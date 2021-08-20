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Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о

В Узбекистане вспыхнул новый языковой скандал - журналист раскритиковал депутата за использование русского языка, потребовав приходить на пресс-конференции с переводчиком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, это уже не первый случай, когда критикуют русскоязычных граждан республик Центральной Азии. Похожие инциденты уже происходили в Кыргызстане и Казахстане. Эксперты уверены, что русскоговорящие становятся чужими в регионе из-за демографических изменений и использования определенными силами националистических настроений.

В Узбекистане во время пресс-конференции в парламенте страны депутат от оппозиционной "Народной демократической партии Узбекистана" Елена Бабенко столкнулась с критикой со стороны журналиста за использование русского языка. Видео с инцидентом активно раскручивается в соцсетях.

В ролике журналист требует от депутата говорить на узбекском, а если она его не знает, пользоваться услугами переводчика. В ответ Бабенко указала сотруднику СМИ на то, что рассказывала о новой стратегии, разработанной на русском языке.

"Возможно, вас удивит, но стратегия изначально разрабатывалась на русском языке <…> большинство международных документов, которые были использованы в основе этой стратегии, были взяты на русском языке", - сказала депутат.

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На защиту Бабенко встал один из ее коллег, заявивший, что сам может перевести все слова депутата на узбекский язык для журналиста, если русская речь вызывает у него затруднения. Однако, как оказалось, на пресс-конференции изначально присутствовал узбекский вариант текста, который Бабенко зачитывала на русском.

Этот инцидент далеко не первый в Узбекистане. До этого глава Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (входит в правящую коалицию) Алишер Кадыров говорил, что обучение граждан страны русскому якобы способствует их превращению в мигрантов, презирающих свои традиции.

Тренд наблюдается и в соседних странах — Казахстане и Кыргызстане.

В первом случае под конец лета стало известно о "языковых рейдах" казахских националистов, которые они проводят среди русскоговорящих работников сферы услуг - публично унижая людей за незнание казахского языке. А в Кыргызстане обсуждалось нападение посетителя детского центра развлечений на сотрудницу — за обращение к нему на русском.

Инциденты в Казахстане и Кыргызстане обсуждались в ходе телефонных разговоров главы МИД России Сергея Лаврова с его коллегами из Нур-Султана и Бишкека. В частности, российский министр призвал власти этих государств отреагировать на случаи дискриминации русскоязычного населения и предотвратить такие инциденты в будущем.

Как заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, тенденция, которая наблюдается в странах Центральной Азии, достаточно неприятна.

"Некоторые говорят, что ничего такого в этом нет, поскольку русский язык у них не национальный язык. И если человек не говорит на русском и его не знает, то требования говорить на родном языке вполне объективны. Однако если человек говорит на русском, все понимает и при этом требует, чтобы с ним говорили на узбекском — это совсем другая постановка вопроса", - отметила российский депутат.

С точки зрения Журовой, России следует аккуратно реагировать на подобные инциденты, так как жесткие действия могут спровоцировать обратную реакцию. По ее словам, не нужно делать никаких "жестких наездов".

"Нужно работать аккуратно, чтобы таких моментов было как можно меньше, и чтобы они не предавались большой огласке. Действовать стоит без какого-то очень жесткого наезда на них", - добавила депутат.

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В то же время первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отмечает, что за подобными инцидентами последует ответ — запрет на въезд в Россию.

"Что касается нашей реакции, то эти вопросы будут регулярно затрагиваться на уровне наших послов и сотрудников МИД. Вероятно, эти негативные тенденции в скором времени будут изжиты. Все люди, допустившие подобные выходки, попадают под запрет на въезд в Россию", — указал сенатор.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что антирусские инциденты в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане противоестественны, а сами ситуации — провокация западных спецслужб.

"Нам нельзя вестись на розыгрыш, в которой нас пытаются заманить авторы этой русофобской волны.

Лично для меня нет никаких сомнений, что ими являются не активисты этих стран, а турецкие или американские спецслужбы. Они хотят сделать так, чтобы Россия увязла в стычке с соседними странами и подняла уровень противостояния.

Здесь такая провокация, которая должна ухудшить наши взаимоотношения [с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном] и на какое-то время развернуть руководства этих стран к США или Турции", — пояснил депутат.

