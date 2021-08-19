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Новости За рубежом
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Афганистан (599) МИД (6654) украинцы (3737) эвакуация (1754) Енин (328)

Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу

Аэропорт в Кабуле окружен плотным кольцом пытающихся попасть внутрь людей. Проникнуть на его территорию очень сложно. Украинский МИД собирает граждан, которых планирует эвакуировать, в военном секторе аэропорта.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Это сверхсложная задача, потому что весь аэропорт окружен 200-метровым человеческим рубежом, через который протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речь не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта. Таким образом мы концентрируем наших граждан, которых мы планируем эвакуировать, в военном секторе аэропорта, чтобы как только мы получим все согласования, осуществить эвакуационный рейс", - рассказал он.

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По словам Енина, всем украинским гражданам пытаются предоставить доступ в аэропорт.

"На данный момент все те, кто обратился к нам и находятся в доступной для осмотра близости к аэропорту, уже подтянулись ближе к аэропорту. Мы стараемся, чтобы обеспечить их попадание на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

Он добавил, что Украина координирует подготовку эвакуации со всеми ключевыми партнерами.

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"Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, которые контролируют военную часть кабульского аэропорта, и со многими нашими другими партнерами по согласованию остановок нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, мы в контакте с теми силами, которые позиционируют себя как такие, что гарантируют определенную безопасность, с тем, чтобы сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта", - сказал заместитель министра.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 6889
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19.08.2021 20:56
+18
ВОевать не хотели, а драпать готовы..чисто наше малоросское быдло, сначала скоты лижут сраки кацапам мышебратьям, а потом когда кацапня приходит то малоросский скот сидя на подвале визжит . а нас за что???...ВОт и эти точно так же..сами хотели шариат и талибов, а теперь драпают..да идите вы нах беженцы хреновы сидите теперь в своём талибане дибилы - раньше думать надо было.
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19.08.2021 21:08
+12
а когда то это было фантастикой:
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 2088
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19.08.2021 21:01
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Правила форума Совет форумчан
мобилкой пользоваться не пробовал ? Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 886
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19.08.2021 20:55 Ответить
Він це каже перебуваючи на шасі літака. Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 2503
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19.08.2021 20:56 Ответить
Да не, уже летит. Только не туда...
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19.08.2021 21:06 Ответить
ШАЙТАНЫ !!!
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19.08.2021 20:54 Ответить
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 6889
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19.08.2021 20:56 Ответить
Ну, а сам то дрыснул не как трус, или себя не видно???
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19.08.2021 21:45 Ответить
Ну он радуется, что он таки не последний Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп - Цензор.НЕТ 5271
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19.08.2021 21:48 Ответить
Да ну нафиг, подумал Янык, Ростов не резиновый. Скоро нам всем тут места не хватит. Пусть п**дует в какой-нибудь Абу-Даби.
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19.08.2021 22:28 Ответить
а когда то это было фантастикой:
Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу - Цензор.НЕТ 2088
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19.08.2021 21:01 Ответить
Ctyfnjhh ult cfybnfhs Чскнаиор глу чанитары то
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19.08.2021 21:02 Ответить
ВОевать не хотели, а драпать готовы..чисто наше малоросское быдло, сначала скоты лижут сраки кацапам мышебратьям, а потом когда кацапня приходит то малоросский скот сидя на подвале визжит . а нас за что???...ВОт и эти точно так же..сами хотели шариат и талибов, а теперь драпают..да идите вы нах беженцы хреновы сидите теперь в своём талибане дибилы - раньше думать надо было.
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19.08.2021 21:08 Ответить
жестко, но правда..
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19.08.2021 22:18 Ответить
Но лидер по вывозу - наш министр Кулеба. Еврозоюз восхитился им и так и сказал.
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19.08.2021 21:38 Ответить
Тільки в Америку вони не попадуть, тільки в Європу
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19.08.2021 21:39 Ответить
Байден мабуть думає що зробив "многоходовочку" ....
Старість не радість Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп - Цензор.НЕТ 1579
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19.08.2021 21:42 Ответить
Пусть Евгений Енин не рассказывает всякую ерунду. Лучше всех эвакуирует людей его начальник - Министр Кулеба. Евросоюз уже захлебывается от восторга от его способа, а тут - "когда военные пытаются оттолкнуть толпу". Дурачек какой-то.
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19.08.2021 21:48 Ответить
Давай Джо (Дарагой Леонид Иллич Бидон-сплячий) топи так і далі! Може хоч хтось побачить руки обамки в сраці бідона, хоча не вірю.
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19.08.2021 21:54 Ответить
Заступник голови МЗС Єнін: Прорватися в аеропорт у Кабулі можна тільки в той момент, коли військові намагаються відштовхнути натовп - Цензор.НЕТ 340
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19.08.2021 21:55 Ответить
А байдену удалось прорваться и жене его :
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19.08.2021 21:56 Ответить
спочатку афганці думали "какая разница" і "хуже не будет". Тепер гинуть, ціпляючись за злітаючі літаки.
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19.08.2021 22:22 Ответить
Можно подумати ці бідні афганці щось вирішують в країні
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19.08.2021 22:36 Ответить
ВСУ в 2014-м могла только мечтать иметь то, что имела армия "афганистана", но у ВСУ и добровольцев в кедах получилось решить.
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20.08.2021 00:56 Ответить
То інший світ , від слова абсолютно . Вони поняття не мають що такє демократія , вільність , права людини . Самі вони ніколи нічого не рішали , що ім мулла ( або польовий командир) скаже то вони й робитимуть
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20.08.2021 06:55 Ответить
Найема туда бы отправить - он язык знает , договорился бы с толпой
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19.08.2021 22:31 Ответить
Талибы это новые Большевики, по сути.
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19.08.2021 23:25 Ответить
Как и ЗЕленые. Большевиков спонсировали немцы для развала восточного фронта России. А ЗЕ спонсировала рашка чтоб остановить украинское "ползучее наступление" и рост имиджа на международной арене. Пропаганда в обоих случаях первоклассная и лягла в благодатный грунт 73% недалеких и недальновидных людей
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19.08.2021 23:46 Ответить
енин , луценко, вы су*и отдали ингуша фсб
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19.08.2021 23:42 Ответить
Вони Вас не чують.
Кричить голосніше!
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19.08.2021 23:57 Ответить
 
 