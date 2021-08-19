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Зеленский (16565) коррупция (8390) НАТО (8951) членство в НАТО (1216)

Зеленский: Ни одна страна не свободна от коррупции, это не повод не брать нас в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Ни одна страна не свободна от коррупции, это не повод не брать нас в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления России.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post и четырем другим СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский не согласился с комментарием президента США Джозефа Байдена о том, что Украина все еще должна "покончить с коррупцией" перед тем, как можно будет рассматривать ее для членства в военном альянсе. "Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не значит, что я придерживаюсь этих взглядов только с тех пор как стал президентом - меня всегда это оскорбляло. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции", - сказал президент.

Читайте: Среди членов НАТО нет консенсуса по предоставлению Украине ПДЧ. Нужно выполнять домашнее задание, - посол Франции де Понсен

"Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления России. Страны в альянсе имеют пакт о взаимной защите, а это означает, что если одна страна подвергнется нападению, другие присоединятся к ответным действиям. Но признание Украины рискует спровоцировать Москву - президент Владимир Путин назвал это "красной линией" и поднял этот вопрос на июньском саммите с Байденом в Женеве", - говорится в статье The Washington Post.

Зеленский предупредил, что наращивание сил продолжается, поскольку Россия оставила некоторое оборудование возле границы и может быстро увеличить присутствие там своих войск "в любой момент".

Также читайте: 52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

По словам главы государства, неопределенность относительно вступления Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Зеленский: Ни одна страна не свободна от коррупции, это не повод не брать нас в НАТО - Цензор.НЕТ 7193
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19.08.2021 19:21
+37
Если человек идиот -то это надолго...
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19.08.2021 19:19
+37
Ни одной из стран НАТО не руководит непредсказуемый клоун. Вот это - причина.
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19.08.2021 19:20
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Ти ще скажи, що наша мета - камунізм!
А що, Агрохімія вже озвучує твої сигнали!
Тут тобі й ...! Ну, всі зрозуміли!😁
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19.08.2021 23:14 Ответить
Иду на один срок....если понравится пойду на второй. Я вам ничего не должен и я не лох. Украина - актриса немецких фильмов для взрослых - она готова принять в любом количестве с любой стороны.
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19.08.2021 23:19 Ответить
Зеленський: Жодна країна не вільна від корупції, це не привід не брати нас в НАТО - Цензор.НЕТ 3295
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19.08.2021 23:25 Ответить
Головна біда клоуна - що воно тупе. Не вчиться ні на своїх, ні на чужих помилках.
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19.08.2021 23:34 Ответить
Позорище. Что за детская отмазка? Расчёт на свой лохторат
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19.08.2021 23:50 Ответить
Что бы там кто о Зеленском не говорил, НО вот голые факты о вступлении в НАТО:
-----------------------------------
Нынешнее состояние с коррупцией в Украине серьезное, но оно лучше, чем было у некоторых других стран тогда, когда они получали ПДЧ, и даже тогда, когда они становились полноценными членами НАТО.

По данным Transparency International, индекс коррупции в Украине в 2020 г. составил 3,3 (чем больше - тем лучше). Однако Боснии и Герцеговине ПДЧ был предоставлен в 2010 году, когда уровень коррупции в этой стране составлял 3,2. В 1999 году ПДЧ был предоставлен Албании (индекс коррупции в ней тогда - 2,3), а также Болгарии, Румынии и Северной Македонии, тогдашние значения индекса коррупции в которых (3,3) точно соответствовали нынешнему украинскому уровню.

Иными словами, если соблюдать единые правила по отношению ко всем кандидатам (это базовое требование верховенства права, ключевого принципа деятельности НАТО), то по этому показателю Украина имеет не меньше оснований на получение ПДЧ и даже на членство в НАТО, чем ряд других стран.
К слову сказать, Грузия, имевшая в 2020 году значение индекса коррупции на уровне 5,6, по этому показателю находится в более благоприятной ситуации по состоянию коррупции, чем все страны, получившие ПДЧ и ставшие членами НАТО в 1999-2020 годах (за исключением Словении и трех стран Балтии), т.е. Словакия, Болгария, Румыния, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина (ей предоставлен только ПДЧ). Но Грузия, как и Украина, не получила не только приглашения в члены НАТО, но даже и ПДЧ.

