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парад (624) Укроборонпром (1211) Мрия (67)

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром

Новости Цензор.НЕТ Общество

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов" и входящий в состав Укроборонпрома, примет участие в военном параде ко Дню Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", - говорится в информации.

Отмечается, что самолет создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический "челнок" с топливным баком.

Также смотрите: Репетиция морского парада ко Дню Независимости прошла в Одессе. ВИДЕО

"22 марта 1989 "Мрия" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов в скорости, высоте полета и грузоподъемности. Уже 11 сентября 2001 "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, самолет Ан-225 уже принял участие в первой репетиции военного парада, которая состоялась 18 августа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Береговой ракетный комплекс "Нептун" представят на параде ко Дню Независимости, - Таран. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Я напомню, цитату найвеличнишого два года назад:
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав Зеленський.

То есть два года назад, парад стоил 300тыс, а в этом году стал 5млрд! Это ****, какую нужно иметь жадность, чтобы списдить на параде 4.5 лярдов!
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20.08.2021 07:23
+8
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 887
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20.08.2021 08:49
+7
Ну здесь можно закрыть глаза на стоимость. Это реально зрелищно. Мы работаем недалеко от Жулян и уже неделю наблюдаем тренировки авиации (Мрию, если то была она, видели пару раз). Выглядит впечатляюще. Сегодня пролетал транспортник с двумя истребителями, потом еще 3 исстребителя/штурмовика (я не разбираюсь), потом еще 4, потом белая громадина (предположительно МРІЯ), потом вертолеты. Если все это полетит над Хрещатиком, будет круто. А на гопак в воздухе можно не обращать внимания - ну не может клоун без шоу, что поделаешь?!
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20.08.2021 03:58
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вставай Хто сказав,що більше? Ви рахували?
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20.08.2021 02:19 Ответить
Ви той клондайк даунбаського жлоба бачили? Там, щонайменше, п"ять "Мрій" без рахунків. Тільки маєток.
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20.08.2021 02:23 Ответить
вставай Яник не багатійший за Коломойського був наприклад.А на День Незалежності сума витрат складає 5 мільярдів гривень.Скільки з цієї суми пішло наліво? І це тільки один приклад.
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20.08.2021 02:40 Ответить
Ты же понимаешь, что из этих 5 млрд деньги пошли и авторам совковых декораций на Майдане, и тем, кто их изготавливал, и тем кто их устанавливал, а, возможно, и тем кто их демонтировал. Плюс бабки Сердючкам, Могилевским, Потапам и прочему сброду. Вот была бы моя воля, Мрию я как раз бы оставил, а все дерьмо убрал.
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20.08.2021 04:09 Ответить
так як кричать крикуни-совкофіли - та ми тіпа були як Франція по ВВП.... Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 8581
95% бюджету йшло на танчики ракети кораблі - останні просто не загроза НАТО, а ціль - а раби хавали капусту і "супові набори"(якщо пощастило "дістати")
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20.08.2021 13:40 Ответить
Я подумал,в Кабул летит за беженцами!
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20.08.2021 02:27 Ответить
А к чему эти парады,пролеты самолетов и т.д?? Деньги некуда девать в стране???
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20.08.2021 02:29 Ответить
Сердючка с зайцем на трамвае чересчур дорого берёт.
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20.08.2021 02:48 Ответить
вот и хорошо.
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20.08.2021 03:32 Ответить
ИЛ-12В упавший недавно в Подмосковье тоже вылетает в Киев,а сопровождать его будет истребитель МИГ-29 упавший в Астраханской области....,харёший каллектив.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3184
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20.08.2021 04:47 Ответить
РАБссиянеские СТЕРХолеты летают на китайских движках,потому и падают пачками.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5032точно такая же фишка и на кораблях и подлодках РАБссии.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3432вяличие оно такое...
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20.08.2021 04:53 Ответить
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
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20.08.2021 05:16 Ответить
Димка Рагозин дырку на МКС заклеил Скотчем и пластелином...,учитесь омериканцы Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 373
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20.08.2021 06:21 Ответить
Давайте откровенно: никакого отношения к созданию и постройке самолета современная Украина не имеет. Я бы понял пролет этого самолета в период существования СССР где-нибудь над Красной площадью Но эта идиотская показуха свидетельствует об очень неприятном моменте...Но, наверное, пока хватит о неприятностях, еще успеется.
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20.08.2021 06:40 Ответить
Давайте откровенно, пукин *****
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20.08.2021 06:41 Ответить
я не спорю. но это не отменяет того, что я написал выше.
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20.08.2021 06:43 Ответить
Уже 11 сентября 2001 "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов", - говорится в сообщенииИсточник: https://censor.net/ru/n3283722


