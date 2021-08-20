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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) граница (4749) Латвия (1158) Литва (2126) мигранты (951) Польша (7488) Евросоюз (15905)

Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе

Главы МВД стран ЕС заявили о необходимости усилить внешнюю границу из-за мигрантов. Проблема также обострилась на фоне захвата Афганистана талибами, из-за чего многие афганцы пытаются бежать из страны, опасаясь репрессий.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Страны ЕС обвинили Беларусь в осуществлении "прямого нападения" путем выталкивания мигрантов через границу, и согласились с необходимостью в будущем укрепить внешние границы.

Европейский Союз обвинил Александра Лукашенко в организации прибытия тысяч людей на границы Литвы, Латвии и Польши в ответ на санкции, введенные против Беларуси. Министры внутренних дел 27 стран ЕС заявили, что Беларусь стремится "использовать людей в политических целях".

"Такое агрессивное поведение ... неприемлемо и равносильно прямой атаке, направленной на дестабилизацию и давление на ЕС", - говорится в заявлении министров.

Государства-члены ЕС обеспокоены возможностью повторения европейского миграционного кризиса 2015/16 года, когда хаотичное прибытие более миллиона человек с Ближнего Востока нарушило систему безопасности и социального обеспечения блока стран.

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Министры, без прямого упоминания Афганистана, заявили, что "необходимо укрепить всю внешнюю границу" ЕС, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы в будущем.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Только стена, как в Израиле!
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20.08.2021 08:47
+1
буде хреново, якщо почнуть будувати стіну по кордону Польщі, Словачини, Угорщини, Румунії з Білоруссю та Україною...
Краще би вже вклались в стіну Яценюка по всьому кордону з касапами.
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20.08.2021 08:52
+1
Они научат нас как правильно выращивать мак и мы наводним Европу дешевым героином. Будет не Каспийский груз, а Украинский Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 2766
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20.08.2021 08:58
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Только стена, как в Израиле!
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20.08.2021 08:47 Ответить
Ээээ, какая стена, а как же права человека?
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20.08.2021 08:49 Ответить
а в чому там поблема з правами людини?
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20.08.2021 12:31 Ответить
и мы опять по восточную сторону
зебилы, лядь
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20.08.2021 08:50 Ответить
Они научат нас как правильно выращивать мак и мы наводним Европу дешевым героином. Будет не Каспийский груз, а Украинский Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 2766
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20.08.2021 08:58 Ответить
Ми його споконвіку вирощували! Для шуликів і пиріжків! Якби не Афган - так і продовжували наші бабки пекти пиріжки для внуків! А так навчили за десять років війни українських хлопців як його в наркоту перетворювать!
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20.08.2021 09:02 Ответить
Чогось я зажди думав, шо той мак шо на городі виростає інколи випадково, то або дичка або мак-самосійка, а у афганців там якийсь елітний, виведений селекційно роками Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу - Цензор.НЕТ 6174
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20.08.2021 09:09 Ответить
Хочеш побачить "самосійку-дичку"? Сядь в автобус Київ-Одеса і проїдь десь у район Кривого Озера - подивися на поля пшениці і ячменю - там поля наче кров"ю залиті від тої "дички"
А у нас буває, виростає "мак снотворний" Він такий самий, що і в Афганістані, тільки у нас його споконвіку ростили для насіння , а там - для "тер"яку" (опіуму)
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20.08.2021 09:30 Ответить
Прокинулись, толерасти.
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20.08.2021 08:50 Ответить
буде хреново, якщо почнуть будувати стіну по кордону Польщі, Словачини, Угорщини, Румунії з Білоруссю та Україною...
Краще би вже вклались в стіну Яценюка по всьому кордону з касапами.
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20.08.2021 08:52 Ответить
Київська Хунта ставить лайк Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 5428
Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 5173
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20.08.2021 08:59 Ответить
Стіна Поценюка?! Не смішіть. Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу - Цензор.НЕТ 8546
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20.08.2021 12:33 Ответить
та не, надо просто в очко путлеру заглянуть - и проблемы решатся сами собой... Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 6039
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20.08.2021 08:52 Ответить
Прибалты с поляками вообще опухшие товарищи. Как деньги из общака брать так первые, а пару тысячь бородатых братьев приютить не могут.
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20.08.2021 09:03 Ответить
Tak kto priglosil etix turistov pust sami ix i derzit,polno teper v Belorus takix xodit
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20.08.2021 09:11 Ответить
Проявляю глибоку озабоченность і сурово поріцаю-а будування стіни це буде прояв відступлення від демократичних цінностей любові в всьому мірі -як писав наш поет Тисина-трактор в полі дир дир дир-ми за мир
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20.08.2021 09:47 Ответить
Да делов-то. Мы приютим, всех кто пожелает. Что то я вижу последнее время часто в Киеве муслимов,целыми семьями, из Сирии наверное. И афганцев приютим.
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20.08.2021 10:07 Ответить
Наконец-то дошло, что не надо было пускать их в европу и раньше. Уровень их культуры тому подтверждение. Поздно хватились. Нам , Украине, тоже надо закрыть границы.
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20.08.2021 11:49 Ответить
 
 