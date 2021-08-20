На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции
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На временно оккупированную территорию Донецкой области доставлены еще более 70 тонн гуманитарного груза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"19 августа на оккупированную РФ часть Донецкой области Украины доставлены 77,5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
10 грузовиков переправили гуманитарную помощь, а именно - строительные материалы, мебель, медицинские средства, через КПВВ "Новотроицкое".
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Оксенрайтер выступал с антиукраинскими высказываниями в эфирах Первого канала и Russia Today, был знаком с идеологом Александром Дугиным, часто ездил в аннексированный Крым и даже был "наблюдателем от Германии" на выборах в сепаратистских образованиях на востоке Украины.
Другое направление его деятельности - создание групп наблюдателей за выборами в Восточной Европе. Для этой цели Оксенрайтер даже основал так называемый "Немецкий центр евразийских исследований"