За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 980 278 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"129 027 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 19 августа 2021. Первую дозу получили 57 497 человек, полностью иммунизированы - 71 530 человек.
В течение суток работали: 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов вакцинации, 326 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 952 028 прививок", - рассказали в Минздраве.
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все следят за тобой, ты же здесь главный пропагандист вакцинный)
главное то, что ты своей такой клоунской со смайлами "Happy birthday" пропагандой лишь отпугиваешь людей от вакцинации
ну и отлично, больше украинцев выживет!
ты там это план по пропаганде вакцины не выполняешь, сегодня остаешься без собачьей похлебки
А на колючки, гострі гілки, скло (особливо під час купання в незнайомих місцях...) звичайні діти, особливо хлопчики, наступають регулярно.
у тебе ж професорські дипломи з усіх наук, думаю, там прислухаються
але ти й далі можеш залишати в рані бруд, та не обробляти її антисептиком, а також не мити руки, вакцини все самі зроблять
Тож не обробляй рани, сподівайся на вакцини)
И как определены эти 99%? Фальшивыми подкрученными тестами? иди бабкам под подъездом эти сказки рассказывай. Вон антипка уже пошел.
уже доказано
40 циклов амплификации - больше 90% ложноположительных результатов
вот почему в восточной Азии никогда не было ужасный показателей: там больше 25 циклов никогда не делали
А свою официальную статистику, полученную по результатам фальшивых тестов, можешь засунуть куда поглубже.
1901 год. Слева с оспой боролся природный иммунитет непривитого мальчика, справа - иммунитет, натренированный противооспенной прививкой. Результат налицо (или на лице - как Вам больше нравится.) И да, 30% непривитых при заболевании оспой умирали.
А до прихода в Африку колонизаторов о местных облезнях мало знали потому что редкие путешественники если заболевали ими, то окочуривались не успев вернуться и рассказать или заразить кого-то в Европе.
И что это и откуда родом вакцины "комірнаті " , "янссен " ?