Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины": 7 вражеских обстрелов и 2 пролета БПЛА, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Крымского противник обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Пивденного наемники РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области - вражеского беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

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"В результате обстрелов противника один военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.