Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства. ДОКУМЕНТ
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Утилизировать вещественные доказательства нельзя до решения суда.
Об этом сказано в ответе полиции на запрос издания LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Управление полиции вынуждено сохранять такие вещественные доказательства:
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15 пакетов с презервативами с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;
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три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;
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2 опрыскивателя емкостью 5 литров с веществом мутнлвато-желтого цвета с резким запахом.
Во время досудебного расследования и до момента разрешения суда утилизировать эти вещественные доказательства запрещено, они хранятся в Голосеевском управлении полиции.
26 марта 2021 года обвинительный акт по делу о подготовке нападения на Марш равенства был направлен в суд. 31 марта состоялось единственное заседание, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.
Напомним, 23 июня 2019 года девять человек были задержаны на острове Жуков в связи с подготовкой возможных действий для срыва Марша равенства. Подозреваемым инкриминируется покушение на групповое хулиганство, за что предусмотрена ответственность согласно ч. 2 ст. 296 УК.
В полиции сообщали, что на акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и сотрудников полиции.
Пожалуйста, подождите...
зберігайте, хлопці-поліціянти, "ото" у надійному місці, восени знадобиться
Аптечні спостереження@pharmazzzevt
- У вас є таблетки від паразитів?
- Так, а які паразити? Що лікар прописав?
- Стоп. А до якого це лікаря???
- Ну, до сімейного, здати аналіз на ентеробіоз...
- Почекайте, мені отакі.
Показує на телефоні. .
..що тут скажеш...
...покажу вам ці таблетки і я...
у двух пакетах "За життя" ...
Такая служба у лягавых - хранить вещдоки
Я бы посмотрел на морду любого терпиоы в суде - когда пропадут вещдоки доказывающие вину их оппонента))) Визжали бы как сучки )))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
некоторые народы презики с дерьмом в центре столицы держат и бесплатно.
Правильно, гімно і залізничну рейку.
Гімно не з'їсть, рейку - не зламає😀.