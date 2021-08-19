Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По версии следствия, Александр Тимофеев обещал бывшему главе "Рэйлтрансхолдинга" Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении около 1,8 млрд руб., за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Коммерсант".
Александр Тимофеев занимал на оккупированной части Донецкой области "должность министра доходов и сборов". После ликвидации одного из главарей террористов Александра Захарченко он сбежал в Россию.
Уголовное дело против Ташкента возбудили в апреле этого года. Второй обвиняемый по делу - бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Игорь Сосновский.
Следователи считают, что Тимофеев и Сосновский через Telegram связались с Сергеем Шпаком, которого в РФ обвиняют в мошенничестве и растрате, и пообещали решить его проблемы с законом за $5 млн.
С осени прошлого года по весну нынешнего Тимофеев и Сосновский не раз встречались с представителем Шпака в различных ресторанах на Рублевке. Шпак заподозрил, что его хотят обмануть, и обратился в ФСБ. Вскоре Тимофеева и Сосновского задержали при передачи части денег.
"Ташкента" отправили в СИЗО, а теперь Пресненский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей.
При избрании меры пресечения следствие указывало, что Тимофеев "обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах" России.
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для разнообразия ?
нет, он аставил их с ДыРкой ат бублыка...
а в ветерок так и не зашел...