Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию

Зеленский не исключил, что может пойти на второй срок, Еврокомиссия признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации, у Харьковского облсовета - новый глава, - главные новости Украины 19 августа.

Зеленский о втором сроке

"Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на второй срок. Добавив, что "очень рано об этом говорить". ""Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить", - отметил президент.

Дата встречи с Байденом

Встреча Зеленского и Байдена состоится не 30 августа, как изначально было задумано, а 31-го. Формат расширили: теперь предусмотрена встреча не только в формате делегаций, но и с глазу на глаз.

Еврокомиссия признала украинские цифровые сертификаты вакцинации

Цифровой COVID-сертификат могут получить в приложении "Дія" украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. "Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - сообщил премьер-министр Шмыгаль. Министр иностранных дел Кулеба, правда, добавил, что решение о том, признавать ли украинские цифровые сертификаты, теперь будет самостоятельно принимать каждая страна ЕС, а постановление Еврокомиссии носит не обязательный, а рекомендационный характер.

Телеканал "НАШ" могут закрыть через суд

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания собирается подать иск о закрытии принадлежащего Евгению Мураеву телеканала "НАШ". Причина - высказывания бывшего главы ныне запрещенной в Украине Компартии Петра Симоненко, который разжигал вражду по отношению к представителям и верующим ПЦУ.

Кто вместо Товмасяна?

Харьковский облсовет на внеочередной сессии уволил с должности главы подозреваемого во взяточничестве Артура Товмасяна. Вместо него избрали Татьяну Егорову-Луценко - "слугу народа", работающую в обладминистрации год. Она была единственным кандидатом на эту должность.

Украина купила ледокол

Судно "Джеймс Кларк Росс" 30 лет верой и правдой прослужило британским исследователям, а теперь поможет украинским полярникам изучать океаны и изменения климата.