Основополагающими документами для вступления страны в члены НАТО или получения ею ПДЧ являются Вашингтонский договор о создании организации от 4 апреля 1949 г. и специальное Исследование по расширению НАТО, утвержденное 3 сентября 1995 г. Как Договор, так и в особенности Исследование подробно излагают критерии и требования для страны - потенциального кандидата, необходимые для вступления в Альянс или получения ПДЧ. Требований по достижению страной определенного уровня коррупции, не говоря уже о требовании «полной ликвидации коррупции» в ней, в этих документах нет. Более того, ни в одном, ни в другом документе термин «коррупция» вообще не используется.

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Так что, ребятки, дело действительно не в коррупции, а в том, что США и западные страны боятся брать Украину в НАТО из-за недовольства России. И Зеленский не дипломатично, а прямо об этом и говорит. Мантры про коррупцию можно говорить вечно...
Вот такие у нас союзнички.
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20.08.2021 00:01 Ответить
корупція - дійсно, не першопричина того, чого самі члени НАТО тормозять наш вступ до їхнього закритого клубу... Корупція, звісно - це лише одна із причин всього комплексу проблем... Але: в цей комплекс "рівноправно" входить і наявність 73/43%зебілів, які обрали самого Зе на чолі держави! Зе-команда, яка не те що продовжила корупцію, а вивела її на новий більш високий рівень!
Тому перш за все натівці зачекають, коли нами, виборцями України, буде обране більш притомне керівництво держави, хоч би таке, яким були попередники! А вже потім подивляться, тормозити нас, чи ні...
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20.08.2021 12:07 Ответить
Ни фига себе "недовольство"! В уставе НАТО записано, что нападение на любую страну, в нем состоящую, считается нападением на всех. Вас удивляет, что НАТО не готов воевать с ядерной державой из-за страны, находящейся на грани failed state, с неадекватным клоуном во главе? Плюс Украина в разы больше всех этих албаний с черногориями, а значит, и возни с ней больше.
В общем, лучше бы Вова поменьше ныл, а вместо этого поставил нормального министра обороны.
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20.08.2021 12:30 Ответить
Ммм, Грузия? Там тоже Зеленский виноват?
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20.08.2021 12:52 Ответить
В Грузии - та же ситуация, с рашей из-за Грузии НАТО воевать не будет. И я не говорю, что Зеленский виноват в том, что нас не принимают в НАТО.

