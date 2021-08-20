Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС

В Херсонской области, возле острова Джарылгач во время купания на матрасе исчезли отец и сын, тело мальчика впоследствии нашли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"19 августа от Нацполиции поступила информация, что около 11 час. 50 мин. возле острова Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезли 2 человека, жители г. Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15 ч. 35 мин. у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка. Судьба отца остается неизвестной.

К поискам привлекалось 30 человек, 2 единицы техники и 5 плавсредств.

Как сообщается, поиск исчезнувшего продолжается.

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