С точки зрения Милонова, Москва не должна реагировать на подобные провокации и четко взаимодействовать с правительствами Узбекистана, Кыргызстанаи и Казахстана, поскольку они не заинтересованы в нагнетании антироссийской риторики.

Опрошенные российским изданием эксперты расходятся в оценках, почему конфликты на языковой почве в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане начали набирать обороты. Так, профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев считает, что для этого есть как минимум две объективные причины.

"Во-первых, это связано с изменением демографической ситуации в регионе: быстро растет население и во всех обществах, даже в тех, где было раньше много русскоязычных, резко поменялся демографический баланс. То есть сейчас в Центральной Азии есть люди, которые по-русски просто не говорят, с каждым годом их число растет", — добавил эксперт.

Доминирует в регионе молодежь, в основном представители коренных этносов, продолжил Казанцев, они представляют собой большую силу, с которой пытаются заигрывать местные элиты, в том числе с использованием националистических лозунгов.

"Этот тренд, вероятно, будет развиваться и дальше, потому что население региона продолжит расти, а количество русскоговорящих — уменьшаться. Будет расти и доля молодежи, многие из которых не смогут найти себе работу, что будет провоцировать агрессию. А агрессия в первую очередь будет выплескиваться на "чужих", которыми, получаются, будут русскоязычные", — считает эксперт.

Что касается второй причины, то к подобным процессам приводит социально-экономический и психологический кризис, связанный с коронавирусом COVID-19, уверен Казанцев, на этом фоне в обществе растет общая конфликтность.

"В Центральной Азии эта конфликтность принимает такие формы — русофобские. В чем-то это возврат к тому, что было в конце 1980-х — начале 1990-х годов, тогда также наблюдалось большое напряжение именно по языковой линии", — указал эксперт.

Однако заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин не исключает, что антирусский тренд во многом может быть провокацией в отношении России.

По его мнению, Москву пытаются спровоцировать на какие-то ошибочные и жесткие движения для создания реального напряжения в отношениях с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

"Все это происходит на фоне известных афганских событий, с чем сейчас все связано в регионе. Уши тут торчат украинские, те же языковые патрули в Казахстане — калька с "мовных патрулей" в Киеве и Харькове. Методы один в один, но Украина здесь просто выполняет функцию инструмента. А кураторы у нее понятно какие", — считает эксперт.

С точки зрения Грозина, снимать ответственность с руководства стран Центральной Азии не стоит, поскольку они длительное время культивируют этноцентристскую политику.