И да, союзники у нас далеки от совершенства (достаточно вспомнить Будапештский меморандум). Но надо исходить из реального положения дел, и не усугублять его безответственными заявлениями. Хотя если Зеленский хочет поссорить нас с Западом, он всё делает правильно. Надо почаще спрашивать, почему мы еще не в НАТО (особенно у Байдена, очень помогает), грозить разворотом на восток и рассказывать, как бы мы всех шантажировали, если б у нас было ядерное оружие.
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20.08.2021 13:43 Ответить
"Что бы там кто о Зеленском не говорил..."
Слухай, чувак, ти радше поясни всім тут присутнім які реально конкретні зусилля твоя зіц-Зєлупа доклала до наближення набуття Україною членства в NATO?
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20.08.2021 12:41 Ответить
К отказе во вступлении Украинв в НАТО, на самом деле, конкретные усилия приложил Путин (начиная ещё с 2008-го года вместо со своими "партнёрами" Францией и, в первую очередь, Германией), а Байден с ним в 2021 вполне согласился и договорился.
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20.08.2021 12:56 Ответить
"на самом деле..."
про що ви там шепочете? якє ще в біса "вступлєніє_в_ната", коли "президент", прости, Господи, зіц-Зєлупа завела відверту ФСБшну агентуру на майже всі найвищі державні посади в Україні? Це ваша зіц-Зєлупа є геть скомпрометованою та завербованою Путіним особою. Нахіба в NATO потрібні персонажі, які перебуваючи на держ-посадах, попереджають керманичів ворожіх до NATO країн про операції спецслужб країн NATO? Ви, там себе, добре почуваєте, коли верзете власну маячню?
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20.08.2021 13:16 Ответить
Зеленський: Жодна країна не вільна від корупції, це не привід не брати нас в НАТО - Цензор.НЕТ 7790
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20.08.2021 01:09 Ответить
Маленького мальчика в нато не берут....
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20.08.2021 01:23 Ответить
Щас заплачет...
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20.08.2021 01:23 Ответить
Все страны заглядывают в глаза врагу, торгуют с ним и получают от врага роялти..Это , безусловно, повод, чтоб всех из НАТО выгнать, а зелю взять.
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20.08.2021 02:01 Ответить
принципиальная разница в том, что в цивилизованных странах, с нею борются, а не крышуют.
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20.08.2021 02:17 Ответить
В жодній країні НАТО президентом не є нікчема - уособлення корупції, узурпації і аморальності.
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20.08.2021 04:28 Ответить
ГенСек НАТО Йенс Столтенберг в качестве солиста и хор мальчиков-генеральчиков Североатлантического Совета НАТО специально для ЗЕлёносопельного БлаЗЕня исполнят торжественную жизнеотрицающую ораторию:
"Таких не берут в космоНАвТЫ"©
и для остужения излишней прыти предложат ЗЕ-паяцу испить водицы у расположенного в непосредственной близости от Брюссельской штаб-квартиры Альянса "Писающего мальчика".
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20.08.2021 05:58 Ответить
Все дело в масштабах, господин Президент. И не нужно прикидываться Кларой Целкин. Весна сменяет весну, а на украинском огороде ещё никого не посадили. Вы оказались точно таким же, как и Ваши предшественники. А жаль...
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20.08.2021 06:07 Ответить
Абидна почувати себе ідіотом?
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20.08.2021 06:41 Ответить
Я не знаю. Тебе, идиот, виднее.
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31.08.2021 15:17 Ответить
НИКОГДА - это от слова ВООБЩЕ.
Говорила же Бундес-Фрау: "Хрен вам на штрудель, а не НАТО".
Пафосная бабища Витулька Нуланд гаркнула ещё категоричнее: "Завалку в вашу проктатку, а не НАТО"!
Осталось ещё ЗЕлёносопельному БлаЗЕню в Вашингтон прокатиться, Байденовский средний перст облобызать, а там ещё первый Блинкен комом, опосля как Волкера позорного - наЙоbанович, Болтон в сраку, пСаки в бельма и Ходжес на Хербст.
Вернётся ЗЕ-паяц не членом, а с членом НАТО в седалище.
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20.08.2021 06:09 Ответить
Шоста ранку, а коцаба вже вигнали на роботу.... звірі...
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20.08.2021 06:44 Ответить
"Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ...* "©
_____________________________________________________________________________________
...* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження
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20.08.2021 10:30 Ответить
Ще один поток свідокості від коцаба....феєрично...
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20.08.2021 15:39 Ответить
Пішов ти в сраку, довбенику недоумкуватий.
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20.08.2021 16:01 Ответить
І на останок - коцаба порвало... прекрасно...
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20.08.2021 16:22 Ответить
А в якій ще країні в.о.президента путінське зе ?
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20.08.2021 06:19 Ответить
Ну не может криса не воровать.
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20.08.2021 06:33 Ответить
Да, но далеко не каждая страна может похвастаться тем, что в ее главе стоит руководитель(пусть и формальный) ОПГ. Мы можем. Потому ни про НАТО ни про ЕС зебобики могут и не мечтать.
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20.08.2021 06:37 Ответить
Та корупція лише одна з причин. Головна причина, чому не беруть - недовіра. Коли інформація того ж дня опиняється в кремлі, то треба бути неадекватним на всю голову, щоб пустити такого до своєї домівки.
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20.08.2021 07:27 Ответить
Корупція при Порошенкові - це злочин, корупція при Зєлєнскому - "це не привід".
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20.08.2021 07:49 Ответить
господи, сколько можно о Порошенко....
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20.08.2021 15:29 Ответить
