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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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G7 (714) Афганистан (599) Талибан (168)

Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула

Страны "группы семи" в четверг призвали движение "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.

"Министры (иностранных дел - ред) стран G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасность иностранцев и афганцев, которые желают уехать", - говорится в заявлении, опубликованном МИД председательствующей в G7 Великобритании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В нем отмечается, что страны "группы семи" делают все возможное для эвакуации из аэропорта Кабула наиболее нуждающихся в этом.

Кроме того, главы МИД отметили в совместном заявлении, что Афганистан не должен стать местом распространения "террористической угрозы для международной безопасности".

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на почти всей территории Афганистана. Аэропорт Кабула пока находится под контролем сил США и их союзников. Он используется для эвакуации иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
А, призвали? Ну это всё меняет.
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19.08.2021 20:43
+7
Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 4613
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19.08.2021 20:54
+6
С таким же успехом могут в Африке призывать крокодилов не жрать местное население
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19.08.2021 20:49
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А, призвали? Ну это всё меняет.
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19.08.2021 20:43 Ответить
а то що , Чорні Яструби заберете ?
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19.08.2021 20:43 Ответить
Пока за руки не возьмутся и свечки не зажгут, не сработает.
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19.08.2021 20:44 Ответить
а озабоченность почему не выразили?
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19.08.2021 20:46 Ответить
С таким же успехом могут в Африке призывать крокодилов не жрать местное население
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19.08.2021 20:49 Ответить
Ого, невже аж закликали? Ну тепер таліби точно злякаються і все виконають. А що ці імпотентні країни G7 ще можуть, окрім як закликати та висловити стурбованість.
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19.08.2021 20:49 Ответить
Призвали? Талибов? Пещерных дикарей-террористов? Мир совсем, видать, *****ся. Идиократия во всей красе. Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 3672
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19.08.2021 20:53 Ответить
Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула - Цензор.НЕТ 4613
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19.08.2021 20:54 Ответить
вышки G5 валят,а G7 почему то не валят... Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію мирних жителів з аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2620
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19.08.2021 20:57 Ответить
Призвали, озабочились, сильно озабочились, а с пупкиным нужно договариваться
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19.08.2021 21:02 Ответить
А самолеты свои послать слабо, ссыкуны европейские?!
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19.08.2021 21:02 Ответить
А куди їх розсєляти будуть? Хто буде утримувати їх? Вони до роботи не приучені. Вони вміють тільки молитися, трахатись та дітей лупити...
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19.08.2021 21:05 Ответить
они еще профессионально производят и торгуют наркотой
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19.08.2021 21:07 Ответить
Ну хіба шо їм поля для маку виділять... Країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію мирних жителів з аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 5935
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19.08.2021 22:07 Ответить
Если бы талибы хотел там всех перебить - уже бы это сделали и захватили бы кучу заложников.
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19.08.2021 21:22 Ответить
Сочуйствующій?Чи правовєрний?
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19.08.2021 21:32 Ответить
а призываемые тока уши оттопырилри и ждут очередного призывалова, шо бы проникнуться...
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19.08.2021 21:26 Ответить
не сомневаюсь - кацапня с ними взасос будет сосаться - с одного поля мак...
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19.08.2021 21:28 Ответить
Пусть оставляют это счастье себе . Накой их эвакуировать ? Мало сирийских . Пакистам Эмираты Турция Оман могут их всех принять , культура , религия близка .
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19.08.2021 21:44 Ответить
глибока занепокоєнність...
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19.08.2021 21:56 Ответить







Сергій Прач@sergey_prach 18 авг.

Населення Джелалабаду скинуло додолу прапор Талібану і вивісило чорно-червоно-зелений прапор. Щось мені шепче, що події в Афгані тільки починаються і коротеньким тізером про захоплення Кабулу і подій в аеропорті не закінчиться. Франшиза буде ще та
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19.08.2021 22:17 Ответить
озабоченные твари
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19.08.2021 23:49 Ответить
гомики
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19.08.2021 23:49 Ответить
Представляете себе, что сделали бы ВСУ с талибами, если бы в течение последних 20 лет США закачали в них сотни миллиардов долларов?
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20.08.2021 05:45 Ответить
Чудова робота ООН, ОБСЄ, країн G7.
Призивають, закликають, викликають стурбованості різних ступеней.
Назбирали армію чиновників - дармоїдів.
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20.08.2021 06:38 Ответить
 
 