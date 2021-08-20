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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 600 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 112, медработников - 46).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 госпитализированы - 597 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 летальных случаев - 26;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 выздоровели - 882 человека.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 методом ПЦР - 23 478 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 методом ИФА - 6 454 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 экспресс-тестами - 19 010 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 заболели - 2 271 826 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 выздоровели - 2 200 000 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 летальных случаев - 53 394;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 773 325.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 14
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Топ комментарии
+2
Менше нагнітайте, здоровіше всі будуть
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20.08.2021 08:27
+2
А ты не знаешь, как устанавливается "причина смерти" сейчас?
- Тут 3 огнестрельных.
- Пиши "осложнение ковида".
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20.08.2021 09:59
+1
Почему на Днепропетровщине каждый день больше всего умерших?
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20.08.2021 08:44
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Менше нагнітайте, здоровіше всі будуть
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20.08.2021 08:27 Ответить
Почему на Днепропетровщине каждый день больше всего умерших?
показать весь комментарий
20.08.2021 08:44 Ответить
А ты не знаешь, как устанавливается "причина смерти" сейчас?
- Тут 3 огнестрельных.
- Пиши "осложнение ковида".
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20.08.2021 09:59 Ответить
Причем не только сейчас, но и раньше. Наверное это свидетельствует о качестве лечения больных
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20.08.2021 11:11 Ответить
интересно кто эти тесты поставляет и насколько легко можно манипулировать данными
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20.08.2021 10:36 Ответить
Как моз захочет такие данные и опубликуют...проверить то все одно никто не может..
Это как в том анекдоте про Петьку...когда ему карта пошла..😀
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20.08.2021 10:56 Ответить
В Раше тебе будет хорошо?
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20.08.2021 10:50 Ответить
незнаю небыл там давно
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20.08.2021 11:26 Ответить
люди народжуються і вмирають, вічно ніхто не живе, кому цікава ця статистика?
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20.08.2021 11:12 Ответить
вечно ужк живут ксть люди которым больше ста лет т есть больше века так что некоторые живут уже вечно
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20.08.2021 11:27 Ответить
Дідько, забери від нас айкосика. В країнї ковід почав набирати оберти, лишень йолоп один гальмуе ( масові заходи запроваджуе, щоби бомонд встиг наварити під час чуми).
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22.08.2021 22:28 Ответить
 
 