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
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20.08.2021 15:32 Ответить
Так Байден и есть корупционер,
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20.08.2021 07:53 Ответить
но ни в одной стране коррупция не возглавляет пятую колонну
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20.08.2021 07:54 Ответить
Taras Berezovets
@TarasBerezovets
·
19 ч
Кстати, ДБР до сих пор расследует «дело Байдена». Какие вопросы ещё?
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20.08.2021 08:02 Ответить
Зеленский как школьник тыкает пальчиком на других, забывая, что каждый отвечает только за себя. Такое самодурственное и фрондерское заявление может пройти на сходняке на его родине, но не в международной политике. Это заявление не политика а пацана на сходняке. Желаю удачи с такой линией и с таким поведением перед встречей с Байденом.
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20.08.2021 08:11 Ответить
Зеленский лицемерит. В западных странах и США есть коррупция в основном между частными фирмами. Но если у них запущена грязная лапа в бюджет страны, то ее безжалостно рубают по плечо. А у нас коррупция - большое воровство государственного бюджета! Зеленський: Жодна країна не вільна від корупції, це не привід не брати нас в НАТО - Цензор.НЕТ 4853
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20.08.2021 11:02 Ответить
знову, падло, бреше! От, наприклад, в цьому наїзді на Кличка: "Чому ось навіть у Києві базовий транспорт і досі - маршрутки? Відповідь - корупція". Та скрізь у світі, у всіх мегаполісах нині базовим транспортом є приватний - від приватних авто до тих же маршруток у вигляді комфортабельних багатомістких бусів!. І навіть тих же "маршруток" (як у нас називають маломірки на 10-20 пасажирів), які курсують старовиними тісними вулицями старих частин міст-мегаполісів! В жодному мегаполісі, в жодному місті, жодна міська адміністрація просто фізично не здатна організувати перевезення пасажирів виключно тролейбусами, трамваями, не кажучи вже за метро та електрички! Це фізично неможливо, вже не кажучи про монополізм, який не дає можливості забезпечувати комфортні перевезення з адекватними цінами!
Так, корупція в сфері розподілу маршрутів серед перевізників міського сполучення є! І є - срізь, не тільки в Києві, а й в усьому світі! Проблема лише - у рівні тої корупції. Де більше її, де менше... І я чомусь вважаю, що в самому Києві - її менше, ніж в багатьох-багатьох містах України (ну, наприклад, ми тут читали, як в Київській області корупціонери билися за марршрути)... Інша справа, що тої корупції - скрізь в цивілізованому світі менше, ніж в Києві; але це вже проблена державного масштау України, не стільки самого Києва!
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20.08.2021 11:13 Ответить
Мммм-ддяяя... твочий, креативний придурок..... Я маю на увазі - Зе
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20.08.2021 11:28 Ответить
Знову бреше своїм наративом "наша національна мрія... - мати комфорт і спокій у своєму домі. А отже, в Україні". Тим самим, який він же раз виголошував "акакаяразніца как уліца назіваєтца". Бо насправді цей наратив не є ПЕРШОЮ споконвічною мрією пересічного українця. Насамперед душа кожного українця бажає мати власну хату і самому порядкувати в ній, щоб ніхто не ліз до нього з "порадами", тим більше, заправляти свої порядки, які чужинець вважає кращим (на свій смак). От такий от український анархізм... І тільки століття поневірянь в якості колонії в імперській касапії; а потім, коли з'явилася можливість порівняти (і розвитком ЗМІ, телебачення, та й екскурсіями по світу) як то воно у світі - поступово в пересічного українця визріло переконання, що надзвичайно важливим є те, як називається рідна вулиця, рідне місто/село, і, власне, чи є незалежною власна держава! Щоб ці назви не присвоював "старший брат"! Ще не у всіх, на жаль, громадян України визріло переконання, що незалежність України - це необхідна передумова мрії про власний і сімейний добробут! Нині таких, по оцінкам соціологічних служб - від 75% до 85% громадян! Але саме Незалежність нині є національною мрією українця! А вже потім - ми самі собі комфорт створимо! Створимо - коли самі порядкуватимемо в своєму домі, на своєму обійсті!
Але ж воно знову бреше... Клоун, наволоч така...
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20.08.2021 11:40 Ответить
Яр, це я приготував коменти на наступну інфу, яка тут незабаром з'явиться Соррі за граматичні помилки!
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20.08.2021 11:43 Ответить
Повод. Ісчьо какой. Якраз такий, як рівень корупції в Україні - "переконливий" (любителі розфарбовувати зони можуть вважати його "зеленим", однак він нічим не гірший за "синій", "помаранчевий", "червоний" та "темно-червоний до коричневого".
Хоча є й інші підстави - в основному Нашою Корупцією і спричинені. В загальному їх можна окреслити, як "рівень державної неспроможності", який якраз відповідає рівню корумпованості...
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20.08.2021 13:02 Ответить
Хто нас прийме в НАТО, якщо ми звонимо Фюреру-путіну, або його наміснику в Білорусі і повідомлямо, які у нас є важливі секретні справи з іншими європейськими державами.
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20.08.2021 13:10 Ответить
Терпіти таке нікчемне і тупоголове створіння у президентському кріслі принизливо.
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20.08.2021 13:32 Ответить
Зеленых баранов в НАТО не берут - цветом и ростом не вышли.
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20.08.2021 14:28 Ответить
Когда персонаж начинает СЛИШКОМ долго и СЛИШКОМ талантливо прикидываться ИДИОТОМ, то уже совершенно НЕ ВАЖНО прикидывается он или такой и есть на самом деле!
Зеленський: Жодна країна не вільна від корупції, це не привід не брати нас в НАТО - Цензор.НЕТ 6324
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20.08.2021 16:56 Ответить
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