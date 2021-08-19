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Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве

По версии следствия, Александр Тимофеев обещал бывшему главе "Рэйлтрансхолдинга" Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении около 1,8 млрд руб., за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Коммерсант".

Александр Тимофеев занимал на оккупированной части Донецкой области "должность министра доходов и сборов". После ликвидации одного из главарей террористов Александра Захарченко он сбежал в Россию.

Уголовное дело против Ташкента возбудили в апреле этого года. Второй обвиняемый по делу - бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Игорь Сосновский.

Следователи считают, что Тимофеев и Сосновский через Telegram связались с Сергеем Шпаком, которого в РФ обвиняют в мошенничестве и растрате, и пообещали решить его проблемы с законом за $5 млн.

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С осени прошлого года по весну нынешнего Тимофеев и Сосновский не раз встречались с представителем Шпака в различных ресторанах на Рублевке. Шпак заподозрил, что его хотят обмануть, и обратился в ФСБ. Вскоре Тимофеева и Сосновского задержали при передачи части денег.

"Ташкента" отправили в СИЗО, а теперь Пресненский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей.

При избрании меры пресечения следствие указывало, что Тимофеев "обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах" России.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Можете его даже расстрелять!! Говно не жалко!!
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19.08.2021 23:14
+11
Сподіваюся народ Дамбаса масово вийде на протестні акції! Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве - Цензор.НЕТ 2719
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19.08.2021 23:19
+7
чтобы за одноклеточных порадоваться. Он долго был их героем, пока не стало доходить, что их мародерит не Бандера, а Ташкент.
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19.08.2021 23:30
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Можете его даже расстрелять!! Говно не жалко!!
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19.08.2021 23:14 Ответить
отдаст все ***** нажитое непомерным трудом и отпустят, если нет, то чайком напоят
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20.08.2021 08:35 Ответить
... или повесить, потомучто утопить не получится
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20.08.2021 09:43 Ответить
Ташкент - город хлебньій.
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19.08.2021 23:14 Ответить
Крысы между собой грызутся, это хорошо.
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19.08.2021 23:15 Ответить
Азаров тот который придурок взялись решать дела в Масквабаде...Шпак явно имел чуточку еврейской чуйки и не повелся на "детей отца Овощного"
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19.08.2021 23:54 Ответить
Что только доказывает правильность концепции, о необходимости полного вытеснения криминального мусора из нынешнего Лугандона-будущего снова Донбасса на историческую Родину, на Рашу. Пусть там "зарабатывают" и Совок строят
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19.08.2021 23:18 Ответить
и нахер нам такие новости ?
для разнообразия ?
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19.08.2021 23:18 Ответить
чтобы за одноклеточных порадоваться. Он долго был их героем, пока не стало доходить, что их мародерит не Бандера, а Ташкент.
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19.08.2021 23:30 Ответить
Сподіваюся народ Дамбаса масово вийде на протестні акції! Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве - Цензор.НЕТ 2719
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19.08.2021 23:19 Ответить
вах-вах, этат сын булочника кинул бамбасских кармильцев пряма в маладых рецпублыках !!!
нет, он аставил их с ДыРкой ат бублыка...
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19.08.2021 23:22 Ответить
Терориста Тимофєєва (Ташкента) в РФ відправили в СІЗО: підозрюють у великому шахрайстві - Цензор.НЕТ 2064
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20.08.2021 01:56 Ответить
Они не знают кто это. Там память как у рыбки гупи.
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20.08.2021 06:42 Ответить
подайте на экстрадицию
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19.08.2021 23:22 Ответить
То десантура зі спецназом, що "вчера уволілісь", то вбивці з ґвалтівниками (при цьому на самій московії), то крадії та махінатори... Дивні патріоти "русскага міра" знаходять свої нагороди в "руськом мірє" і на самій московії... А для землі донеччини так потрібні органічні добрива! На жаль, не з цим верховним гавнокамандувачем...
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19.08.2021 23:23 Ответить
Москалі плюндрують шляхетних даунбасян! Х¥йло, помоги!
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19.08.2021 23:25 Ответить
Господи, что же это творится фашисты героя навососии обижают
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19.08.2021 23:55 Ответить
Это ж генерал-лейтенант Новороссии, вторая фигура после президента МММщика.
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19.08.2021 23:59 Ответить
Главное, он сын лейтенанта Шмидта!
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20.08.2021 08:23 Ответить
Хорошая новость
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20.08.2021 00:01 Ответить
Та и хер с ним...
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20.08.2021 00:01 Ответить
Казань брал,Астрахань брал.Шпака не брал.
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20.08.2021 00:56 Ответить
встечи были в разных ресторанах
а в ветерок так и не зашел...
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20.08.2021 06:36 Ответить
Муйня якась. Хто вони такі щоб в РФ впливати на слідство чи суд. Чи той Шпак був дятлом щоб цього не розуміти.
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20.08.2021 06:58 Ответить
 
 