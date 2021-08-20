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За сутки в мире выявили 723 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 210 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За сутки в мире выявили 723 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 210 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 20 августа в мире зарегистрировали 723 088 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 948 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 210 856 749 случаев инфицирования, из них 723 088 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 417 634 человека, из них 10 948 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 723 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 210 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 188,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

За сутки в мире выявили 723 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,9 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 210 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 52-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14-ю, по летальным случаям - 37-ю и 6-ю позицию соответственно.
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Який жах!
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20.08.2021 09:03 Ответить
Малувато нашкребли за два роки...
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20.08.2021 09:53 Ответить
Антиваксери, як тільки могли, намагалися збільшити ці числа. А тепер ще й жаліються...
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20.08.2021 11:08 Ответить
ну то й що?
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20.08.2021 11:11 Ответить
 
 