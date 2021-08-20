В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 600 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 112, медработников - 46).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 597 человек;

летальных случаев - 26;

выздоровели - 882 человека.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 23 478 человек,

методом ИФА - 6 454 человека,

экспресс-тестами - 19 010 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В правительстве готовятся к возможным новым карантинным ограничениям, - Немчинов

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 271 826 человек;

выздоровели - 2 200 000 человек;

летальных случаев - 53 394;

проведено ПЦР-тестов - 11 773 325.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях", - рассказали в Минздраве.