"По существу вытесняют европейское население. Да и с России снимать ответственность нельзя, потому что мы слишком долго закрывали глаза на эти процессы. Все эти инциденты отражение общей тенденции — Россию пытаются поджать и спровоцировать на резкие шаги, а если не получится, то как минимум продолжить разгонять в этнических группах русофобию. Пользуясь тем, что сами власти в этих странах или закрывают глаза, или потворствуют таким проявлениям", — резюмировал эксперт.
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Топ комментарии
+53
Бандери по всьому світу і куди подітись нещасному лаптю.
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20.08.2021 09:41
+43
Никто так не вытеснял русский язык как тупорылое правительство рашки
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20.08.2021 09:37
+41
«У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.»/ К.Маркс/
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20.08.2021 09:40
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Никто так не вытеснял русский язык как тупорылое правительство рашки
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20.08.2021 09:37 Ответить
Моя жена, выросшая в Беларуси, пытается общаться на Українскій мові.
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20.08.2021 10:11 Ответить
оно и видно. Українською мовою
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20.08.2021 10:28 Ответить
Нічого, головне шо є бажання Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 7014
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20.08.2021 12:20 Ответить
Она старается. Я тоже.
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20.08.2021 15:29 Ответить
.
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20.08.2021 11:52 Ответить
Там и сама наглая и необучаемая русня это провоцирует.
Видел я те "русофобские" ролики из Казахстана - в каждом какой-то неравнодушный казах спокойно и довольно вежливо просит обслуживающий персонал говорить с ним на казахском, а кацапня сходу начинает быковать и возмущенно орать "Я НИАБЯЗАНА ЗНАТЬ ВАШ КАЗАХСКИЙ Я РУССКАЯ!!!".
Вроде бы, что за хрень, почему казах в Казахстане не может получить сервис на казахском, почему русня в других странах убеждена, что все вокруг должны под них подстраиваться? Еще и главная отмазка гениальная, "Я ваш казахский ни панимаю, а вы рузкий прекрасна понимаити, не вы....тесь!". Кто тебе овца виноват, что ты всю жизнь прожив в Казахстане даже не снизошла до того, чтобы его выучить? Это же элементарное проявление уважение к стране в которой ты живешь.
Но пещерная русня разумеется усирается по накатанной "узкоглазые ах...ли!", "мы этих абизьян с деревьев сняли, писать научили, цивилизацию принесли", "нацызты-фашызды", "пора вазвращать наш северный казахстан" и тд. В общем чванливые свинособаки, уверенные, что мир вращается вокруг них, как обычно гордо прут по граблям и считают ниже своего достоинства их обойти, а потом опять будут удивляються "пачиму вы нас нилюбите", "'эта фсе америка/турция вас протиф нас настроила, пиндосские/турецкие падстилки".
В общем за Казахстан я спокоен, их дороги с паРашей разойдутся, русня сама все для этого сделает.
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20.08.2021 10:30 Ответить
«У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.»/ К.Маркс/
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20.08.2021 09:40 Ответить
Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 3812
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20.08.2021 10:17 Ответить
перевірив, дійсно існує.
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20.08.2021 11:41 Ответить
Бандери по всьому світу і куди подітись нещасному лаптю.
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20.08.2021 09:41 Ответить
Вішатись😜.
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20.08.2021 15:35 Ответить
Если у Боба проблемы со всеми, то, скорее всего, проблема - сам Боб (с) Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 3817
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20.08.2021 09:42 Ответить
Ну а кому нужно это телячье наречие лаптекопытных скрепных поносцев? Сейчас в тренде общепонятный английский, на котором говорит или понимает половина нашей планеты. А на каком наречии блеют вымирающие дикие северные племена мокша, меря, эрзя , мурома и другая срань болотная, это никому не интересно. Потому что репоеды несут с собой войны, нищету, развал и запустенье. Достаточно посмотреть на куски Украины, Грузии, Молдовы.
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20.08.2021 09:46 Ответить
Так это что выходит,Українська мова вже стає приоритетом в країнах Центральної Азіїї?Ведь ни войск ни политических приоритетов в Украине там не существует,тем более что у нас своих проблем по горло.Выходит что просто мокшане обсираются на каждом шаге и Центральная Азия просто пытается отречься от этих уродов и хотят идти дорогой,хоть и не легкой,Украины.
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20.08.2021 09:48 Ответить
Якщо читати рашкозмі, Україна виглядатиме найвпливовішою країною світу) Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 1845
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20.08.2021 09:49 Ответить
Сплошное русофобство. Ну челюсти у них не такие, как у всех людей и лишняя хромосома является доминантной. Как-то на форуме задал кацапу вопрос: - почему в рашке только один язык государственный и все без исключения должны им пользоваться. Ответ не удивил, но я стал фашиствующим бандеровцем и тайным агентом СБУ, потому-что пишу на русском без ошибок.
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20.08.2021 09:55 Ответить
Вот так точно их педагогические курицьі, живущие у Европе, аргументирут. Почему то когда пишут дипломьі и в них использована иностранная статья, ее не вносят в дипломную без перевода. А тут для єтнй курицьі єто аргумент!
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20.08.2021 09:55 Ответить
Если и дальше так пойдет дело, то на русском языке скоро будут говорить только в Кремле.
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20.08.2021 09:55 Ответить
узбекофашисты!
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20.08.2021 09:55 Ответить
Кругом "биндеры и петлюровцы". Скоро на всех балалайках будет "Слава Украине"! написано.
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20.08.2021 09:56 Ответить
И хлеб в мАскве будет стоить 10гривень.🤫
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20.08.2021 11:38 Ответить
а шо русскаязичьним нє какаяразніца на каком язикє разгаварівать???
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20.08.2021 09:56 Ответить
Не все Кадыровы -мудаки,оказывается)
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20.08.2021 09:58 Ответить
Узбеко-биндеровцы наступают😁😁😁😁😁
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20.08.2021 09:59 Ответить
Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 7353
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20.08.2021 09:59 Ответить
уверен, увижу еще своими глазами, как за использование русского языка будут гонять ссаными тряпками и на территории бывшей рф.
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20.08.2021 10:02 Ответить
Там уже бандеровские талибы на подходе. Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 9216
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20.08.2021 10:03 Ответить
Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 3586
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20.08.2021 10:03 Ответить
Что у россиян на душе , как правило, то и на заборе. Особенно повеселило про вытеснение европейцев из Средней Азии. Это они о себе, меря-веся-мокша и пр.?
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20.08.2021 11:35 Ответить
Ото у лаптей головная боль!!!
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20.08.2021 10:10 Ответить
Уши тут торчат украинские, те же языковые патрули в Казахстане - калька с "мовных патрулей" в Киеве и Харькове. Методы один в один, но Украина здесь просто выполняет функцию инструмента. А кураторы у нее понятно какие", - считает эксперт.Источник: https://censor.net/ru/n3283749
Нам ещё у них поучиться надо
https://m.glavcom.ua/news/kazahstan-zaprotoriv-zahisnika-rosiyskoji-movi-na-sim-rokiv-do-vyaznici-777056.html
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20.08.2021 10:12 Ответить
Я русскій би виучіл только затєм, штоб лєхче дапрашивать плєнних.
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20.08.2021 10:12 Ответить
Не треба їх допитувати, даремно витрачати час на цих покидьків, тільки мовою авітоматної черги, або ж одиночним.
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20.08.2021 15:33 Ответить
Ну если принципиально, что документ был написан на русском и читать его нужно в оригинале.
Тогда плиз, пусть в школах раисы читают Шекспира в оригинале.
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20.08.2021 10:13 Ответить
рф - не европейцы.
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20.08.2021 10:15 Ответить
Европейские учёные считают русских контактной жёлто- европоидной рассой. Российские учёные напротив говорят, что русские -европейцы , а мордуа называют контактной нацией.
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20.08.2021 11:25 Ответить
у лаптеногих строение челюсти такое, что оно не могут говорить на другом языке кроме кацапского
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20.08.2021 10:17 Ответить
«Бандерівський інтернаціонал»: неукраїнці в лавах УПА

