Масштабы проблемы занижены в сотни раз: СМИ рассказали, как российский бизнес скрывает катастрофу в Черном море

При заправке танкера на причале Каспийского трубопроводного консорциума произошла утечка нефти в Черное море, что грозит серьезными последствиями для экологии. О нефтяном пятне сообщили отдыхающие в этих местах и российские ученые, однако бизнес и местные власти приняли решение проблему скрывать и занижать ее масштабы в своих заявлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, о подробностях скандала рассказало издание "Деловая столица".

Так, руководство консорциума заявило, что площадь разлива - около 200 кв метров, в то же время в Институте космических исследований и Институте океанологии РАН показали снимки, на которых заметны следы загрязнения на 80 кв километров. При этом губернатор Краснодарского края после визита на место событий заявил, что проблемы не заметил.

Позже Следственный комитет РФ среагировал на заявления общественности и возбудил дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ - "загрязнение морской среды". Спустя некоторое время дело было переквалифицировано на более серьезную статью - "загрязнение морской среды, причинившее существенный вред окружающей среде".

Разлив нефти может привести к серьезным последствиям, считают в международных организациях. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что попытка скрыть катастрофу согласована с местными властями, и указал, что мэр Новороссийска, несмотря на угрозу для людей, не стал закрывать пляжи. Руководитель ОО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко заметил, что разлив навредил морской фауне заповедника Утриш – там вследствие загрязнения могут погибнуть дельфины, моллюски и рыба. Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников заявил, что загрязнено 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и заповедником.

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На ситуацию с загрязнением также обратили внимание в Ассоциации реинтеграции Крыма, указав на приближение пятна к берегам оккупированного полуострова: "это нефтяное пятно окажется у берегов Крымского полуострова с его уникальными подводными экологическими системами, включая Опукский заповедник как охраняемый береговой резерват, расположенный на южном побережье Керченского полуострова", - заявили в ассоциации.

Также следы загрязнения были обнаружены в Анапском дельфинарии, его сотрудникам пришлось устанавливать ограждения и ленты бона, чтобы собирать пленку с поверхности моря.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза в блоге на сайте "Обозреватель" рассказал о текущей ситуации на Черном море и угрозах для Украины.

"Сейчас маслянистое пятно разбилось на составляющие. Часть пятна уничтожает экосистему Черного моря, часть прибило к пляжам Краснодарского края, а часть его ушло в далёкое плавание и вот это меня очень беспокоит. Потому что от этих дрейфующих пятен нефтяной плёнки может пострадать и побережье Украины. Судя по всему, компания КТК примитивно коррумпирует российскую власть", - заявил он.

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Как говорится в материале, трубопровод КТК, на котором произошла утечка, соединяет российские и казахстанские месторождения с терминалом в Новороссийске. В 2018 его реконструировали для увеличения мощности, чтобы транспортировать до 67 млн тонн нефти в год, планируется увеличить его мощность до 72,5 млн тонн. Подобные действия российского бизнеса могут привести к новым авариям и нанесению непоправимого вреда экологии Черного моря.