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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины": 7 вражеских обстрелов и 2 пролета БПЛА, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Крымского противник обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Пивденного наемники РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области - вражеского беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

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"В результате обстрелов противника один военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Топ комментарии
+19
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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20.08.2021 07:44
+15
В Челябинск вернули использованное
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4597
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20.08.2021 08:23
+15
Земля бетоном цій курві із кацапії 😡
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20.08.2021 08:37
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Правила форума Совет форумчан
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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20.08.2021 07:44 Ответить
Особенности "гражданской войны"
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4552
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20.08.2021 08:21 Ответить
В Челябинск вернули использованное
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4597
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20.08.2021 08:23 Ответить
одухотворьонниє літса - хоч пацюків бий
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20.08.2021 14:53 Ответить
Земля бетоном цій курві із кацапії 😡
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20.08.2021 08:37 Ответить
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 468
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20.08.2021 08:49 Ответить
Rip.
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20.08.2021 09:03 Ответить
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8028
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20.08.2021 09:51 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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20.08.2021 09:59 Ответить
Царство Небесне!!!
Вічна пам'ять!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.08.2021 11:19 Ответить
*** !!! та перестаньте вже про - "тишу"... так огидно... мабудь повна тиша у голові Верховного Придурка... Що від тиші гинуть найкращі... ? Царство Небесне - ГЕРОЮ.! Вічна пам"ять і пошана батькам...
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20.08.2021 11:35 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2246
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20.08.2021 13:15 Ответить
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 955

Привіт Матусю!
Я живий….
Моя любов ще не вмирає…
І хоч в могилі я сумний,
Я УКРАЇНУ цю кохаю.
До тебе прийду я у сні,
І тихо, ніжно пригорнуся,
І ти відчуєш погляд мій,
Благатимеш щоб я вернувся….
Я не повЕрнуся... нажаль…
Назад дороги вже немає
А проклятий отой москаль
Горить у пеклі - не згасає..
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20.08.2021 14:15 Ответить
-- Із початком війни ліліпуто--- гундяївські агенти-- святоші / із так званих " наших " .московських. - прихожан/ вишивають по Україні на 2-во - ярусних автобусах і проповідують мир :---Прежде всего . надо перестать стрелять !!!/ Саме під цим гаслом--- був вкинутий нам їх засланець. сьогодні головнокомандувач ЗЕ--немог.../ На свій запит. до емісарки: --- -Чому ж ви НЕ почнете свою миротворчу місію від стійла ліліпутіна ?! Остання випалила :--- А мьі. верующие. вне политики ...Саме ця філософія російського світоча літератури графа Л.--Толстого : --- НЕ протився злу насилием! -- І дозволяє мерзенним кацапидлам щоднини вбивати найкращих синів України. нам же ---- мовчи та диш... / НЕ вже не можна хоч "заспокоїти " російських снайперів-- вбивць ?! /
--- А ми дивились. та мовчали. Та мовчки чухали чуби... Німії. подлії раби... / Т. Шевченко /
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20.08.2021 16:23 Ответить
Поля и парники конопли каждую неделю накрывают менты по всей Украине. А наши военные каждый день гибнут на фронте. 73% во главе с Гі - вы это сделали разом. Твари.
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20.08.2021 17:20 Ответить
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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20.08.2021 20:03 Ответить
 
 