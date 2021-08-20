На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции

На временно оккупированную территорию Донецкой области доставлены еще более 70 тонн гуманитарного груза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"19 августа на оккупированную РФ часть Донецкой области Украины доставлены 77,5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

10 грузовиков переправили гуманитарную помощь, а именно - строительные материалы, мебель, медицинские средства, через КПВВ "Новотроицкое".

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