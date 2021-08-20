Макрон и Путин провели переговоры - в ходе беседы обсудили выполнение минских соглашений
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Донбассе и ряд других тем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Макрон и Путин обменялись мнениям об урегулировании конфликта на Донбассе. В ходе беседы Путин обвинил Украину в обострении ситуации на линии разграничения, а также в "тиражировании провокационных законодательных инициатив, противоречащих минским соглашениям".
Пресс-служба Кремля утверждает, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость реализации всех ранее достигнутых соглашений. "В связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате", - уточняется в расшифровке.
Макрон и Путин также обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти представителей радикального движения "Талибан". Кроме того, они затронули тему иранской ядерной программы и Нагорного Карабаха.
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Кремлевский карлик ЗЕле этого не простит
того он и закажет на ужин
Невже макарон сказав йухлу, що треба відновити кордони України закріплені в будапештському меморандумі?
Юрій Бутусов Хто зливає Зеленського Росії?
СЮ_СЮ_СЮ вова, так що первинне у неприйнятті України до НАТО сьогодні з тобою та ТВОЇМ КРЕМЛІВСЬКИМ Єрмаком?
Президент Владимир Зеленский обиделся на слова президента США Джо Байдена о том, что Украина должна преодолеть коррупцию перед тем, как сможет стать членом НАТО.
Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
«Я просто не люблю, когда та или иная страна имеет свои большие внутренние проблемы, чтобы закрывать свои внутренние проблемы, те или иные страны начинают говорить и показывать, что у тебя не так»,
Он уверен, что в Украине «»сложная ситуация для коррупционеров, потому что «»такого количества различных органов, различных правоохранительных систем, различных следователей, различных независимых антикоррупционных бюро и органов нет ни в одной стране в Европе.
Его главный месседж на встрече с Байденом будет следующий: «Безопасность, экономика. И действительно у нас большая программа по флоту. И относительно реноваций в целом, перезагрузки в целом экономики страны. Там большая программа на 270 млрд долларов. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов... Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка, поддержка», - рассказал Зеленский.
Й що важливо по-клованськи грає невинного борця з корупцією, погано грає й виглядає непереконливо .
СП-3. Одну трубу. Французы договорятся со странами транзитерами по любому. У Макрнона уже есть список заинтересованых спонсоров, и не только французких.
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.
А как известно нам , гражданам Украины - ***** хочет полной капитуляции и тела украинцев на столбах. ☝️☝️☝️
Договаривались о деталях сматывания ***** из Украины?
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