже все... а так хоть сигнал будет о том что таким меркелям тут не рады..)
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19.08.2021 19:06 Ответить
Он уже подал сигнал. Сигнальнее некуда. Награждает ее орденом "Свободы".
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19.08.2021 19:12 Ответить
а если ей 2 ордена захрипачить, то надежда укрепится - правда мозгов не прибавится...
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19.08.2021 19:07 Ответить
кацы сча малчат
ани думу думают как кантролировать афганский хаос и скоко это будет стоить их бабам в какашниках... каторые ишо наражают...
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19.08.2021 19:07 Ответить
Меркель это не выгодно.. тут уж чем меньше газа пройдет через Украину тем больше через Германию.
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19.08.2021 19:07 Ответить
Эти "некоторые гарантии" от Мордора, такие же как и от талибов "гарантии". Всё-равно что от людоедов гарантии получить, что они вас на обед не будут кушать...
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19.08.2021 19:09 Ответить
Ми уже "гарантії" отримували... У Будапешті!!!
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19.08.2021 19:26 Ответить
А может и не привезти...да осел?? А что ты потом запоешь??
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19.08.2021 19:09 Ответить
Вона може привезти гарантії лише одному Зєлєнскому. Гарантії безпеки за зраду. І то гарантвґм на місці Зєлєнского я б не вірив. По-перше - Мєркєль - "збитий льотчик", по друге - вона лише пемедає гарантії від пуцина. Тут теж буде кидок. Як завжди.
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19.08.2021 19:09 Ответить
Меркель ЗЕляди окрытку от ***** к "Дню российского кино" привезет. После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6169

ЗЕ ж внес свою лепту в российское кино своими сраными сватами, как никак.
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19.08.2021 19:09 Ответить
А може вже досить тих гарантій, ціна їм буде як і "гарантіям" по Будапештському меморандуму. Ця "солодка парочка" може наобіцяти сім мішків вовни і ті неповні. Як висловлювався Остап Бендер - торг здєсь неумєстен. А він точно був не лох.
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19.08.2021 19:11 Ответить
А тем временем ЗЕляди готовят законопроект о ПОЛНОЙ АМНИСТИИ ВСЕХ СЕПАРАТИСТОВ.

Ну чисто в подарок тем, кто защищал Украину.
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19.08.2021 19:11 Ответить
_Чепухню тиснешь. Нет никаких сепаратистов - борящихся за независимость народов или наций Донбасса и Луганщины - есть агрессор и коллаборанты.
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19.08.2021 19:38 Ответить
Зе, как ни странно, прав! Гарантии МИНИМАЛЬНЫХ поставок газа Ангела, вполне вероятно, привезет.
Кое-какие поставки по ГТС Газпрому, таки, надо.
1. 10 млрд кубов, потребляемых Украиной (тот самый европейский реверсный газ).
2. 6 млрд кубов, потребляемых Словакией - просто географически ближе, невзирая на более дорогой транзит.
3. Приднестровье (кажется, 3 млрд кубов). Кроме как через Украину никак не получается.
Итого, Газпром заинтересован в прокачке через ГТС около 20 млрд кубов, но легко может согласиться и на большие объемы, если Макогон немного "подвинется" по тарифам.
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19.08.2021 19:11 Ответить
Очередной бред от Зели, ну какие гарантии может дать Меркель, да ей и править то осталось до октября.
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19.08.2021 19:14 Ответить
Гарантії дає не Меркель як політик, а Німеччина як країна через свого представника - Меркель.
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19.08.2021 19:22 Ответить
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9227
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19.08.2021 19:39 Ответить
Да за те "гарантии"уже весь интернет знает...
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19.08.2021 19:15 Ответить
Уже известно и самому непросвященному дубу в политике, что старая ШЛЮХА-Шмакрель делает то, что ей велит кремлядьское КУЙло и ничего она никому не привезет, пока ей не скажет КУЙло!!! Только вот, до ЗЕленого чмыря это никак не дойдет.

