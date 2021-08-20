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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Джапарова о новых арестах крымских татар в оккупированном РФ Крыму: Акт мести и зачистка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Джапарова о новых арестах крымских татар в оккупированном РФ Крыму: Акт мести и зачистка

Задержание и арест пяти крымских татар в оккупированном Россией Крыму является местью и "зачисткой".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказала первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций – одна, и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка. Пять задержанных – это активисты, люди, которые посещали судебные заседания, помогали родственникам. Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", - сказала замминистра.

Джапарова отметила, что политические заключенные, удерживаемые на территории России, получают помощь, которую финансирует Украина через Министерство иностранных дел.

"Политические заключенные, которые сегодня находятся либо в оккупированном Крыму, либо в Ростове-на-Дону, в других частях России, имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, которые финансируются Украиной", - сказала Джапарова.

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Напомним, 17 августа в Крыму на рассвете прошли массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. Были задержаны 5 человек. 19 августа 2021 г. "суд" в Севастополе отправил под стражу еще двух из пяти крымских татар. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. В ФСБ заявляют, что арестовали якобы двух лидеров и троих участников организации "Хизб-ут-Тахрир", которая считается в России террористической.

Российский адвокат Николай Полозов считает, что массовые обыски в домах крымских татар - это реакция оккупационных властей Крыма на предстоящий саммит "Крымской платформы", который начнется 23 августа, накануне Дня Независимости Украины. "Российская власть в полной мере использует все свое репрессивное законодательство в оккупированном Крыму, прежде всего для того, чтобы оказывать давление на местное население, преимущественно крымских татар, как наиболее значимую социальную группу, которая не приняла оккупацию и ее последствия", - сказал Полозов.
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З часом всіх місцевих витиснуть звідти і заселять понаїхавшими.
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20.08.2021 08:31 Ответить
Москали падлами жили, падлами и умрут.
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20.08.2021 08:31 Ответить
отаке воно, ***** сралінське...
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20.08.2021 08:41 Ответить
А як Найкоротший збирається звільняти Крим своєю платформою?
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20.08.2021 08:46 Ответить
Платформа - це позитивний крок. Хоча організував її не Єрмак, а Кулеба (ще точніше - Еміне своїми трендітними ручками).
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20.08.2021 08:49 Ответить
І хто буде сов.без. чи генасамблею ООН скликати? Рашисти з кожного вашого пука будуть. А зЕлені і геноцид населення в окупації - пох! Не кажучи вже про знищення історичних пам'яток, захоплення власності в Криму, викрадання корисних копалин з допомогою викраденого в України обладнання, забруднення Чорного Моря, нагромадження Криму зброєю включно з ядерною, та т.і. Зеленій блювоті це все до сраки. Головне - шоу для лохів забабахати за нев'***** кошти..
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20.08.2021 10:08 Ответить
 
 