11 сентября 2001? Интересно где и какие в этот день Мрия устанавливала рекорды?
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20.08.2021 06:43 Ответить
Пентагон разбомбили.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 9801
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20.08.2021 06:45 Ответить
СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий
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20.08.2021 10:25 Ответить
В книге рекордов Гиннеса записаны все рекорды Мрии...,но это для тех кому интересно,а для баранов и ослов РАБссии это не по зубам...,движок нормальный ума нет соорудить даже для простой тачки типа Жигули....вяликие блин... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 1005
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20.08.2021 06:52 Ответить
Покупайте китайские двигатели и РАБссия обгонит и Мерседесы и БМВ,не говоря о Студэбеккерах для советских говноКАТЮШ 2 Мировой... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 674
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20.08.2021 06:56 Ответить
Гордыня грех ею пускают пылъ в глаза и прикрвают собственное убожество за неимением репутации, которую ценят берегут и не выстовляют на показ. Клычко же не крчит на праздникё я чемпион.
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20.08.2021 06:58 Ответить
Профессор Преображенский не гордился что придумал Быдло Шариковых Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 2957в Ссре дохлом
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20.08.2021 07:00 Ответить
Мрия из Чехии в узбекский Ташкент доставила уникальный груз весом 247 тонн,а из немецкого Франкфурта в 2009 году в Ереван был доставлен генератор весом 187 тонн...армяне радовались что дети малые... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 1111
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20.08.2021 07:04 Ответить
Я напомню, цитату найвеличнишого два года назад:
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав Зеленський.

То есть два года назад, парад стоил 300тыс, а в этом году стал 5млрд! Это ****, какую нужно иметь жадность, чтобы списдить на параде 4.5 лярдов!
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20.08.2021 07:23 Ответить
Давайте встретим 30 летие независимости Украины от скрепного гитлеризма без склок .Я горжусь нашей родной Украиной.Мы - лучшие.
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20.08.2021 07:23 Ответить
Поддерживаю. Без рашизма намного лучше.
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20.08.2021 07:37 Ответить
наполеонизма! ты историю не мучил в школе? в рашке - наполеонизм, а не маоцзедуизм или на аттатюркизм, не говоря уже о черчиллизме или харальдизме.
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20.08.2021 08:57 Ответить
Не нужно было тянуть туда Мрію.Рашка обязательно устроит
пакость.Да и вообще,хвастать русскими сушками...Брали бы уже f16.
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20.08.2021 07:38 Ответить
Дай денех, возьмем
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20.08.2021 07:48 Ответить
Тут не денег надо - не поможет.Нам даш,а мы универ найвеличнишого на них зафигачим с миллиардом сосен корабельных.Канада,например,давала на шару и много.Вполне бы хватило для начала,а затем переходить на новые или заводик купить,как Бельгия,Турция,Япония и так далее.
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20.08.2021 09:17 Ответить
Рукожопая РАБссия построит крутой СУ-57 с лучшей авионикой от Боинга... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 4380
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20.08.2021 07:51 Ответить
В парке компании находится 7 самолетов АН-124-100 РУСЛАН,КОТОРЫЕ ПЕРЕВОЗЯТ грузы по всему Миру....,заказов на месяц вперед... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7187не партесь особо...
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20.08.2021 07:55 Ответить
Гроші дівати нікуди як влаштовувати шоу?
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20.08.2021 07:59 Ответить
Вовчик, а что случилось?!) то не каких парадов, а теперь с таким размахом))))
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20.08.2021 08:00 Ответить
Вова, а за штурвалом Мрии новые лица? А что ж так?
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20.08.2021 08:06 Ответить
Щось я став переживати за цей літак, бо до чого не доторкнеться Косоворотка, то воно перетворюється в фарс чи навіть хуже.
А "хрущовку" прицеплять до літака, щоб бачили всі дурість, коли він буде летіти над Києвом, чи поставлять їх в салон і автомати газводи.
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20.08.2021 08:26 Ответить
Пілоти цих літаків постійно літають і мають дуже велику кількість льотних годин. Якщо цікаво, можете подивитись відео Дмитра Антонова, який і буде керувати літаком на параді. Я б на Вашему місці переживав би за військових льотчиків у яких мінімальний нальот.
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20.08.2021 08:33 Ответить
А також є питання до обслуговування воєнних літаків. Думаєте генерали собі маєтки будують за зарплату?
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20.08.2021 08:35 Ответить
Я нічого не думаю і я знаю про високу підготовку пілотів, я просто звернув увагу, що цей президент немає ні одного і ні в чому для військових свого досягнення, а буде хизуватися досягненями тих президентів, яких обливав брудом. По вулицях Києва будуть їхати танки БМ"Оплот" 2009 р, яких випущено 50 штук, 49 для Тайланда і 1 для ВСУ; Т-84У "Оплот" 1994-1999 і 2019 р, яких виготовлено 10 штук.
БТРи: БТР-3 2001 року, БТР-4 2008 р., БТР "Отаман" 2016 року; БТР "Варан" 2015 року.
Бронетранспортери: "Варта-Новатор"- 2017 р
Краз **** , 2016 року випуску
ББМ Козак 5 , 2016 року випуску
ББМ Барс 8, 2015 року випуску
ББМ Тритон, 2015 року випуску
Краз Feona, 2015 року
Краз Hyricane, 2015 року
Краз Snrek One, 2014 року
Краз Spartan, 2014 року
Краз Cjuhar, 2014 року
Артилерія: UKR-MMC, 2019 року випуску
2С22 "Богдана", 2018 року
РСЗВ: Вільха, 2018 року,
Верба, 2018 року
Берест, 2018 року
Баствіон -1, 2008 року
Бастіон -2, 2009 року