Чо ОНО поперлось в политику??? Прыгало бы с микрофоном и в труселях и дальше по сцене, веселя своих ЛОХов!!!! Ну какого ОНО поперлось????? После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2391
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19.08.2021 19:15 Ответить
Може Меркель і кине якусь обгризену кісточку
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19.08.2021 19:15 Ответить
Гарантии от Рашки? После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8844 Только на мягкой бумаге пускай везет чтобы жопу не порезать когда вытирать
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19.08.2021 19:18 Ответить
буба безнадежный тунеядец....
хто то шо то должен привезти, хто то должен ответить на детские впросики
типа мы почему здесь, а не тут.
а от петухов на детской площадке надувать? - от тут он верховно главнокомандствует...
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19.08.2021 19:18 Ответить
Старуха Меркель привезет из Масквы только венеричку и план капитуляции Украины.
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19.08.2021 19:19 Ответить
Здача інтересів України в усіх сферах - пріоритет роботи Зе влади! Про це говорить результат діяльності за два роки!
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19.08.2021 19:21 Ответить
Одним словом дембельский аккорд Адольфовны...
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19.08.2021 19:29 Ответить
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1102
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19.08.2021 19:29 Ответить
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2014
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19.08.2021 19:30 Ответить
После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8066
- Анегела, а что ты скажешь Зеленскому, когда сейчас у нему приедешь?
- Как что? Без лоха, жизнь плоха...
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19.08.2021 19:32 Ответить
ви тільки вдумайтесь у цю галіматню від вовочки-кловуна - гарантії від ху.йла через треті руки.
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19.08.2021 19:33 Ответить
" Ни один договор подписанный Россией, не стоит даже той бумаги на которой он написан" Отто фон Бисмарк Канцлер Германии, министр иностранных дел Германии.(1815-1898)
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19.08.2021 19:36 Ответить
пряника тульського тобі привезуть, дурник сраний.
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19.08.2021 19:37 Ответить
Там гарантії одні, це - ціна....... После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6710
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19.08.2021 19:44 Ответить
может привезти некоторые , а может и не привезти некоторые. Хрен её знает-философствует комик.
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19.08.2021 19:46 Ответить
Экс-полковник КГБ, долго работавший в Германии договорился с экс-комсоргом и агентом Штази о том, что Украине будет хорошо. Похоже на циничные хохмы стендап комиков.
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19.08.2021 19:46 Ответить
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млр. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.
Содержание российских требований пока неизвестно.
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19.08.2021 20:07 Ответить
Он действительно такой неумный, или прикалывается?
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19.08.2021 20:08 Ответить
наверно ей еще и сумочку с этими гарантиями нужно будет помочь поднести, а то сама не дотащит
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19.08.2021 20:09 Ответить
А еще она привезет пожелания *****. В довесок к гарантиям, ну, чтобы скучно не было ...
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19.08.2021 20:12 Ответить
рашистский ахент Меркель ,с мацкваабада для Украины и ее народа может привести очередное ********* ,типа Будапештской бумаги Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7811
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19.08.2021 20:18 Ответить
Некоторые гарантии Вова мы получили еще в 1994 году , когда ты еще под стол пешком ходил . Теперь тебе предлагают очередные некоторые гарантии ? Если ты на них согласишься то ты полный дурак . Вот зачем ты согласился на эту встречу именно сейчас ? Раз уже согласился то дай фрау медальку (это меньшее зло) и отправь домой иначе не досидишь до конца своего срока и это не угроза, а констатация ситуации.
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19.08.2021 20:34 Ответить
Ключове слово "может...".(((
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19.08.2021 20:36 Ответить
а на балалайке ?
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19.08.2021 20:41 Ответить
Вона привезе узгоджені з нею вказівки від ***** для ZE.
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19.08.2021 20:49 Ответить
яке воно, кривороге, дурне, аж вертиться
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19.08.2021 20:52 Ответить
Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2303
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19.08.2021 20:55 Ответить
,,Якби ми вчились, так як треба", то пам'ятали б ,,меморандум".
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19.08.2021 20:56 Ответить
Украина обеспечивает потребности населения полностью своим газом.
То, что его перепродают в три дорога нам же, либо еще кому то, это уже вопросы к олигархической Системе Украины.
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19.08.2021 22:07 Ответить
Мальчік янєлох...
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19.08.2021 22:09 Ответить
мєреєль може привезти хіба свою стару дриглисту задницю
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19.08.2021 23:03 Ответить
Якщо пам'ятаєте той відомий вираз:
я господар свого слова: хочу - даю, хочу - беру назад.
Як з тим пріснопам'ятним Будапештським меморандумом.
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19.08.2021 23:49 Ответить
это какой то позор бабка где в стране одни негры и вашим и нашим..стара хвойда...гитлер щас в шоке ...дурепа
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20.08.2021 00:53 Ответить
Енергетична безпека України ніяким чином і ніяким боком не повязана з кацапською транзитною трубою. Труба це залежність від **********. Завжди! Це можливість шантажу, гешефту, крадійства, перерозподілу з відкатами і т.п.. Тому будь який транзит потрібно припинити і раз і назавжди відмовитись від "халявних грошей за транзит". Закрити тему. І нехай вже європейці мають справу з ***************** зобовязаннями. Думаю мало їм не здасться і дуже скоро до них дійде в яке лайно вони влізли. Але вони до цього, схоже, добре підготувалися і розробили стратегію повного переходу на альтернативні джерела енергозабезпечення. І в той час коли кацапи дрочили на трубу в Європі приймалось відповідне законодавство і мільярди вкладалися в розробку енергетичної безпеки. Відмова від труби вивільнила б мільярди ***** і він витратив би їх на війну в Україні. А так ми отримали відстрочку якою бездарно скористались. І тепер зелене лайно гелгоче "та бєз труби нам піздєц..." І ми маємо цей кацапський меседж слухати?! У нас при нинішньому рівні споживання розвіданих запасів газу на 600 років, уран, титан, рідкоземельні метали, родюча земля і головне! працьовиті українці а не кацапське бидло! Тому, кацапів на фуй - "нам своє робить!" і "в своїй хаті і правда і сила".
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20.08.2021 01:12 Ответить
Если бы этот недоумок реалистично оценивал визит фрау фюрер, то он бы понял, что она привезет ему хрен на блюдечке в обмен на обещанную медальку.
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20.08.2021 13:20 Ответить
Зеленый наивный лох....
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20.08.2021 16:38 Ответить
 
 