Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром
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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов" и входящий в состав Укроборонпрома, примет участие в военном параде ко Дню Независимости Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".
"Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", - говорится в информации.
Отмечается, что самолет создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический "челнок" с топливным баком.
"22 марта 1989 "Мрия" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов в скорости, высоте полета и грузоподъемности. Уже 11 сентября 2001 "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов", - говорится в сообщении.
Как сообщается, самолет Ан-225 уже принял участие в первой репетиции военного парада, которая состоялась 18 августа.
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95% бюджету йшло на танчики ракети кораблі - останні просто не загроза НАТО, а ціль - а раби хавали капусту і "супові набори"(якщо пощастило "дістати")
11 сентября 2001? Интересно где и какие в этот день Мрия устанавливала рекорды?
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав Зеленський.
То есть два года назад, парад стоил 300тыс, а в этом году стал 5млрд! Это ****, какую нужно иметь жадность, чтобы списдить на параде 4.5 лярдов!
пакость.Да и вообще,хвастать русскими сушками...Брали бы уже f16.
А "хрущовку" прицеплять до літака, щоб бачили всі дурість, коли він буде летіти над Києвом, чи поставлять їх в салон і автомати газводи.
БТРи: БТР-3 2001 року, БТР-4 2008 р., БТР "Отаман" 2016 року; БТР "Варан" 2015 року.
Бронетранспортери: "Варта-Новатор"- 2017 р
Краз **** , 2016 року випуску
ББМ Козак 5 , 2016 року випуску
ББМ Барс 8, 2015 року випуску
ББМ Тритон, 2015 року випуску
Краз Feona, 2015 року
Краз Hyricane, 2015 року
Краз Snrek One, 2014 року
Краз Spartan, 2014 року
Краз Cjuhar, 2014 року
Артилерія: UKR-MMC, 2019 року випуску
2С22 "Богдана", 2018 року
РСЗВ: Вільха, 2018 року,
Верба, 2018 року
Берест, 2018 року
Баствіон -1, 2008 року
Бастіон -2, 2009 року
ОТРК "Грім", 2018 року
БРК "Нептун" 2019 року
Кораблі і катера:
Р-190 "Словянськ", 2019 року
Р-174 "Аккерман", 2015
Р-175 "Бердянськ", 2015
Р-176 "Нікополь", 2018
Р-177 "Кременчуг", 2017
Р-178 "Лубни", 2017
Р-179 "Вишгород", 2017
Р-180 "Костопіль", 2019
L-451 "Малин", 2016
L-450 "Станіслав", 2016
БДШК-03, 2019
МБАК-08, 2019
Сімферополь, 2019
та багато чого іншого, особливо за час роботи 5-го президента.
Пройшло вже бьільше як 2 роки, а при цьому президенту нуль нових зразків і нуль виготовлених вже випробованих зразків військової техніки. Чим хизуватися? Хоча, по -правді є чим хизуватися - досягненнями Порошенко, Турчинова і Ющенко.
Гордость Украины /совковая / это хорошо
Сами велосипеда не создали
Ненормальные идиоты.
кругом вдоль дорог специально для Зели косят траву, вышипывают руками между брусчатки, детей по районам толпами тренируют петь-танцевать... повеяло Совком, дебильным и беспощадным..
Взлет ВПП 33, короткий заход ВПП 15 - https://www.youtube.com/watch?v=WKQexvBfcDQ&ab_channel=DmytroAntonov