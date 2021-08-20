Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial"
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Министерство иностранных дел Испании не позволило двум российским военным кораблям зайти в порт города Сеута.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ со ссылкой на издание El Confidencial.
Российская сторона запросила стоянку для большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков и спасательного буксирного судна Алтай.
Стоянка суднам нужна была на три дня с 18 августа. За это время они должны были дозаправиться и пополнить запасы еду.
По данным издания, МИД Испании отказало российским кораблям, так как не получило информации о дальнейшем маршруте их следования.
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