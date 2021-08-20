РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12402 посетителя онлайн
Новости Происшествия
9 462 15
смерть (9041) Херсонщина (3525) ГСЧС (4487) вода (880)

Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС

В Херсонской области, возле острова Джарылгач во время купания на матрасе исчезли отец и сын, тело мальчика впоследствии нашли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"19 августа от Нацполиции поступила информация, что около 11 час. 50 мин. возле острова Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезли 2 человека, жители г. Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15 ч. 35 мин. у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка. Судьба отца остается неизвестной.

К поискам привлекалось 30 человек, 2 единицы техники и 5 плавсредств.

Как сообщается, поиск исчезнувшего продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на водоемах Украины погибли 42 человека, во время пожаров - 12, - ГСЧС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Возможно, но обеспечение своей безопасности дело рук самих отдыхающих. Если мужик кинул 300 грамм вотки на грудь, и шлифанул бокалом пива под сигаретку и полез в воду с ребенком, а оно скорее всего так и было, то кто ему дохтур?
показать весь комментарий
20.08.2021 08:28
+4
Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1419

Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1167
показать весь комментарий
20.08.2021 08:24
+4
В наших условиях это не реально. А вот учить плавать нужно в школьной программе наравне с математикой. Подавляющее большинство людей в лучшем случае умеют держаться на воде при этом думают что умеют плавать
показать весь комментарий
20.08.2021 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Исчезли, серьезно?
показать весь комментарий
20.08.2021 07:53 Ответить
Матрас то хоть нашли?
показать весь комментарий
20.08.2021 07:59 Ответить
Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1419

Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1167
показать весь комментарий
20.08.2021 08:24 Ответить
Ужас…
P.S.Для таких случаев должен быть в радиусе десяти км хотя бы один качественный дрон.
показать весь комментарий
20.08.2021 08:25 Ответить
Возможно, но обеспечение своей безопасности дело рук самих отдыхающих. Если мужик кинул 300 грамм вотки на грудь, и шлифанул бокалом пива под сигаретку и полез в воду с ребенком, а оно скорее всего так и было, то кто ему дохтур?
показать весь комментарий
20.08.2021 08:28 Ответить
Человек умеющий плавать утонет если будет без сознания
Убивает страх и паника. Человеческое тело ,если в лёгких есть воздух ,обладает положительной плавучестью и утонуть просто не может. Я МС по подводному спорту и знаю что говорю.
показать весь комментарий
20.08.2021 09:02 Ответить
Чтобы вода в квартирах стала горячей, её нужно подогреть.Я знаю, что пишу.
показать весь комментарий
20.08.2021 09:40 Ответить
кто не умеет плавать тот не тонет
показать весь комментарий
20.08.2021 10:59 Ответить
Цілком би Вам повірив про позитивну плавучість у всіх людей якби на власному прикладі не мав негативного досвіду (( Ну от тону я і все ( і з панікою , і без неї ) тренери намагалися три роки навчити плавати , не вийшло ((( сам плюнув і кинув ..... так що іноді бувають виключення із правил... Може це один із таких випадків і був ; проблема у іншому - ідіоти ті , хто не вміючи плавати думають що вилізши на надувний матрац вони опиняються на палубі авіаносця ((((
показать весь комментарий
20.08.2021 11:33 Ответить
В наших условиях это не реально. А вот учить плавать нужно в школьной программе наравне с математикой. Подавляющее большинство людей в лучшем случае умеют держаться на воде при этом думают что умеют плавать
показать весь комментарий
20.08.2021 08:56 Ответить
Что значит исчезли? Как в Бермудском треугольнике?
показать весь комментарий
20.08.2021 08:39 Ответить
Человека очень сложно найти в море.
показать весь комментарий
20.08.2021 09:04 Ответить
А ещё сложнее в окияне.
показать весь комментарий
20.08.2021 09:41 Ответить
типичная ситуация, когда матрас потом за километры находят, мозгов, что на этом плавать нельзя - нет
показать весь комментарий
20.08.2021 09:47 Ответить
папа просто натупил,жаль слишком дорогая тупость...
показать весь комментарий
20.08.2021 11:52 Ответить
 
 