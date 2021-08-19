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Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Курьезы Общество

Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства. ДОКУМЕНТ

Утилизировать вещественные доказательства нельзя до решения суда.

Об этом сказано в ответе полиции на запрос издания LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

Управление полиции вынуждено сохранять такие вещественные доказательства:

  • 15 пакетов с презервативами с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;

  • три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;

  • 2 опрыскивателя емкостью 5 литров с веществом мутнлвато-желтого цвета с резким запахом.

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Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства 01
Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства 02

Во время досудебного расследования и до момента разрешения суда утилизировать эти вещественные доказательства запрещено, они хранятся в Голосеевском управлении полиции.

26 марта 2021 года обвинительный акт по делу о подготовке нападения на Марш равенства был направлен в суд. 31 марта состоялось единственное заседание, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.

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Напомним, 23 июня 2019 года девять человек были задержаны на острове Жуков в связи с подготовкой возможных действий для срыва Марша равенства. Подозреваемым инкриминируется покушение на групповое хулиганство, за что предусмотрена ответственность согласно ч. 2 ст. 296 УК.

В полиции сообщали, что на акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и сотрудников полиции.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 4218
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19.08.2021 21:41
+16
Гівно до гівна )
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19.08.2021 21:36
+10
Як же це вийшло що досі ніхто не вкрав і не привласнив? Які чемні поліцаї. Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 4145
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19.08.2021 21:41
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Гівно до гівна )
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19.08.2021 21:36 Ответить
ото ж бо !
зберігайте, хлопці-поліціянти, "ото" у надійному місці, восени знадобиться Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 3209
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19.08.2021 21:45 Ответить
Засохнуть...і жопа по горячих слідах)...
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19.08.2021 21:56 Ответить
Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 882
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19.08.2021 22:06 Ответить
А ВЕЩДОКИ МІШКИ З БУРШТИНОМ, РАНІШ ПРОПАДАЛИ НАРАЗ, А ОТ ГІВНО НІ, БО ВСЕРІВНО СПЛИВЕ НА ВЕРХ.
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19.08.2021 22:42 Ответить
Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 4218
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19.08.2021 21:41 Ответить
Як же це вийшло що досі ніхто не вкрав і не привласнив? Які чемні поліцаї. Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 4145
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19.08.2021 21:41 Ответить
Це ж не кокс на муку міняти )
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19.08.2021 21:43 Ответить
с этих станется,по привычке может уже гавно на другое гавно поменяли
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19.08.2021 21:47 Ответить
Я думаю, что поражающие свойства этого боевого тоскического вещества со временем только улучшаются. Нужно устроить испытания в боевой обстановке.
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19.08.2021 21:44 Ответить
восени, після жнив Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 7061
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19.08.2021 21:47 Ответить
Не может быть!??? И не украли? А-а-а , эти "улики" не продашь.... Тогда конечно.
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19.08.2021 21:46 Ответить


Аптечні спостереження@pharmazzzevt



- У вас є таблетки від паразитів?
- Так, а які паразити? Що лікар прописав?
- Стоп. А до якого це лікаря???
- Ну, до сімейного, здати аналіз на ентеробіоз...
- Почекайте, мені отакі.
Показує на телефоні. .
..що тут скажеш...
...покажу вам ці таблетки і я...

Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 6725
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19.08.2021 21:47 Ответить
Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 9468
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19.08.2021 21:48 Ответить
в мавзолей его положите - дерьмо хранить - ето наше фсе
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19.08.2021 21:47 Ответить
Вещьдоки очень ценны, поэтому в случае угрозы пожара и паводка менты их должны съесть...а затем после дефекации передать в суд..
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19.08.2021 21:48 Ответить
Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 182
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19.08.2021 21:51 Ответить
А если бы вещьдоками были кокаин или героин,они тоже так долго хранились бы?
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19.08.2021 21:53 Ответить
Це гімно з Полтавагазу !!!
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19.08.2021 21:54 Ответить
гнило гівно та з ним сміття -
у двух пакетах "За життя" ... Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства - Цензор.НЕТ 8841
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19.08.2021 21:57 Ответить
Каменты балаболов малолетних...
Такая служба у лягавых - хранить вещдоки
Я бы посмотрел на морду любого терпиоы в суде - когда пропадут вещдоки доказывающие вину их оппонента))) Визжали бы как сучки )))
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19.08.2021 21:59 Ответить
Это достойно статьи! Даже, а не то что хранить)
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19.08.2021 22:06 Ответить
Був такий художник П'єро Манзоні. То він запакував своє лайно у 90 консервних баночки і продав всю цю партію лайна по вартості золота. У ЗЕвлади усе попереду...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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19.08.2021 22:08 Ответить
Тут питання не до "художника", а до тих, хто це купив у нього...бо "художник" цей, можливо, геніальний маркетолог.
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19.08.2021 22:48 Ответить
Это типа спокойной ночи и сладких снов?
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19.08.2021 22:11 Ответить
Так я не поняв, три бочки по 55 літрів з гівном теж зберігають до сих пір?! Поліція досі зберігає фекалії, вилучені 2 роки тому в осіб, які готували напад на Марш рівності - Цензор.НЕТ 7321
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19.08.2021 22:15 Ответить
Це ж не мед.
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19.08.2021 22:18 Ответить
Значить зберігаються? Поліція досі зберігає фекалії, вилучені 2 роки тому в осіб, які готували напад на Марш рівності - Цензор.НЕТ 6261
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19.08.2021 22:50 Ответить
Гляди и судебное рассмотрение дела на лайно сойдет.
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19.08.2021 22:16 Ответить
презики с дерьмом в сейфе МВД - вонюче, но закон требует терпеть и зарплату платят.
некоторые народы презики с дерьмом в центре столицы держат и бесплатно.
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19.08.2021 22:17 Ответить
ЛГБТ-активисты цензора продолжают радикально менять общество.
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19.08.2021 22:27 Ответить
А чому це зберігають на кріслі президента?
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19.08.2021 22:29 Ответить
Звичайно зберігають те що має відтиски пальців. Ну а манюр - він же ж не має ...
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19.08.2021 22:33 Ответить
Ще рік і буде 3 зірочки, як коньяк.
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19.08.2021 22:36 Ответить
Я бы полиции не верил, мрази против граждан войну давно начали
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19.08.2021 22:43 Ответить
Яка важлива новина.
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19.08.2021 22:46 Ответить
Не то, чтобы я поддерживал все эти парады, но что должно быть в башке у тех, кро бережно собирает свои испражнения, упаковывает их ради того, чтобы закидать других людей, чьи взгляды ты не разделяешь? Это же уровень обезьяны, а не Homo Sapiens Sapiens!
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19.08.2021 22:46 Ответить
Хоть что то никуда не деваетсяПоліція досі зберігає фекалії, вилучені 2 роки тому в осіб, які готували напад на Марш рівності - Цензор.НЕТ 1948
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19.08.2021 22:55 Ответить
акциз на гивно буде? Бо на сонце й повітря вже роблять.
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19.08.2021 23:06 Ответить
Стабильность!
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19.08.2021 23:54 Ответить
Як у тому анекдоті,- що можна доручити мусору (упс. поліціянту)?
Правильно, гімно і залізничну рейку.
Гімно не з'їсть, рейку - не зламає😀.
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20.08.2021 00:03 Ответить
як у Подерв'янського - про гімно і гладіолуси .. Поліція досі зберігає фекалії, вилучені 2 роки тому в осіб, які готували напад на Марш рівності - Цензор.НЕТ 3152
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20.08.2021 00:09 Ответить
Зачем я это прочитал: гавно и *********
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20.08.2021 07:30 Ответить
Кто фекалии, а кто анализы зеленского со стадиона .
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20.08.2021 08:08 Ответить
Я думаю акции за эти анализы ростут в геометрической прогрессии. Интерессно у кого контрольный пакет акций, неужели у Коломойского ?
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20.08.2021 11:40 Ответить
По моему скромному имхо- вопрос чисто риторический. Там задействован не один человек, а команда нечисти , обитающей Украину и ее граждан ...
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20.08.2021 12:08 Ответить
Правильно это же не деньги и не бриллианты, которые быстро попадали в карманы правохранителей.
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20.08.2021 11:37 Ответить
 
 