С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда, со ссылкой на AFP, которое цитирует генерал-майора Хенка Тейлора на брифинге Пентагона.
По его словам, с начала эвакуации 14 августа по состоянию на четверг эвакуировали около 7000 человек. С конца июля, когда США ускорили выход из страны, эвакуировали уже около 12 000 человек.
Тейлор отметил, что безопасность и порядок в аэропорту сейчас обеспечивают 5200 американских военных.
За последние сутки в Кабул прибыли 13 транспортных самолетов и вылетели обратно - 12 из них, забрав более 2000 человек.
Всего речь идет об эвакуации от 60 до 80 000 человек, в том числе более 10 000 граждан США.
Топ комментарии
+13 Привет
показать весь комментарий19.08.2021 21:05
+5 саша паламарчук
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+3 Привет
показать весь комментарий19.08.2021 21:08
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Все проценты по кредитам и долгам отменены. За взимание ссудного процента - смертная казнь.
За производство и продажу наркотиков смертная казнь.
Обычай бача-бази(педофилия) отменён, за него смертная казнь.
Мулла с минарета орал??
Повторяю вопрос..
Где талибы это огласили..??
Как талибы это огласили??
Мулла талибский с минарета орал??
1. Америкоси помилилися не зараз, а 10 (чи 20) років потому, коли зайшли в цю країну.
2. Зараз не помилка, а системний провал із прогнозуванням ситуації та організації евакуації. Навіть дурню буде зрозуміло, що таліби будуть намагатися заволодіти американською зброєю, а робити це треба швидко, доки все не евакують.
3. Там війна, одні мусліми мочать інщих муслімів. Ну той що? Це в них такі рольові ігри, їх це влаштовує і не треба туди лізти. Полізли і мусліми які тільки шо стріляли один в одного об'єдналися, і стали мочити спільного ворога - америкосів.
Крым наш,а Ю.Осетию и Абхазию мы заберем у Саакашвили за сутки...
Паскуды вы позорные....
НИ ОДНОМУ слову правительства Байдена я не верил и не верю.
А вот талибы что обещали -то и делают, нравится это нам или нет.
Люди слова и дела.
Кацапы тебе везде мерещатся.
Сходи к доброму дяде-доктору, желательно еврейскому, он тебе поможет.
Кiлька таких собi гарних пiгулок i тобi попустить...
ну вот этого, товарищи американцы, я совершенно не понимаю !
вы на что надеялись ?
Америка эвакуирует 20 000 человек...если хотя бы 1 выстрел будет...Талибану капздец..Время пошло..быдло тупое...
вакуум , оставленный американцами
военно- политической поддержкой,
миротворческими миссиями,
спасательными операциями...
естественно за редкоземельные металлы, алмазы и золотишко и
держа свой пипл на останкинской игле
ето было сильно!
но тока не от кацапских, читай, зеленых тролей....
кацапские претензии "Америка бросила союзников?" - тоже не принимаются...
никакой афган никогда не был Америке союзником.
кацапне сейчас прибыло - с чалматыми так 3 раза в бороду цем?
кацтвари - "хочу голову под секиру 2й раз?" - я бы не мешал им....