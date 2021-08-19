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Новости Политика Украины
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Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию

Зеленский не исключил, что может пойти на второй срок, Еврокомиссия признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации, у Харьковского облсовета - новый глава, - главные новости Украины 19 августа.

Зеленский о втором сроке

"Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на второй срок. Добавив, что "очень рано об этом говорить". ""Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить", - отметил президент.

Дата встречи с Байденом

Встреча Зеленского и Байдена состоится не 30 августа, как изначально было задумано, а 31-го. Формат расширили: теперь предусмотрена встреча не только в формате делегаций, но и с глазу на глаз.

Еврокомиссия признала украинские цифровые сертификаты вакцинации

Цифровой COVID-сертификат могут получить в приложении "Дія" украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. "Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - сообщил премьер-министр Шмыгаль. Министр иностранных дел Кулеба, правда, добавил, что решение о том, признавать ли украинские цифровые сертификаты, теперь будет самостоятельно принимать каждая страна ЕС, а постановление Еврокомиссии носит не обязательный, а рекомендационный характер.

Телеканал "НАШ" могут закрыть через суд

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания собирается подать иск о закрытии принадлежащего Евгению Мураеву телеканала "НАШ". Причина - высказывания бывшего главы ныне запрещенной в Украине Компартии Петра Симоненко, который разжигал вражду по отношению к представителям и верующим ПЦУ.

Кто вместо Товмасяна?

Харьковский облсовет на внеочередной сессии уволил с должности главы подозреваемого во взяточничестве Артура Товмасяна. Вместо него избрали Татьяну Егорову-Луценко - "слугу народа", работающую в обладминистрации год. Она была единственным кандидатом на эту должность.

Украина купила ледокол

Судно "Джеймс Кларк Росс" 30 лет верой и правдой прослужило британским исследователям, а теперь поможет украинским полярникам изучать океаны и изменения климата.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал ЗеленскийИсточник: https://censor.net/ru/n3283714

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Шизофреник
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5326
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19.08.2021 22:54
+1
На всех 2-х (больше не 3-х не было) телеканалах ...30 лет назад
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5501
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19.08.2021 22:47
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середа на п'ятницю?..








Hellis@13Hellis_13





если слух, что Кличко планируют, поправ конституцию, снять на заседании РНБО в пятницу, то рассчитали эти гниды идеально:
1. весь центр перекрыт - подготовка к параду. В центре куча войск
2. Киев в пятницу к обеду опустеет минимум на треть. Впереди 4 выходных.
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19.08.2021 22:44 Ответить
Это будет начала конца режима зе-упырей
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20.08.2021 07:16 Ответить
30 лет
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 8420
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19.08.2021 22:44 Ответить
...нікого живого нєт
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19.08.2021 22:45 Ответить
На всех 2-х (больше не 3-х не было) телеканалах ...30 лет назад
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5501
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19.08.2021 22:47 Ответить
Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал ЗеленскийИсточник: https://censor.net/ru/n3283714

=============
Шизофреник
Главные новости 19 августа: Зеленский о втором сроке, Европа признала украинскую вакцинацию - Цензор.НЕТ 5326
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19.08.2021 22:54 Ответить
Судно "Джеймс Кларк Росс" 30 лет верой и правдой прослужило британским исследователям, а теперь поможет украинским полярникам изучать океаны и изменения климата.Источник: https://censor.net/ru/n3283714
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Вот ледокола нам как раз и не хватало. Вот теперь заживём!
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19.08.2021 22:58 Ответить
О втором сроке президентства , Зеленский еще не решил, но всякий случай, преследует политических оппонентов, Порошенко и Кличко ....
Зеленский должен задуматься, что будет , после окончания президентства, такие совковые преследования имеют продолжения...
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20.08.2021 02:05 Ответить
Второй срок у зеленского может быть только в тюрьме!
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20.08.2021 07:14 Ответить
КАЗАВ же піде на другий , якщо за перший не дамо доконать країну, хоча якщо ТАК будемо і ТАКІ будемо- вони переможуть ,вже зараз їх перемога по балам,
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20.08.2021 08:20 Ответить
"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити", - зазначив президент." - ну так поклич обратно Мендель, "закінч" уже нарешті, і з'** змийся з Банкової.
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20.08.2021 14:53 Ответить
 
 