ОТРК "Грім", 2018 року
БРК "Нептун" 2019 року
Кораблі і катера:
Р-190 "Словянськ", 2019 року
Р-174 "Аккерман", 2015
Р-175 "Бердянськ", 2015
Р-176 "Нікополь", 2018
Р-177 "Кременчуг", 2017
Р-178 "Лубни", 2017
Р-179 "Вишгород", 2017
Р-180 "Костопіль", 2019
L-451 "Малин", 2016
L-450 "Станіслав", 2016
БДШК-03, 2019
МБАК-08, 2019
Сімферополь, 2019
та багато чого іншого, особливо за час роботи 5-го президента.
Пройшло вже бьільше як 2 роки, а при цьому президенту нуль нових зразків і нуль виготовлених вже випробованих зразків військової техніки. Чим хизуватися? Хоча, по -правді є чим хизуватися - досягненнями Порошенко, Турчинова і Ющенко.
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20.08.2021 11:32 Ответить
Переживать надо учитывая желание ***** подосрать нам на знаковые даты.та и кричалка наших десантников на тренировке парада" ПТХ-ХЛО" не оставила его равнодушным.и падение Ил112 может навести его на мысль... Вобщем перед полетом спецам не мешало бы проверить самолёт тщательно.
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20.08.2021 10:22 Ответить
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 887
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20.08.2021 08:49 Ответить
Пятый он точно такой как и шестой!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.08.2021 08:53 Ответить
Что-то у нашего напальйона крыварогскага проснулась не на шутку тяга к совковости, это надо быть каким идиотом в стране где идет война, тяжелейшая экономическая состояние. обнищание народа, где до сих пор волонтеры собирают деньги на армию , а этот неденошенный тратит огромные деньги на парад!!!!!!!! ****, после смены власти под _ СУД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.08.2021 08:51 Ответить
нищие старики нищают и воруют еду в мусорных контейнерах - вчера иду - нищие старики кормятся и дерутся за макароны возле мусорки, я и дал им купюру в три доллара зимбабвийских - так трое убитых было, я сбежал, беспредел куда смотрит монастырский чорт?
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20.08.2021 08:59 Ответить
После какой смены? Майдан уже не хочется?
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20.08.2021 09:23 Ответить
Летающий музей Совка на 30-летие независимости это Зе-мощно.
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5234
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20.08.2021 09:32 Ответить
Маршируют воины по совковому-это нельзя
Гордость Украины /совковая / это хорошо
Сами велосипеда не создали
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20.08.2021 09:34 Ответить
Зачем гонять такую бандуру над головами людей в Киеве?

Ненормальные идиоты.
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20.08.2021 13:37 Ответить
Мрия ещё и крыльями вчера 19-го махал, а тройка истребителей на малой высоте какому-нибудь "сердечнику", возможно, даже подпортила здоровье..
кругом вдоль дорог специально для Зели косят траву, вышипывают руками между брусчатки, детей по районам толпами тренируют петь-танцевать... повеяло Совком, дебильным и беспощадным..
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20.08.2021 14:29 Ответить
Скниловская трагедия в 2002 ничему не научила? Хотят над Киевом попонтовать?
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20.08.2021 14:40 Ответить
Ан-225 МРИЯ. Тренировка к параду на День Независимости Украины.
Взлет ВПП 33, короткий заход ВПП 15 - https://www.youtube.com/watch?v=WKQexvBfcDQ&ab_channel=DmytroAntonov
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20.08.2021 19:46 Ответить
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