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Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Херсонской области, возле острова Джарылгач во время купания на матрасе исчезли отец и сын, тело мальчика впоследствии нашли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"19 августа от Нацполиции поступила информация, что около 11 час. 50 мин. возле острова Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезли 2 человека, жители г. Львов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 15 ч. 35 мин. у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка. Судьба отца остается неизвестной.
К поискам привлекалось 30 человек, 2 единицы техники и 5 плавсредств.
Как сообщается, поиск исчезнувшего продолжается.
Топ комментарии
+5 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.08.2021 08:28
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.08.2021 08:24
+4 Виктор Сотник
показать весь комментарий20.08.2021 08:56
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P.S.Для таких случаев должен быть в радиусе десяти км хотя бы один качественный дрон.
Убивает страх и паника. Человеческое тело ,если в лёгких есть воздух ,обладает положительной плавучестью и утонуть просто не может. Я МС по подводному спорту и знаю что говорю.