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Беларусь (7527) мигранты (951) Польша (7488)

Польша обвинила режим Лукашенко в создании гуманитарного кризиса на границе со странами Евросоюза

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша обвинила режим Лукашенко в создании гуманитарного кризиса на границе со странами Евросоюза

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь обвинил официальный Минск в преднамеренном использовании беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана для создания гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС, и пообещал не пускать их в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мигранты - люди, которым я искренне сочувствую, но они - инструмент, средство в руках Александра Лукашенко", - заявил он.

При этом Моравецкий добавил, что Польша не поддастся этому "шантажу" и не допустит проникновения беженцев на свою территорию. Накануне польские военные проложили несколько километров колючей проволоки вдоль границы.

Польша обвиняет Минск в том, что из-за действий Беларуси мигранты столпились на границе. Европейские страны со своей стороны их также не принимают, поэтому люди разбивают лагеря в приграничных зонах, нередко там происходят потасовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша устанавливает колючую проволоку на границе с Беларусью для борьбы с нелегальной миграцией

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Опять удмуртское чучело вылезло из бана, ну капец неугомонный чурбан😁😁😁😁😁
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19.08.2021 22:34
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Опять удмуртское чучело вылезло из бана, ну капец неугомонный чурбан😁😁😁😁😁
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19.08.2021 22:34 Ответить
Чтобы попасть в зону Евросоюза надо посредникам заплатить минимум 3 000 евров...,откуда баблосы для быдла,Зин?правильно...из Мавзолея Путлера...у Лукашеску денег в кольхозе нет...от слова совсем и уже 27 лет...
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19.08.2021 22:34 Ответить
А режисер сидить у кремлі
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19.08.2021 22:34 Ответить
он же и сценарист и исполнитель главной роли...
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19.08.2021 22:35 Ответить
Через Средиземное море в Европу на плотах,баржах,скутерах и прочих баркасах из Африки лезут десятки тысяч нелегалов,как сообщают власти Италии,спасают многих обессилевших гребцов на тех якобы яхтах...,мэр города Палермо говорит,что эту гуманитарную стихию остановить можно только применив Пандемию короны с вирусом...,другого варианта просто нет...
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19.08.2021 22:47 Ответить
пока ЕС не закроет внешнюю границу на замок, ее так и будут шантажировать то Турция, то Беларусь и т.д. Идиотское положение.. когда граница проходной двор.Почему бы беженцам из Сирии, Афганистана и т.д. не эмигрировать в страны исламского мира к братьям по вере.. Афганцам в Пакистан, Иран, Среднюю Азию. Сирийцам в Саудовскую Аравию, Египет, Эмираты...
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19.08.2021 23:56 Ответить
 
 