https://www.radiosvoboda.org/a/28791795.html

"Серед іншого, я там помітив, що є дуже багато згадок про службу в лавах УПА представників різних націй. Це трохи дисонувало з тим іміджем, який створює Росія для УПА, бо, фактично, весь післявоєнний час йшлося про те, що упівці - це були лише затяті українські націоналісти, які не визнавали інших націй, які хотіли збудувати моноетнічну Україну, які проводили етнічні чистки. А тут, виявляється, що в УПА воювали не лише українці з Заходу, Центру й Сходу України, а воювали й взагалі неукраїнці - євреї, росіяни, кавказці, народи Середньої Азії, народи Поволжя… І так, побачивши один документ, потім - другий-третій, у мене виникло бажання це все об'єднати. Спершу було бажання написати звичайну статтю, але потім, під час збору інформації, виявилось, що даних доволі багато… Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 1614
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20.08.2021 10:19 Ответить
меня добивает когда про узбеков в узбекистане говорят националистические настроения. нет мля, там должны быть сруцькие настроения...
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20.08.2021 10:21 Ответить
В нас не тільки довгі вуха, котрі усюди стирчать , а і довгі руки, які до вас усюди дотягнуться!
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20.08.2021 10:25 Ответить
Какие же все-таки имперские кацапы сракоголовые! Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 7156
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20.08.2021 10:27 Ответить
в казахстане русских больше всех из других среднеазиатских республик
в туркменистане, узбекистане и других их намного меньше
т.к. все кто хотел давно уехал
в туркменистане там что то говорили про притеснение, потом им намекнули что газ не получат
и они за газ своих русских считай забыли))
(ну всмысле они и так особо не собирались им помогать, а так для вида озабоченность выражали)
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20.08.2021 10:28 Ответить
Танк с украинским флагом. Москва. Август 1991

Среди экипажей танков, которых отказались выполнять преступные приказы и перешли на сторону протестующих, один поднял украинский флаг.
За вашу и нашу свободу.

Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 5075

Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 612

Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 265

https://historydocs.d3.ru/tank-s-ukrainskim-flagom-moskva-avgust-1991-2187339/?sorting=rating
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20.08.2021 10:30 Ответить
Цей флаг потім в Раду привезли і деякий час висів він на фронтальній стіні.
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20.08.2021 11:53 Ответить
Цитати ч*Леніна:
«Теперь с завоеванием Украины… наша сила крепнет. Теперь у нас есть возможность получить топливо из Донецкого бассейна, есть источники хлеба и продовольствия… На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба, их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина… Мы должны не менее трех тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину»
«Потерять Украину - потерять голову!»
«Поместить полтора миллиона армии на Украине, чтобы они помогали усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особо ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине».
«Надо расширить применение расстрелов на Украине. Без этого построить социализм невозможно»
«Без ВЧК и других подобных карательных репрессивных органов советская власть существовать не может».
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20.08.2021 10:31 Ответить
Артисты и шаманы из -за поребрика должны выступать у нас только на мови.До освобождения Крыма и Донбасса,как минимум.Сделать неподъемным въезд для них-задача государства.А пока жд пути Мерефы забиты вагонами из-за поребрика.Газ,Нефть,удобрения и тд.Это то ,что я видел своими глазами.А сколько не вижу в других местах?.Подкармливание скрепного гитлеризма украинскими деньгами идет полным ходом!!!
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20.08.2021 10:32 Ответить
правильно делают. рашизм угроза миру
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20.08.2021 10:54 Ответить
Молодцы "бендеровцы",хорошо поработали в Средней Азии.
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20.08.2021 11:01 Ответить
о! Теперь, руссоязычных и в Азии защищать будут! Может быть хоть там головы защитникам отрезать начнут.
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20.08.2021 11:10 Ответить
Русский язык вымирает последние лет 50.При союзе им говорили около 300 миллионов,сечас уже 200.В самой рашке(как и в Средней Азии) его вытесняет чисто физически мусульмане с высокой рождаемостью,в Украине также его выметают из большинства сфер.В итоге в ближайшие 50 лет он должен скукожиться до 100 млн.носителей как раз в пределах кацапского поголовья.
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20.08.2021 11:36 Ответить
Меньше будет.Миллионов 10.Россияне не русские.Это Шойгу с Володиным,шо ли русские?!Два бурята россиянина владеющих русских языком к русичам никакого отношения не имели никогда и не имеют.Як вариант Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 4269
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20.08.2021 13:27 Ответить
Тут всі противники російської мови чомусь пишуть російською. Навіть не смішно.
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20.08.2021 11:42 Ответить
Та шош такоє-то?! Кугомаднєврагі-і-і-і!!!
Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 7316

...Не знаю, в мене склалося стійке враження, що москалям дуже якісно пороблено.
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20.08.2021 11:51 Ответить
А все ж таки маловато буде.
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20.08.2021 15:35 Ответить
Коли пороблено на фатальне невезіння (та ще коли якісно!), всі мислимі і немислимі халепи відбуваються не одномоментно, а поступово і по наростаючій. Тому буде як завгодно, але не маловато.
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20.08.2021 16:31 Ответить
Молодцы азиаты, гоните вшивых в лаптестан.
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20.08.2021 12:01 Ответить
Всё возвращается на круги своя.Национальные Государства входившие в империю вспоминают кто они.Это колесо истории москалям не остановить,тупо раздавит и не заметит. Русский язык уходит из Центральной Азии: в РФ уже заявили о "русофобской волне" и "торчащих украинских ушах", - СМИ - Цензор.НЕТ 9755
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20.08.2021 13:19 Ответить
В России никак не могут понять,что страны,образовавшиеся на месте бывшего СССР, требуют к себе со стороны РФ такого же отношения, как ко всем другим странам мирп (Польше, Франции и т.д.). Там же российские граждане не требуют, например в Париже.чтобы с ними все разговаривали по русски, и все, чтобы понимали их.
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20.08.2021 14:04 Ответить
бггг, бо на звук русскава ізика приповзають московські танки
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20.08.2021 14:43 Ответить
 
 