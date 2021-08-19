После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию может прибыть в Киев с некоторыми гарантиями энергетической безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданиям "НВ", Washington Post, Liberation, "Новая Газета" и Funke Media, сообщает пресс-служба главы государства.
Отвечая на вопрос, беспокоит ли его поездка Меркель в РФ перед визитом в Украину, Зеленский сообщил, что он полностью спокоен на этот счет.
"Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системе Украины в ЕС", - объяснил он.
Президент также отметил, что Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматичными соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.
"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия имеет, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, Меркель прибудет с визитом в Украину 22 августа. Перед этим, 20 августа, она встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
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Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину. 1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США. 2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро. 4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
как "небольшой меморандумик" из уст кловуна....
Она нас что, всех за лохов держит ?)
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;
ани думу думают как кантролировать афганский хаос и скоко это будет стоить их бабам в какашниках... каторые ишо наражают...
ЗЕ ж внес свою лепту в российское кино своими сраными сватами, как никак.
Ну чисто в подарок тем, кто защищал Украину.
Кое-какие поставки по ГТС Газпрому, таки, надо.
1. 10 млрд кубов, потребляемых Украиной (тот самый европейский реверсный газ).
2. 6 млрд кубов, потребляемых Словакией - просто географически ближе, невзирая на более дорогой транзит.
3. Приднестровье (кажется, 3 млрд кубов). Кроме как через Украину никак не получается.
Итого, Газпром заинтересован в прокачке через ГТС около 20 млрд кубов, но легко может согласиться и на большие объемы, если Макогон немного "подвинется" по тарифам.
Чо ОНО поперлось в политику??? Прыгало бы с микрофоном и в труселях и дальше по сцене, веселя своих ЛОХов!!!! Ну какого ОНО поперлось?????
хто то шо то должен привезти, хто то должен ответить на детские впросики
типа мы почему здесь, а не тут.
а от петухов на детской площадке надувать? - от тут он верховно главнокомандствует...
- Анегела, а что ты скажешь Зеленскому, когда сейчас у нему приедешь?
- Как что? Без лоха, жизнь плоха...
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млр. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований.
Содержание российских требований пока неизвестно.
То, что его перепродают в три дорога нам же, либо еще кому то, это уже вопросы к олигархической Системе Украины.
я господар свого слова: хочу - даю, хочу - беру назад.
Як з тим пріснопам'ятним Будапештським меморандумом.