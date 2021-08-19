Зеленский: Ни одна страна не свободна от коррупции, это не повод не брать нас в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления России.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post и четырем другим СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зеленский не согласился с комментарием президента США Джозефа Байдена о том, что Украина все еще должна "покончить с коррупцией" перед тем, как можно будет рассматривать ее для членства в военном альянсе. "Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не значит, что я придерживаюсь этих взглядов только с тех пор как стал президентом - меня всегда это оскорбляло. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции", - сказал президент.

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"Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от нового наступления России. Страны в альянсе имеют пакт о взаимной защите, а это означает, что если одна страна подвергнется нападению, другие присоединятся к ответным действиям. Но признание Украины рискует спровоцировать Москву - президент Владимир Путин назвал это "красной линией" и поднял этот вопрос на июньском саммите с Байденом в Женеве", - говорится в статье The Washington Post.

Зеленский предупредил, что наращивание сил продолжается, поскольку Россия оставила некоторое оборудование возле границы и может быстро увеличить присутствие там своих войск "в любой момент".

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По словам главы государства, неопределенность относительно вступления Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".